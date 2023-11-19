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Новини
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Через наплив мігрантів Фінляндія направила до кордону з РФ військових

фінляндія

У Фінляндії на прикордонному пункті Вартіус біля кордону з РФ будують тимчасові захисні споруди. На допомогу прикордонникам направлено військових.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"У безпосередній близькості від шлагбаумів будуються захисні споруди, тобто тимчасові перепони на державному кордоні. Цей захід щодо забезпечення роботи прикордонного пункту", – розповів начальник прикордонного пункту, капітан Йоуко Кіннунен.

Керівництво фінської прикордонної служби повідомляє, що ніч на прикордонних станціях минула спокійно. У суботу притулок запросили 67 осіб.

Крім того, фінські прикордонники зазначають, що принаймні деякі з прохачів притулку були "виштовхнуті через кордон" проти їхньої волі.

Також читайте: Уряд Фінляндії розглядає можливість закриття всього кордону з Росією, - міністр фінансів Пурра

Як сказав Кіннунен, люди, які вчора перейшли кордон, поводилися агресивно щодо російської прикордонної влади, коли їх "виштовхували від російського прикордонного посту в бік Фінляндії", а потім закрили за ними ворота, тож повернення на російську територію стало неможливим.

"Поведінка останньої групи, що складалася з 20 осіб, показала, що вони не хочуть в'їжджати до Фінляндії", – каже Кіннунен.

Також читайте: Через наплив прохачів притулку Фінляндія закрила чотири пункти пропуску на кордоні з РФ

Автор: 

кордон (4761) росія (65073) Фінляндія (1303)


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Топ коментарі
+30
Пусть лучше роту финских снайперов оправят будет продолжение серии "Можем повторить".
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19.11.2023 16:44
+18
Що можна сказати, молодці кацапи. Бо ЄС сам себе загнав у цю ситуацію, коли впускає на свою територію всяку ледар. А потім годує цих дармоїдів, які від неробства вечорами палять автомобілі та розбивають вітрини.

Або стотисячні демонстрації на підтримку "палестини".

Тепер от кацапи використовують це.
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19.11.2023 16:50
+11
То все імітація начебто їх силоміць видворяють,то кацапи своїх агентів впихують по всій Європі!
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19.11.2023 16:50
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Пусть лучше роту финских снайперов оправят будет продолжение серии "Можем повторить".
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19.11.2023 16:44 Відповісти
Кацы это говорят немцам) А финам то это зачем, они прекрасно помнят, чем закончилась та зимняя война, вторую такую могут и не потянуть территорией.
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19.11.2023 17:11 Відповісти
Финляндия сейчас в НАТО, поэтому спокойно ложила на Рашку, как те же прибалты. Или ты подзабыл?
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19.11.2023 17:17 Відповісти
После того, как польская оппозиция опубликовала план об отступлении за реку в случае нападения, я уже начинаю думать что кацевкие шутки на тему нераспространения 5 статьи на новых членов, не такие уж и шутки. Понятно, что у военных есть планы на любые случаи, это их работа, но все же. Ну и скорее всего фины выберут стратегию Латвии и Эстонии, а не Литвы, особо ********** не станут и одними их первых будут давить на снятии первых санкций, что бы продолжить торговать, ибо их логистика, как и наша очень сильно развилась за последние 20 лет торгуя со всеми сторонами.
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19.11.2023 19:04 Відповісти
Рашка уже не потянет войну с финами, тем более что Финляндия уже в нато
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19.11.2023 21:33 Відповісти
або колючку під напругою
але звірів та птахів шкода...
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19.11.2023 18:10 Відповісти
Силоміць до "чухонцев" одні московити *********** інших московитів , а ті пручаються...Щось не тойво.
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19.11.2023 16:47 Відповісти
Мансов там більше ніж чухонців..
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19.11.2023 16:50 Відповісти
То все імітація начебто їх силоміць видворяють,то кацапи своїх агентів впихують по всій Європі!
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19.11.2023 16:50 Відповісти
Ймовірно , Ви помиляєтесь.
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19.11.2023 17:05 Відповісти
секретная операция, о которой становится известно, считается проваленной
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19.11.2023 18:32 Відповісти
Можливо це вже м'ясні штурми, зброї невистачає, тому використовується тактика як дєди завєщали...
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19.11.2023 16:51 Відповісти
Нічого не понятно, але дуже цікаво....
біженці не біженці, хочуть не хочуть...
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19.11.2023 16:48 Відповісти
Якісь браковані скрєпи..
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19.11.2023 16:49 Відповісти
збій совкової антивіруски. вірус, який переміг антивіруску, називається "холодильник"
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19.11.2023 22:03 Відповісти
Що можна сказати, молодці кацапи. Бо ЄС сам себе загнав у цю ситуацію, коли впускає на свою територію всяку ледар. А потім годує цих дармоїдів, які від неробства вечорами палять автомобілі та розбивають вітрини.

