Через наплив мігрантів Фінляндія направила до кордону з РФ військових

У Фінляндії на прикордонному пункті Вартіус біля кордону з РФ будують тимчасові захисні споруди. На допомогу прикордонникам направлено військових.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"У безпосередній близькості від шлагбаумів будуються захисні споруди, тобто тимчасові перепони на державному кордоні. Цей захід щодо забезпечення роботи прикордонного пункту", – розповів начальник прикордонного пункту, капітан Йоуко Кіннунен.

Керівництво фінської прикордонної служби повідомляє, що ніч на прикордонних станціях минула спокійно. У суботу притулок запросили 67 осіб.

Крім того, фінські прикордонники зазначають, що принаймні деякі з прохачів притулку були "виштовхнуті через кордон" проти їхньої волі.

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Як сказав Кіннунен, люди, які вчора перейшли кордон, поводилися агресивно щодо російської прикордонної влади, коли їх "виштовхували від російського прикордонного посту в бік Фінляндії", а потім закрили за ними ворота, тож повернення на російську територію стало неможливим.

"Поведінка останньої групи, що складалася з 20 осіб, показала, що вони не хочуть в'їжджати до Фінляндії", – каже Кіннунен.

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