Масований обстріл Херсону: дитина у реанімації

Трирічна дівчинка вдень зазнала численних поранень під час масованого обстрілу Херсону.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"Дівчинка доставлена до реанімації. Лікарі виявили у неї мінно-вибухову травму, множинні осколкові поранення, проникаюче поранення грудної порожнини, загальну контузію, закриту черепно-мозкову травму, контузію легень. Також є підозра на уламок у судинному пучку грудної клітини", - йдеться в повідомленні.

Прокудін додав, що медикам вдалося стабілізувати її стан. На постраждалу чекає КТ-обстеження. Можливо, їй знадобиться переведення до київського медзакладу. Медики стежать за її станом.

За інформацією начальника Херсонської МВА Романа Мрочка, 3-річна дівчинка на момент удару перебувала на вулиці разом зі своєю 55-річною бабусею. Жінку також госпіталізовано у лікарню.

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