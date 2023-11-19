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Путин планирует принять участие в виртуальном саммите G20

путін

Президент России Владимир Путин примет участие в виртуальном саммите G20, который состоится 22 ноября.

Об этом сообщает российский Интерфакс, передает Цензор.НЕТ.

"Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе примет участие в виртуальном саммите G20, который состоится 22 ноября", – говорится в сообщении.

Как говорится, об этом известно из графика Путина на следующую неделю.

Как ранее сообщалось, 22 ноября Индия проведет виртуальный саммит G20. На него приглашены лидеры всех стран-членов G20, включая главу Африканского Союза, а также девять государств-гостей и руководители 11 международных организаций.

Также читайте: Индия 22 ноября проведет виртуальный саммит G20

Автор: 

G20 (300) путин владимир (31237)


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Топ комментарии
+9
2014 год, товарищ тролль.
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19.11.2023 17:14
+8
НЕЙРОхйло?
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19.11.2023 17:13
+6
двойник? тройник?
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19.11.2023 17:17
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2014 год, товарищ тролль.
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19.11.2023 17:14 Ответить
Аууу, Соловей!

Не порядок. Путлер вылез из морозильника

Ты там определяйся… Или крестик … Или трусы…
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19.11.2023 17:49 Ответить
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19.11.2023 19:52 Ответить
Що, вийшла нова методичка подляка після виступу Порошенко у Галіфаксі? Буба нервує?
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19.11.2023 17:23 Ответить
НЕЙРОхйло?
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19.11.2023 17:13 Ответить
Урок ЛІДЕРАМ СВІТУ ( ЄРМАК -слуга Бандюковича та Кремля НЕ В СЧЬОТ!) від дідуся Байдена , як треба говорити про необхідність перемоги України (краще пізно, ніж як Єрмак, ніколи)
прекрасна начинка тексту статті Байдена на WP ( російський варіант в США необхідний для бувших совків котрі деруть сраку за друга Хйла )
https://www.youtube.com/watch?v=1txCZWlySTA&lc=UgwgcSQTjtj7uXdUNg14AaABAg
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19.11.2023 17:26 Ответить
Зеленський - після ОМАНУ я був зляканий 50-тисячними ЧЕРВОНИМИ ЛІНІЯМИ , й як мені кидали кремлівські в обличчя папери, обіцянцки Оману ,ніколи не забуду той страх. Тепер я розумію - то все кляті Майдани зорганізовані США ,так психологічно надолммилимене як Вітю Янковича. Так, я боюсь Майдана , тбільше ніж ПОРОХА й зі страхом думаю, як мені тепер покладати квіти на день пам"яти Революції Гідності ...
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19.11.2023 18:47 Ответить
Зеленський: Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги
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19.11.2023 17:27 Ответить
Зеленський - Ми можемо виконати вимоги по свободі слова для вступу в ЄС, але тоді ми не зможемо НЕЗЛАМНО ТРИМАТИСЯ на ЄРМАКОРМАРАФОННІЙ НЕДОПРОПОГАЕНДІ АЛЯ-КРЕМЛЬ
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19.11.2023 18:39 Ответить
І не побоявся, сміливий.
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19.11.2023 17:14 Ответить
Та да, это же надо из морозильника прохромать, обуться в свои каблуки, натянуть бабушкину харю... И при этом что-то сказать. путлер сдох (именно сдох) как рашист последний. Что тут сказать, угрожает всему миру труп из холодильника... Но ЦРУ уже об этом знает и принимаются решения. А агент Зелятино не знает что делать...
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19.11.2023 17:25 Ответить
Виртуальный путин виртуально примет участие в виртуальном саммите с виртуальными участниками.
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19.11.2023 17:15 Ответить
двойник? тройник?
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19.11.2023 17:17 Ответить
Віртуальний тройничок , на думку приходить porno hub.
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19.11.2023 18:03 Ответить
Та якесь ху.ло.
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19.11.2023 18:26 Ответить
Удлинитель.
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20.11.2023 08:19 Ответить
Вилізе коло бункера,як бабак.
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19.11.2023 17:17 Ответить
Це з бункера? З бункера і віг герой..
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19.11.2023 17:18 Ответить
Штучний інтелект, двійник/трійник чи достали оригінал і розморожують?
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19.11.2023 17:20 Ответить
Не вгадали, кацапська наука таємно зробила великий крок клонуванні, зараз ху@лобрент поставили на конвеєр.
Ера клонів змінила еру голограм на расеї.
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19.11.2023 18:08 Ответить
"Термінатор"!
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19.11.2023 18:25 Ответить
На газовому котлі, зібраний на автовазі правослапно-скрєпними слюсарямі під "боярку" і зі штучним інтелектом, до створення якого приклав руку бульбофюрер? Оце точно буде нічне жахіття для всього світу
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19.11.2023 18:35 Ответить
хермінатор...
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19.11.2023 18:47 Ответить
👍
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19.11.2023 18:31 Ответить
Більшість країн G20 не буде спілкуватися з хуьлом, навіть віртуально.
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19.11.2023 17:20 Ответить
Щоб оте, хрін зна який за номером клон, подох прям під час виступу.
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19.11.2023 17:30 Ответить
А чего не вживую.
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19.11.2023 17:38 Ответить
А где гарантия, что это с Росии будут не пранкеры, не двойники/тройники?
И какой вообще смысл с той стороной говорить?
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19.11.2023 17:39 Ответить
"В чем состоит цель Путина? Она очень простая. Иранизация России или, если хотите, превращение ее в Северную Корею. Получение абсолютной власти. Возвращение в Россию капиталов чиновников и олигархов. Дедолларизация российской экономики. Разрыв экономических связей с США и Европой и наращивание оных с быстрорастущими странами третьего мира: Китаем, Индией, Индонезией, - которые в современном мире легко позволяют выжить без помощи Запада, а моральных претензий к партнерам не предъявляют.

