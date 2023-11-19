За неделю ВСУ ликвидировали около 7020 оккупантов и 711 единиц вооружения и военной техники, - Минобороны. ИНФОГРАФИКА

За неделю с 13 по 19 ноября Силы обороны Украины уничтожили около 7020 захватчиков и 711 единиц вооружения и военной техники.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале заместитель министра обороны Александр Павлюк, передает Цензор.НЕТ.

Российские войска за неделю потеряли:

86 танков;

94 боевые бронированные машины;

185 артиллерийские системы;

17 РСЗО;

8 установок ПВО;

170 единиц автотехники;

18 единиц спецтехники.

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Кроме этого, украинскими защитниками уничтожены 3 вражеских ракеты, 123 БпЛА, а также один самолет.