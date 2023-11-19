Путин планирует принять участие в виртуальном саммите G20

Президент России Владимир Путин примет участие в виртуальном саммите G20, который состоится 22 ноября.

Об этом сообщает российский Интерфакс, передает Цензор.НЕТ.

"Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе примет участие в виртуальном саммите G20, который состоится 22 ноября", – говорится в сообщении.

Как говорится, об этом известно из графика Путина на следующую неделю.

Как ранее сообщалось, 22 ноября Индия проведет виртуальный саммит G20. На него приглашены лидеры всех стран-членов G20, включая главу Африканского Союза, а также девять государств-гостей и руководители 11 международных организаций.

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