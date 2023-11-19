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Масований обстріл Херсону: дитина у реанімації

херсон

Трирічна дівчинка вдень зазнала численних поранень під час масованого обстрілу Херсону.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"Дівчинка доставлена до реанімації. Лікарі виявили у неї мінно-вибухову травму, множинні осколкові поранення, проникаюче поранення грудної порожнини, загальну контузію, закриту черепно-мозкову травму, контузію легень. Також є підозра на уламок у судинному пучку грудної клітини", - йдеться в повідомленні.

Прокудін додав, що медикам вдалося стабілізувати її стан. На постраждалу чекає КТ-обстеження. Можливо, їй знадобиться переведення до київського медзакладу. Медики стежать за її станом.

За інформацією начальника Херсонської МВА Романа Мрочка, 3-річна дівчинка на момент удару перебувала на вулиці разом зі своєю 55-річною бабусею. Жінку також госпіталізовано у лікарню.

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Автор: 

обстріл (28378) Херсон (3347) Прокудін Олександр (183)


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Будь-те ви прокляті москалі.
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19.11.2023 16:18 Відповісти
Ось це діти війни ,а в нас до цієї пори не зараховують їх в цю категорію ,зате тим кому за 80 це діти війни.
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19.11.2023 16:31 Відповісти
Щоб кляті москалі виздихали! . Моєму любому онучку теж 3 рочки.
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19.11.2023 16:51 Відповісти
А где зеледент? В какой коме? Где, млять, грозный видосик с небритым лицом? Он же рашистов на раз распугает и заставит сдаваться в плен батальонами и полками... Где этот наркоман, который просрал все что можно? Уважаемые почитатели Зеледента, при всем моем уважении. Априори если спрашиваешь, то предпологаешь открытый диалог... Так вот в чем вопрос, избиратели Зеленского: что Вы все ждали от него?
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19.11.2023 17:45 Відповісти
Любители руZZкого мира - вот и вся цена любви роZZии к херсонцам. А также к мариупольцам, харьковчанам, и даже - донетчанам и гражданам Белгородской Народной Республики. Люди для империи - мусор, ценность отдельно взятого человека в россии стремится у нулю, интересы имперского рейха превыше всего. Если завтра Белгород проголосует за вход в состав Украины, роZZияне без каких-либо зазрений совести сравняют этот город с землей, убив живущих там стариков, женщин и детей. И каждый россиянин в глубине души это знает, их империя держится на страхе и ненависти к тем, кто сопротивляется ей.
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19.11.2023 18:40 Відповісти
Все вірно , хоть і страшна , але правда про кремлівсько- фсбшний режим
московії 🙁
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19.11.2023 21:50 Відповісти
Де відповідь препизедента? Маю на увазі тільки не відосики гундосика.
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19.11.2023 22:12 Відповісти
 
 