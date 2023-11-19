Ворог знову обстрілює Херсон, у місті потужні вибухи
Наразі ворожі війська знову обстрілюють Херсон.
Про це повідомив у телеграм-каналі начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.
"Херсон знову під вогнем з боку російських окупаційних військ! У місті чути потужні вибухи. Бережіть себе! Подалі від вікон і пам'ятайте про правило двох стін!" - зазначає він.
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Чайка Київ
показати весь коментар19.11.2023 11:18 Відповісти Мені подобається 4
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