Водворение в России новой тоталитарной идеологии, списанной с ближневосточного исламизма. Да, мы живем в грязи, но мы духовные. Нас никто не уважает, а у нас великая история. Мы стремимся к миру, а всех, кто клевещет, что мы воюем, застрелим нафиг.

Прежние тоталитарные идеологии - коммунизм и фашизм - были идеологиями победителей. Они предполагали победу их носителей над остальным миром.

Эта идеология - идеология лузеров. Она позволяет сесть самому по уши в дерьмо и чувствовать себя обиженным. В отличие от коммунизма и фашизма, она способна существовать бесконечно долго - как первобытно-общинный строй.

Это ошибка - думать, что Путин хотел получить Украину.

Он хотел получить «железный занавес». Другое дело, что он планировал утащить за этот «железный занавес» больший кусок Украины, чем сейчас, но это уж как получилось.

Еще раз: Путин не нуждается в подписании бумаги, которая легитимизирует его захваты. Ровно наоборот, он нуждается в постоянном предлоге для нагнетания истерии внутри страны и в ненависти к русским за рубежом. Чем сложнее будет россиянам за пределами России, - с визами, с банками, с коллективной виной, - тем лучше для Путина."

novayagazeta.eu
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19.11.2023 17:41 Ответить
Исламизм - тоже идеология победителей.

И, чисто технически, страна таким образом погрузится в первобытно-общинный строй. В первобытно-общинном строе волей-неволей была анархия с народной демократией.

Нет, тут мы имеем теократию, которой сложно найти исторические параллели. Где-то как-то отдалённо можно сравнить с Византией или Японией эпохи Сёгуната - но всё будет не то. Ближе всего - московское царство до петра I, и всё та же северная корея.
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20.11.2023 00:24 Ответить
На G20 здійсниться "акт спіритизму"?
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19.11.2023 17:41 Ответить
первый путин или второй ?
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19.11.2023 17:44 Ответить
Якщо...., то G20 зборище проституток...
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19.11.2023 17:45 Ответить
Искусственный интеллект будет говорить от имени Владимира Васильевича.
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19.11.2023 17:55 Ответить
Йшов 1943 рік, Гітлер вирішив прийняти участь в Тегеранській конференції. Інші учасники не були проти та радо сприйняли цю звістку... Бо треба ж говорити з паном Гітлером, а то він образиться та не дай боже перетне чергові червоні лінії ...
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19.11.2023 18:01 Ответить
Ну американські банки кредитували нацистів до 38 року, лиш на цих кредитах і совковій допомозі рейх і збудований... а перестали кредитувати з нападом на Польщу...
коли золото з Європи потекло в штати в обмін на озброєння...
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19.11.2023 18:26 Ответить
Світу дуже пощастило, що у товариша Гітлера ані у 1943-му, ані навіть у 1945-му ще не було ядерної зброї. Тоді з ним повинні б були і розмовляти, і домовлятись, і червоні лінії рахувати, і до Тегерану кликати, і до Ялти... А так просто *башили всім світом та й годі!
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20.11.2023 08:27 Ответить
"васільєвіч" жгьот!
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19.11.2023 18:09 Ответить
Морозилка з інтернетом? Мабуть подарунок Ілона, того який Маск.
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19.11.2023 18:09 Ответить
Возможно, именно из за него идусы сделами самит виртуальным (там всегда не стеснялись брать взятки, Украина даже близко с Индией сравнится не может казалось в коррупции, а не)!
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19.11.2023 18:29 Ответить
рашистський віртуальний мультфільм для G-20-"Загробное рыдание дублера куйла"
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19.11.2023 19:05 Ответить
Тройник или двойник интересно )
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19.11.2023 19:31 Ответить
Його там віртуально арештують.
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19.11.2023 20:17 Ответить
так він же здох (ГенералСВР брехати не буде).

100% deep fake !
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19.11.2023 20:57 Ответить
Так це через нього і проводять віртуальний...індуси в дипломатію грають
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19.11.2023 20:58 Ответить
Віртуальний путін віртуально прийме участь у віртуальному самміті??? Нано-технології... Віртуальність кинула виклик реальності... Якраз лідери Штатів та Китаю на останній зустрічі обговорювали загрози від штучного інтелекту. Штучний інтелект вже скоро віртуозно проведе віртуальну зустріч лідерів G20 без участі самих лідерів, а лідери про неї дізнаються тільки з новин.
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19.11.2023 22:08 Ответить
"Искусственный интеллект - спасение от естественной глупости." (с) Ынтырнеты
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20.11.2023 00:26 Ответить
*****!
воно і в тирнеті - *****!!
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20.11.2023 02:54 Ответить
Pootin-******** з гівном
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20.11.2023 03:57 Ответить
Виртуальный путин в виртуальном саммите
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20.11.2023 08:37 Ответить
 
 