Украинским студентам, выехавшим за границу, могут отменить стипендии, - Минобразования

Выехавшим за границу украинским студентам планируют прекратить выплату стипендии. Это позволит увеличить стипендии для студентов, оставшихся в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом cообщил заместитель Министра образования и науки Украины Михаил Винницкий в эфире телемарафона.

Он отметил, что в стране есть много стипендиатов, которые сейчас находятся за границей.

"Мы не должны платить стипендии студентам, которые за границей. Они могут дальше учиться, но вопрос стипендиального обеспечения будет им, пожалуй, перекрыт. Эта экономия средств позволит нам увеличить стипендии для студентов, которые есть в Украине.

Мы должны помочь студентам, оставшимся в стране, которые строят ее вместе с нами. Стипендия академическая как раз для того, чтобы они имели возможность получить те знания, которые потребуются им для победы Украины и после нее", – сказал он.

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