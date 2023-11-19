УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10222 відвідувача онлайн
Новини
1 527 1

Ворог знову обстрілює Херсон, у місті потужні вибухи

херсон

Наразі ворожі війська знову обстрілюють Херсон.

Про це повідомив у телеграм-каналі начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.

"Херсон знову під вогнем з боку російських окупаційних військ! У місті чути потужні вибухи. Бережіть себе! Подалі від вікон і пам'ятайте про правило двох стін!" - зазначає він.

Також читайте: Рашисти завдають ударів по Херсону, лунають вибухи

Автор: 

обстріл (28378) Херсон (3347)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
19.11.2023 11:18 Відповісти
 
 