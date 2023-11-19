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Россияне планируют увеличить количество пропагандистов: на оккупированных территориях юга открыли "школу блогеров", - Центр нацсопротивления

интернет,пропаганда

Россияне пытаются преодолеть дефицит "журналистов" на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"Большинство жителей отказывается сотрудничать с оккупантами, и они вынуждены завозить гастролеров из России для налаживания системы пропаганды в регионе. Для решения проблемы противник пытается создать "журналистов" с нуля.

Для этого на ВОТ юга оккупанты открыли "школу блогеров", которая финансируется кремлем. Враг надеется найти коллаборантов из числа студентов, которые в поисках славы согласятся создавать пропагандистский контент", - говорится в сообщении.

Читайте: Оккупанты шантажируют пенсионеров соцвыплатами, заставляя отказываться от украинского гражданства, - Центр нацсопротивления

Автор: 

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19.11.2023 12:27 Ответить
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19.11.2023 12:37 Ответить
Можна сміятися, але вже не смішно взагалі ні з чого. Наша і заходу біда в тому, що ми намагаємося грати за якимось правилами, а у них правил немає. Взагалі. Ніяких.
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19.11.2023 12:49 Ответить
Відать х........ набили оскомини морди та психози Соловйова з Марданом, вирішив проводити кастинг і расширіть круг посвящйоних в войну.
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19.11.2023 12:58 Ответить
Так в Україні теж біда з журналістами: на "єдиному марафєті" журналістів немає - одні пропагандони та журношлюхи мосейчучкоподібні. А ті, що зараз начебто правдоруби, самі своєю брехнею (чи повторенням чужої брехні) привели зелену плісняву до влади, а тепер чимось не задоволені...
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19.11.2023 12:58 Ответить
Бамбас і агітувати не потрібно. Бамбмсяни махали трицвєтами асавабадітєлям і в воздух трусікі бросалі
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19.11.2023 12:59 Ответить
А Украина полностью самоустранилась от инфо войны. Типа люди в мире сами разберутся, они же умные, да и интернет у всех есть. Последствия вы сами видите, мировая поддержка Украины продолжает снижаться.
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19.11.2023 20:25 Ответить
 
 