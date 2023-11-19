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Из-за наплыва мигрантов Финляндия направила к границе с РФ военных

фінляндія

В Финляндии на пограничном пункте Вартиус у границы с РФ строят временных защитные сооружения. На помощь пограничникам направлены военные.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"В непосредственной близости от шлагбаумов строятся защитные сооружения, то есть временные преграды на государственной границе. Эта мера по обеспечению работы пограничного пункта", – рассказал начальник пограничного пункта, капитан Йоуко Киннунен.

Руководство финской пограничной службы сообщает, что ночь на пограничных станциях прошла спокойно. В субботу убежище запросили 67 человек.

Кроме того, финские пограничники отмечают, что по крайней мере некоторые из просителей убежища были "вытолкнуты через границу" против их воли.

Читайте также: Из-за наплыва просителей убежища Финляндия закрыла четыре пункта пропуска на границе с РФ

Как сказал Киннунен, люди, которые вчера перешли границу, вели себя агрессивно по отношению к российским пограничным властям, когда их "выталкивали от российского пограничного поста в сторону Финляндии", а затем закрыли за ними ворота, поэтому возвращение на российскую территорию стало невозможным.

"Поведение последней группы, состоявшей из 20 человек, показало, что они не хотят въезжать в Финляндию", – говорит Киннунен.

Автор: 

граница (5264) россия (95467) Финляндия (961)


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Топ комментарии
+30
Пусть лучше роту финских снайперов оправят будет продолжение серии "Можем повторить".
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19.11.2023 16:44
+18
Що можна сказати, молодці кацапи. Бо ЄС сам себе загнав у цю ситуацію, коли впускає на свою територію всяку ледар. А потім годує цих дармоїдів, які від неробства вечорами палять автомобілі та розбивають вітрини.

Або стотисячні демонстрації на підтримку "палестини".

Тепер от кацапи використовують це.
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19.11.2023 16:50
+11
То все імітація начебто їх силоміць видворяють,то кацапи своїх агентів впихують по всій Європі!
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19.11.2023 16:50
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Пусть лучше роту финских снайперов оправят будет продолжение серии "Можем повторить".
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19.11.2023 16:44 Ответить
Кацы это говорят немцам) А финам то это зачем, они прекрасно помнят, чем закончилась та зимняя война, вторую такую могут и не потянуть территорией.
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19.11.2023 17:11 Ответить
Финляндия сейчас в НАТО, поэтому спокойно ложила на Рашку, как те же прибалты. Или ты подзабыл?
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19.11.2023 17:17 Ответить
После того, как польская оппозиция опубликовала план об отступлении за реку в случае нападения, я уже начинаю думать что кацевкие шутки на тему нераспространения 5 статьи на новых членов, не такие уж и шутки. Понятно, что у военных есть планы на любые случаи, это их работа, но все же. Ну и скорее всего фины выберут стратегию Латвии и Эстонии, а не Литвы, особо ********** не станут и одними их первых будут давить на снятии первых санкций, что бы продолжить торговать, ибо их логистика, как и наша очень сильно развилась за последние 20 лет торгуя со всеми сторонами.
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19.11.2023 19:04 Ответить
Рашка уже не потянет войну с финами, тем более что Финляндия уже в нато
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19.11.2023 21:33 Ответить
або колючку під напругою
але звірів та птахів шкода...
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19.11.2023 18:10 Ответить
Силоміць до "чухонцев" одні московити *********** інших московитів , а ті пручаються...Щось не тойво.
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19.11.2023 16:47 Ответить
Мансов там більше ніж чухонців..
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19.11.2023 16:50 Ответить
То все імітація начебто їх силоміць видворяють,то кацапи своїх агентів впихують по всій Європі!
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19.11.2023 16:50 Ответить
Ймовірно , Ви помиляєтесь.
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19.11.2023 17:05 Ответить
секретная операция, о которой становится известно, считается проваленной
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19.11.2023 18:32 Ответить
Можливо це вже м'ясні штурми, зброї невистачає, тому використовується тактика як дєди завєщали...
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19.11.2023 16:51 Ответить
Нічого не понятно, але дуже цікаво....
біженці не біженці, хочуть не хочуть...
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19.11.2023 16:48 Ответить
Якісь браковані скрєпи..
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19.11.2023 16:49 Ответить
збій совкової антивіруски. вірус, який переміг антивіруску, називається "холодильник"
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19.11.2023 22:03 Ответить
Що можна сказати, молодці кацапи. Бо ЄС сам себе загнав у цю ситуацію, коли впускає на свою територію всяку ледар. А потім годує цих дармоїдів, які від неробства вечорами палять автомобілі та розбивають вітрини.

