За тиждень ЗСУ ліквідували приблизно 7020 окупантів та 711 одиниць озброєння й військової техніки, - Міноборони. ІНФОГРАФІКА

За тиждень із 13 по 19 листопада Сили оборони України знищили приблизно 7020 загарбників та 711 одиниць озброєння та військової техніки.

Про це повідомив у своєму телеграм-каналі заступник міністра оборони Олександр Павлюк, передає Цензор.НЕТ.

Російські війська за тиждень втратили:

86 танків;

94 бойові броньовані машини;

185 артилерійських системи;

17 РСЗВ;

8 установок ППО;

170 одиниць автотехніки;

18 одиниць спецтехніки.

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Окрім цього, українськими захисниками знищено 3 ворожі ракети, 123 БпЛА, а також один літак.