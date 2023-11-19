Из-за наплыва мигрантов Финляндия направила к границе с РФ военных

В Финляндии на пограничном пункте Вартиус у границы с РФ строят временных защитные сооружения. На помощь пограничникам направлены военные.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"В непосредственной близости от шлагбаумов строятся защитные сооружения, то есть временные преграды на государственной границе. Эта мера по обеспечению работы пограничного пункта", – рассказал начальник пограничного пункта, капитан Йоуко Киннунен.

Руководство финской пограничной службы сообщает, что ночь на пограничных станциях прошла спокойно. В субботу убежище запросили 67 человек.

Кроме того, финские пограничники отмечают, что по крайней мере некоторые из просителей убежища были "вытолкнуты через границу" против их воли.

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Как сказал Киннунен, люди, которые вчера перешли границу, вели себя агрессивно по отношению к российским пограничным властям, когда их "выталкивали от российского пограничного поста в сторону Финляндии", а затем закрыли за ними ворота, поэтому возвращение на российскую территорию стало невозможным.

"Поведение последней группы, состоявшей из 20 человек, показало, что они не хотят въезжать в Финляндию", – говорит Киннунен.