Россияне планируют увеличить количество пропагандистов: на оккупированных территориях юга открыли "школу блогеров", - Центр нацсопротивления
Россияне пытаются преодолеть дефицит "журналистов" на временно оккупированных территориях.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.
"Большинство жителей отказывается сотрудничать с оккупантами, и они вынуждены завозить гастролеров из России для налаживания системы пропаганды в регионе. Для решения проблемы противник пытается создать "журналистов" с нуля.
Для этого на ВОТ юга оккупанты открыли "школу блогеров", которая финансируется кремлем. Враг надеется найти коллаборантов из числа студентов, которые в поисках славы согласятся создавать пропагандистский контент", - говорится в сообщении.
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