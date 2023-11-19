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Враг снова обстреливает Херсон, в городе мощные взрывы

херсон

Вражеские войска снова обстреливают Херсон

Об этом сообщил в телеграм-канале начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, информирует Цензор.НЕТ.

"Херсон снова под огнем со стороны российских оккупационных войск! В городе слышны мощные взрывы. Берегите себя! Подальше от окон и помните о правиле двух стен!", - отмечает он.

Читайте: Рашисты за прошедшие сутки 71 раз обстреляли Херсонщину, били по жилым кварталам

Автор: 

обстрел (27057) Херсон (2808)


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19.11.2023 11:18 Ответить
 
 