Або стотисячні демонстрації на підтримку "палестини".

Тепер от кацапи використовують це.
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19.11.2023 16:50 Відповісти
А ты новость дочитал до конца?
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19.11.2023 16:54 Відповісти
So what?
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19.11.2023 18:49 Відповісти
абсолютно правильно, і згоден! тому що дикуни! та ота ТолерАнтність(, це поняття - НЕСУМІСНІ!(
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19.11.2023 16:56 Відповісти
Чому не розкрита національна приналежність цих мігрантів?
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19.11.2023 16:53 Відповісти
Та просто фотки їхні нехай опублікують
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19.11.2023 16:58 Відповісти
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19.11.2023 18:17 Відповісти
Ось тут краще видно:

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19.11.2023 18:24 Відповісти
Ісландці мабуть. 😂
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19.11.2023 18:48 Відповісти
типові вікінги
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19.11.2023 18:55 Відповісти
************
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19.11.2023 21:36 Відповісти
Кажуть, що вони з Ємену, Іраку і Сирії
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19.11.2023 17:10 Відповісти
Будуть стріляти? Якщо ні, то порожній спектакль
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19.11.2023 16:55 Відповісти
Генерал мороз сделает свое дело, зачем стрелять
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19.11.2023 21:37 Відповісти
рф - світовий терорист!!!
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19.11.2023 17:04 Відповісти
❗️По всій Україні збільшать кількість мобільних груп для боротьби з шахедами , - повідомили в ОП.
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19.11.2023 17:10 Відповісти
І що їх штовхали від самого сан пітербургу? На кордон з Фінляндією
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19.11.2023 17:15 Відповісти
Кулемети треба ставить фінам, а не толеранствувать!
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19.11.2023 17:35 Відповісти
Войска отправились на борьбу с 20 мигрантами? Это наверно были люди мигранты-икс.
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19.11.2023 17:38 Відповісти
Таким чинам кацапи зроблять з фінляндіі палестино - сірійску державу
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19.11.2023 17:41 Відповісти
Кацапи цирк з виштовхуванням показують, а фіни хавають.
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19.11.2023 18:13 Відповісти
А в чем проблема? Точно так же летом Лукашенко пытался вытолкнуть сирийцев в Польшу. Все закончилось, когда сирийцы начали боятся поляков больше, чем беларусов.
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19.11.2023 18:13 Відповісти
мінні поля на всі випадки життя
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19.11.2023 18:14 Відповісти
Из Ирана это "хесбола боевики " которые тренируются в Сирий , из Сомали -пираты , работы нет ... около берегов патрулируют Испанские ,Немецкие , США боевые корабли . Ну насмотрелись в москвобаде на бульбо-фюрера , как этот портил Литве и Полше безопасность на границе ....привозя из Азиатских стран "туристов " не за спасибо , а за 4.0-6.000 доларов и вталкивали в дыры в стене ,перед этим беларуские пограничники прорезали пилами проход на границе.
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19.11.2023 18:22 Відповісти
В катапульту і назад повикидуйте оте гімно
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19.11.2023 18:26 Відповісти
Кілька MG-42 на пунктах пропуску і розконсервований патронний завод у Лапуа (під даний калібр) дуже допоможуть прикордонникам Суомі вирішити подібні проблеми.
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19.11.2023 18:54 Відповісти
Май же ,як у 2014році в Криму : " Мы поставим впереди женщин с детьми,
и посмотрим , как они будут стрелять в них. /В .Путин/".
А зараз замість жінок з дітьми-- азіати. Стара стратегія.
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19.11.2023 18:59 Відповісти
а на нейтральной полосе цветы...
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19.11.2023 20:02 Відповісти
 
 