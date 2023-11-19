Массированный обстрел Херсона: ребенок в реанимации

Трехлетняя девочка днем получила многочисленные ранения во время массированного обстрела Херсона.

Об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

"Девочка доставлена в реанимацию. Врачи обнаружили у нее минно-взрывную травму, множественные осколочные ранения, проникающее ранение грудной полости, общую контузию, закрытую черепно-мозговую травму, контузию легких. Также есть подозрение на осколок в сосудистом пучке грудной клетки", - говорится в сообщении.

Прокудин добавил, что медикам удалось стабилизировать ее состояние. Пострадавшую ждет КТ-обследование. Возможно, ей понадобится перевод в киевское медучреждение. Медики следят за ее состоянием.

По информации начальника Херсонской ГВА Романа Мрочко, 3-летняя девочка на момент удара находилась на улице вместе со своей 55-летней бабушкой. Женщина также госпитализирована в больницу.

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