Або стотисячні демонстрації на підтримку "палестини".

Тепер от кацапи використовують це.
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19.11.2023 16:50 Ответить
А ты новость дочитал до конца?
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19.11.2023 16:54 Ответить
So what?
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19.11.2023 18:49 Ответить
абсолютно правильно, і згоден! тому що дикуни! та ота ТолерАнтність(, це поняття - НЕСУМІСНІ!(
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19.11.2023 16:56 Ответить
Чому не розкрита національна приналежність цих мігрантів?
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19.11.2023 16:53 Ответить
Та просто фотки їхні нехай опублікують
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19.11.2023 16:58 Ответить
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19.11.2023 18:17 Ответить
Ось тут краще видно:

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19.11.2023 18:24 Ответить
Ісландці мабуть. 😂
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19.11.2023 18:48 Ответить
типові вікінги
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19.11.2023 18:55 Ответить
************
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19.11.2023 21:36 Ответить
Кажуть, що вони з Ємену, Іраку і Сирії
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19.11.2023 17:10 Ответить
Будуть стріляти? Якщо ні, то порожній спектакль
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19.11.2023 16:55 Ответить
Генерал мороз сделает свое дело, зачем стрелять
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19.11.2023 21:37 Ответить
рф - світовий терорист!!!
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19.11.2023 17:04 Ответить
❗️По всій Україні збільшать кількість мобільних груп для боротьби з шахедами , - повідомили в ОП.
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19.11.2023 17:10 Ответить
І що їх штовхали від самого сан пітербургу? На кордон з Фінляндією
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19.11.2023 17:15 Ответить
Кулемети треба ставить фінам, а не толеранствувать!
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19.11.2023 17:35 Ответить
Войска отправились на борьбу с 20 мигрантами? Это наверно были люди мигранты-икс.
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19.11.2023 17:38 Ответить
Таким чинам кацапи зроблять з фінляндіі палестино - сірійску державу
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19.11.2023 17:41 Ответить
Кацапи цирк з виштовхуванням показують, а фіни хавають.
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19.11.2023 18:13 Ответить
А в чем проблема? Точно так же летом Лукашенко пытался вытолкнуть сирийцев в Польшу. Все закончилось, когда сирийцы начали боятся поляков больше, чем беларусов.
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19.11.2023 18:13 Ответить
мінні поля на всі випадки життя
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19.11.2023 18:14 Ответить
Из Ирана это "хесбола боевики " которые тренируются в Сирий , из Сомали -пираты , работы нет ... около берегов патрулируют Испанские ,Немецкие , США боевые корабли . Ну насмотрелись в москвобаде на бульбо-фюрера , как этот портил Литве и Полше безопасность на границе ....привозя из Азиатских стран "туристов " не за спасибо , а за 4.0-6.000 доларов и вталкивали в дыры в стене ,перед этим беларуские пограничники прорезали пилами проход на границе.
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19.11.2023 18:22 Ответить
В катапульту і назад повикидуйте оте гімно
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19.11.2023 18:26 Ответить
Кілька MG-42 на пунктах пропуску і розконсервований патронний завод у Лапуа (під даний калібр) дуже допоможуть прикордонникам Суомі вирішити подібні проблеми.
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19.11.2023 18:54 Ответить
Май же ,як у 2014році в Криму : " Мы поставим впереди женщин с детьми,
и посмотрим , как они будут стрелять в них. /В .Путин/".
А зараз замість жінок з дітьми-- азіати. Стара стратегія.
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19.11.2023 18:59 Ответить
а на нейтральной полосе цветы...
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19.11.2023 20:02 Ответить
 
 