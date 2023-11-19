Россияне планируют увеличить количество пропагандистов: на оккупированных территориях юга открыли "школу блогеров", - Центр нацсопротивления

Россияне пытаются преодолеть дефицит "журналистов" на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"Большинство жителей отказывается сотрудничать с оккупантами, и они вынуждены завозить гастролеров из России для налаживания системы пропаганды в регионе. Для решения проблемы противник пытается создать "журналистов" с нуля.

Для этого на ВОТ юга оккупанты открыли "школу блогеров", которая финансируется кремлем. Враг надеется найти коллаборантов из числа студентов, которые в поисках славы согласятся создавать пропагандистский контент", - говорится в сообщении.

Читайте: Оккупанты шантажируют пенсионеров соцвыплатами, заставляя отказываться от украинского гражданства, - Центр нацсопротивления