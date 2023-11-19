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Новости Агрессия России против Украины
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За неделю ВСУ ликвидировали около 7020 оккупантов и 711 единиц вооружения и военной техники, - Минобороны. ИНФОГРАФИКА

За неделю с 13 по 19 ноября Силы обороны Украины уничтожили около 7020 захватчиков и 711 единиц вооружения и военной техники.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале заместитель министра обороны Александр Павлюк, передает Цензор.НЕТ.

Российские войска за неделю потеряли:

  • 86 танков;
  • 94 боевые бронированные машины;
  • 185 артиллерийские системы;
  • 17 РСЗО;
  • 8 установок ПВО;
  • 170 единиц автотехники;
  • 18 единиц спецтехники.

Читайте: Общие боевые потери РФ с начала войны – около 318 570 человек (+1190 за сутки), 5435 танков, 7744 артсистемы, 10166 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

За неделю ВСУ ликвидировали около 7020 оккупантов и 711 единиц вооружения и военной техники, - Минобороны 01

Кроме этого, украинскими защитниками уничтожены 3 вражеских ракеты, 123 БпЛА, а также один самолет.

Автор: 

армия РФ (19160) Минобороны (9314) уничтожение (6887) Павлюк Александр (191)


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Топ комментарии
+10
Слава ЗСУ!💪✌️
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19.11.2023 14:46
+5
У кацапів стільки цього барахла , що аж не віриться 🙁
Коли вже все це закінчиться разом із москалями ??
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19.11.2023 14:27
+5
Це багато, насправді. Ну, за радянськими мірками майже дивізія.
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19.11.2023 15:03
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У кацапів стільки цього барахла , що аж не віриться 🙁
Коли вже все це закінчиться разом із москалями ??
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19.11.2023 14:27 Ответить
З НАТОю хотіли воювати, чоботи в океанах мити.
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19.11.2023 14:52 Ответить
Утилизация продолжается. Всем привет от 10 Горной Штурмовой Бригады:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/17ya6f1/10th_mountain_assault_brigade_using_artillery_and/

Enjoy!
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19.11.2023 21:30 Ответить
Слава ЗСУ!💪✌️
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19.11.2023 14:46 Ответить
Це багато, насправді. Ну, за радянськими мірками майже дивізія.
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19.11.2023 15:03 Ответить
Круто. Це вже друга чи навіть третя російська армія. Тому що разом із пораненими буде десь півтора мільйона виведених з ладу. Штатна чисельність російської армії з січня цього року становила 1 150 628. Там усілякі фінансисти, хозяйственники, музиканти, напевно, тільки й залишилися. Стройбат, залізничні війська, може також ще не всi знищені.
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19.11.2023 15:26 Ответить
Да наступаем потихоньку. Клещеевку, Работино уже освободили. Нельзя об этом говорить. Засекречено же всё. Это просто сейчас задождило, туманно, и ничего не видно. А так то в хорошую погоду золотые купола московии уже просматриваются.
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19.11.2023 15:44 Ответить
Да и Пугачёва же неспроста вернулась.
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19.11.2023 16:18 Ответить
тиждень:
повноцінна бригада разом з технікою...
орчихи з орчинятами та пристарілими орками про це знають????
чи їм подобається фарш з орків???
чи ЛАДА на першому місці????
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19.11.2023 15:59 Ответить
Треба знищувати литовища з літаками, вертолітами, підривати залізничні вузли, колії, пускати поїзди під укіс, ще на підході, бо цього озброєння пруть і пруть, кінця і краю не видно. Чомусь кошмарять москву, до якої БАЛА не долітає...
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19.11.2023 16:16 Ответить
Боже, що ж від наших людей залишиться? Вони закінчаться набагато пізніше за нас
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20.11.2023 01:04 Ответить
Осталось чуть-чуть - 142 млн.
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20.11.2023 02:27 Ответить
 
 