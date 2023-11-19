За тиждень ЗСУ ліквідували приблизно 7020 окупантів та 711 одиниць озброєння й військової техніки, - Міноборони. ІНФОГРАФІКА
За тиждень із 13 по 19 листопада Сили оборони України знищили приблизно 7020 загарбників та 711 одиниць озброєння та військової техніки.
Про це повідомив у своєму телеграм-каналі заступник міністра оборони Олександр Павлюк, передає Цензор.НЕТ.
Російські війська за тиждень втратили:
- 86 танків;
- 94 бойові броньовані машини;
- 185 артилерійських системи;
- 17 РСЗВ;
- 8 установок ППО;
- 170 одиниць автотехніки;
- 18 одиниць спецтехніки.
Окрім цього, українськими захисниками знищено 3 ворожі ракети, 123 БпЛА, а також один літак.
Топ коментарі
+10 Sergii Ustim
показати весь коментар19.11.2023 14:46
+5 Amber
показати весь коментар19.11.2023 14:27
+5 Марта Шепель #549182
показати весь коментар19.11.2023 15:03
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Коли вже все це закінчиться разом із москалями ??
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/17ya6f1/10th_mountain_assault_brigade_using_artillery_and/
Enjoy!
повноцінна бригада разом з технікою...
орчихи з орчинятами та пристарілими орками про це знають????
чи їм подобається фарш з орків???
чи ЛАДА на першому місці????