Враг снова обстреливает Херсон, в городе мощные взрывы
Вражеские войска снова обстреливают Херсон
Об этом сообщил в телеграм-канале начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, информирует Цензор.НЕТ.
"Херсон снова под огнем со стороны российских оккупационных войск! В городе слышны мощные взрывы. Берегите себя! Подальше от окон и помните о правиле двух стен!", - отмечает он.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чайка Київ
показать весь комментарий19.11.2023 11:18 Ответить Мне нравится 4
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль