Враг снова обстреливает Херсон, в городе мощные взрывы

Вражеские войска снова обстреливают Херсон

Об этом сообщил в телеграм-канале начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, информирует Цензор.НЕТ.

"Херсон снова под огнем со стороны российских оккупационных войск! В городе слышны мощные взрывы. Берегите себя! Подальше от окон и помните о правиле двух стен!", - отмечает он.

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