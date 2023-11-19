Украинским студентам, выехавшим за границу, могут отменить стипендии, - Минобразования
Выехавшим за границу украинским студентам планируют прекратить выплату стипендии. Это позволит увеличить стипендии для студентов, оставшихся в Украине.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом cообщил заместитель Министра образования и науки Украины Михаил Винницкий в эфире телемарафона.
Он отметил, что в стране есть много стипендиатов, которые сейчас находятся за границей.
"Мы не должны платить стипендии студентам, которые за границей. Они могут дальше учиться, но вопрос стипендиального обеспечения будет им, пожалуй, перекрыт. Эта экономия средств позволит нам увеличить стипендии для студентов, которые есть в Украине.
Мы должны помочь студентам, оставшимся в стране, которые строят ее вместе с нами. Стипендия академическая как раз для того, чтобы они имели возможность получить те знания, которые потребуются им для победы Украины и после нее", – сказал он.
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то може зробите закон для всіх в решті решт???
Закордоном їм допомагають, думаєте, хоч хтось відмовився від допомоги
Я б на тих, хто втік, вже не розраховував.
Треба мати сміливістьдивитись правді в очі.
хто це «ми»?
У вас є хоча б якісь ознаки того, що керівництво країни думає, як вижити країні?
Вони, як раз, і думають, як спи..дити побільше, не думають вже, як не попастись.
А ті, хто виїхав, та й ті, хто лишився, думають зараз, як вижити самим.
І держава їм в цьому не допомагає, бо не може і не хоче.
Як на мене все просто: треба гуртувати тих, хто поруч.
Але обʼєднуватись з усіма не вийде.
Або ти готовий, або ні.
Або ти тут, або там.
Всі ми зробили вибір, і я, і ви, і ті, хто виїхав.
Якщо сьогодні головне вижити країні, то не думаю, що продовжувати платити тим, хто виїхав, допоможе вижити країні.
Якщо ти в одній ложці з усіма, то греби, як всі. А командувати «раз-два», сидячи на пірсі,не варіант.
Але факт також і те, що сьогодні нашим захисникам добре платять, близько 70 мільярдів гривень щомісяця.
Тому, думаю, захисники своїх дітей мають за що підтримати.
Я теж міг, було куди, і було на чому і з чим.
Але повторю: всі зробили свій вибір.
Значить, всі мають бути готові до його наслідків.
Не рахую чужих грошей, слава Богу, що живий і з грішми.
Ніколи ще Штірліц (заступник міністра освіти і науки) не був таким близьким до провалу Збільшите ви, ага.
Діти другого сорту, потім другорядні громадяни.....
Таке враження що внутрішння окупація стає страшнішою за зовнішню.... Гарний дзвіночок для української діаспори за кордоном....
Різниця велика, погодьтесь!
Ті, хто втікав попереду інших, вже «діаспора», ні більше, ні меньше?!
Люди виіхали з країни подалі від того, що в країні трапилось і що її чекає.
А країна має їх підтримувати?!
Я маю підтримувати своїми податками тих, кому по…ую, що буде зі мною
Під'їхав Ілля-Муромець до печери Змія-Горинича та викликає на герць:
- Гей ти, дупа з вухами, виходь, битися будемо!
Мовчанка...
Він ізнов:
- Гей ти, гімно зелене, виходь на чесний бій!
Мовчанка...
Змій-Горинич сидить у дальньому кутку і пошепки до себе:
- Хай буду"дупа з вухами", хай "гімно зелене"! Зате - живий!
/про це повідомив заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький в ефірі телемарафону\
https://focus.ua/uk/*******-novosti/607054-potribno-prizivati-20-richnih-ne-starih-didiv-mobilizaciya-studentiv-potribna-kombat-3-oshbr-zsu-video
- чим ви збираєтесь ще мільйон людей озброїти, якщо ці бігають без дронів і мінометів, з китайськими турнікетами?
- чим ви будете платити зарплату ще одному мільйону солдатів, якщо зараз не вистачає коштів?
- чим ви збираєтесь воювати і утримувати хоч якісь виплати на гражданці, якщо все в країні довели до ПОВНОЇ залежності від заходу (від грошей, до зброї)?
- якщо рашка мобілізує у відповідь +4 млн.орків (а вона це зробить, за потреби) - кого ви будете мобілізувати?
- а хто втримає оборону такої території, якщо не буде ні економіки, ні людей?
- а якщо ви припустимо вийшли на кордони - що зміниться? Рашка перестане наступати, запускати ракети, щахеди? Ні. І що це тоді, як просто чергова лінія фронту?
- хто залишиться жити в такій зруйнованій країні (без урапатріотизму, а по факту)?
Всі тарахтять залучені з зе-марафону фрази, але ні одне дибілятко не підіймає логічні питання.
Мені цікаво інше, - на півночі теж чималий резерв, але бойових дій там немає. Зброя їм вже видана, вони знаходяться на повному утриманні. Вони там до кінця війни будуть знаходитися?
ПЛЮС, 40-50-річні якраз можуть тримати економіку, бо мають досвід роботи і скіли, на відміну від 18-20-річних, які зазвичай або навчаються у вузах, або тільки починають кар'єру свою.
Українські соціальні гарантії, зарплати, пенсії, стипендії мають стосуватися виключно тих хто живе, працює, вчиться в Україні!
И чтоб он свалил
Нам это меньшей кровью обойдется
И в миллиарды раз дешевле
И пусть заберет свою сладкую парочку к ху....м
Без которого президент не может
Может только с Андрюшей
Щомісяця студенти в Україні отримують стипендію. З 1 січня 2023 року її розмір такий:
для бакалаврів, спеціалістів та магістрів розмір звичайної стипендії збільшився з 1 300 до 2 000 грн., підвищена стипендія зросла з 1 600 до 2 550 грн.;
для студентів технікумів, ліцеїв, коледжів розмір звичайної стипендії зріс з 980 до 1510 грн, а підвищена стипендія зросла з 1250 до 1930 грн;
студентам професійних технічних училищ встановили стипендію у розмірі 1250 грн (раніше 490 грн).
Залежно від навчального закладу розмір академічної стипендії президента України становить від 2750 до 4400 грн на місяць.
логично и не нарушая традиций
2. Чому хочуть позбавити стипендії лише тих, хто дистанційно за кордоном? Якщо студент виїхав з умовного Запоріжжя чи Херсону в Ужгород і навчається дистанційно звідти, то чим це відрізняється від дистанційного навчання з Варшави чи Праги?
Вам тільки напрямки залишилось показати.
Творці економічних паспортів і іншого нульового лайна.