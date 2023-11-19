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Массированный обстрел Херсона: ребенок в реанимации

херсон

Трехлетняя девочка днем получила многочисленные ранения во время массированного обстрела Херсона.

Об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

"Девочка доставлена в реанимацию. Врачи обнаружили у нее минно-взрывную травму, множественные осколочные ранения, проникающее ранение грудной полости, общую контузию, закрытую черепно-мозговую травму, контузию легких. Также есть подозрение на осколок в сосудистом пучке грудной клетки", - говорится в сообщении.

Прокудин добавил, что медикам удалось стабилизировать ее состояние. Пострадавшую ждет КТ-обследование. Возможно, ей понадобится перевод в киевское медучреждение. Медики следят за ее состоянием.

По информации начальника Херсонской ГВА Романа Мрочко, 3-летняя девочка на момент удара находилась на улице вместе со своей 55-летней бабушкой. Женщина также госпитализирована в больницу.

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Автор: 

обстрел (27057) Херсон (2808) Прокудин Александр (97)


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Будь-те ви прокляті москалі.
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19.11.2023 16:18 Ответить
Ось це діти війни ,а в нас до цієї пори не зараховують їх в цю категорію ,зате тим кому за 80 це діти війни.
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19.11.2023 16:31 Ответить
Щоб кляті москалі виздихали! . Моєму любому онучку теж 3 рочки.
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19.11.2023 16:51 Ответить
А где зеледент? В какой коме? Где, млять, грозный видосик с небритым лицом? Он же рашистов на раз распугает и заставит сдаваться в плен батальонами и полками... Где этот наркоман, который просрал все что можно? Уважаемые почитатели Зеледента, при всем моем уважении. Априори если спрашиваешь, то предпологаешь открытый диалог... Так вот в чем вопрос, избиратели Зеленского: что Вы все ждали от него?
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19.11.2023 17:45 Ответить
Любители руZZкого мира - вот и вся цена любви роZZии к херсонцам. А также к мариупольцам, харьковчанам, и даже - донетчанам и гражданам Белгородской Народной Республики. Люди для империи - мусор, ценность отдельно взятого человека в россии стремится у нулю, интересы имперского рейха превыше всего. Если завтра Белгород проголосует за вход в состав Украины, роZZияне без каких-либо зазрений совести сравняют этот город с землей, убив живущих там стариков, женщин и детей. И каждый россиянин в глубине души это знает, их империя держится на страхе и ненависти к тем, кто сопротивляется ей.
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19.11.2023 18:40 Ответить
Все вірно , хоть і страшна , але правда про кремлівсько- фсбшний режим
московії 🙁
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19.11.2023 21:50 Ответить
Де відповідь препизедента? Маю на увазі тільки не відосики гундосика.
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19.11.2023 22:12 Ответить
 
 