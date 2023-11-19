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Новини Агресія Росії проти України
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За тиждень ЗСУ ліквідували приблизно 7020 окупантів та 711 одиниць озброєння й військової техніки, - Міноборони. ІНФОГРАФІКА

За тиждень із 13 по 19 листопада Сили оборони України знищили приблизно 7020 загарбників та 711 одиниць озброєння та військової техніки.

Про це повідомив у своєму телеграм-каналі заступник міністра оборони Олександр Павлюк, передає Цензор.НЕТ.

Російські війська за тиждень втратили:

  • 86 танків;
  • 94 бойові броньовані машини;
  • 185 артилерійських системи;
  • 17 РСЗВ;
  • 8 установок ППО;
  • 170 одиниць автотехніки;
  • 18 одиниць спецтехніки.

Також читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 318 570 осіб (+1190 за добу), 5435 танків, 7744 артсистеми, 10166 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

За тиждень ЗСУ ліквідували приблизно 7020 окупантів та 711 одиниць озброєння й військової техніки, - Міноборони 01

Окрім цього, українськими захисниками знищено 3 ворожі ракети, 123 БпЛА, а також один літак.

Автор: 

армія рф (17309) Міноборони (7345) знищення (7199) Павлюк Олександр (216)


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Топ коментарі
+10
Слава ЗСУ!💪✌️
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19.11.2023 14:46
+5
У кацапів стільки цього барахла , що аж не віриться 🙁
Коли вже все це закінчиться разом із москалями ??
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19.11.2023 14:27
+5
Це багато, насправді. Ну, за радянськими мірками майже дивізія.
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19.11.2023 15:03
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У кацапів стільки цього барахла , що аж не віриться 🙁
Коли вже все це закінчиться разом із москалями ??
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19.11.2023 14:27 Відповісти
З НАТОю хотіли воювати, чоботи в океанах мити.
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19.11.2023 14:52 Відповісти
Утилизация продолжается. Всем привет от 10 Горной Штурмовой Бригады:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/17ya6f1/10th_mountain_assault_brigade_using_artillery_and/

Enjoy!
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19.11.2023 21:30 Відповісти
Слава ЗСУ!💪✌️
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19.11.2023 14:46 Відповісти
Це багато, насправді. Ну, за радянськими мірками майже дивізія.
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19.11.2023 15:03 Відповісти
Круто. Це вже друга чи навіть третя російська армія. Тому що разом із пораненими буде десь півтора мільйона виведених з ладу. Штатна чисельність російської армії з січня цього року становила 1 150 628. Там усілякі фінансисти, хозяйственники, музиканти, напевно, тільки й залишилися. Стройбат, залізничні війська, може також ще не всi знищені.
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19.11.2023 15:26 Відповісти
Да наступаем потихоньку. Клещеевку, Работино уже освободили. Нельзя об этом говорить. Засекречено же всё. Это просто сейчас задождило, туманно, и ничего не видно. А так то в хорошую погоду золотые купола московии уже просматриваются.
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19.11.2023 15:44 Відповісти
Да и Пугачёва же неспроста вернулась.
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19.11.2023 16:18 Відповісти
тиждень:
повноцінна бригада разом з технікою...
орчихи з орчинятами та пристарілими орками про це знають????
чи їм подобається фарш з орків???
чи ЛАДА на першому місці????
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19.11.2023 15:59 Відповісти
Треба знищувати литовища з літаками, вертолітами, підривати залізничні вузли, колії, пускати поїзди під укіс, ще на підході, бо цього озброєння пруть і пруть, кінця і краю не видно. Чомусь кошмарять москву, до якої БАЛА не долітає...
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19.11.2023 16:16 Відповісти
Боже, що ж від наших людей залишиться? Вони закінчаться набагато пізніше за нас
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20.11.2023 01:04 Відповісти
Осталось чуть-чуть - 142 млн.
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20.11.2023 02:27 Відповісти
 
 