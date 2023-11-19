Ворог знову обстрілює Херсон, у місті потужні вибухи

Наразі ворожі війська знову обстрілюють Херсон.

Про це повідомив у телеграм-каналі начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.

"Херсон знову під вогнем з боку російських окупаційних військ! У місті чути потужні вибухи. Бережіть себе! Подалі від вікон і пам'ятайте про правило двох стін!" - зазначає він.

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