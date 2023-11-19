За неделю ВСУ ликвидировали около 7020 оккупантов и 711 единиц вооружения и военной техники, - Минобороны. ИНФОГРАФИКА
За неделю с 13 по 19 ноября Силы обороны Украины уничтожили около 7020 захватчиков и 711 единиц вооружения и военной техники.
Об этом сообщил в своем телеграм-канале заместитель министра обороны Александр Павлюк, передает Цензор.НЕТ.
Российские войска за неделю потеряли:
- 86 танков;
- 94 боевые бронированные машины;
- 185 артиллерийские системы;
- 17 РСЗО;
- 8 установок ПВО;
- 170 единиц автотехники;
- 18 единиц спецтехники.
Кроме этого, украинскими защитниками уничтожены 3 вражеских ракеты, 123 БпЛА, а также один самолет.
Топ комментарии
+10 Sergii Ustim
показать весь комментарий19.11.2023 14:46
+5 Amber
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+5 Марта Шепель #549182
показать весь комментарий19.11.2023 15:03
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Коли вже все це закінчиться разом із москалями ??
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/17ya6f1/10th_mountain_assault_brigade_using_artillery_and/
Enjoy!
повноцінна бригада разом з технікою...
орчихи з орчинятами та пристарілими орками про це знають????
чи їм подобається фарш з орків???
чи ЛАДА на першому місці????