Путин планирует принять участие в виртуальном саммите G20
Президент России Владимир Путин примет участие в виртуальном саммите G20, который состоится 22 ноября.
Об этом сообщает российский Интерфакс, передает Цензор.НЕТ.
"Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе примет участие в виртуальном саммите G20, который состоится 22 ноября", – говорится в сообщении.
Как говорится, об этом известно из графика Путина на следующую неделю.
Как ранее сообщалось, 22 ноября Индия проведет виртуальный саммит G20. На него приглашены лидеры всех стран-членов G20, включая главу Африканского Союза, а также девять государств-гостей и руководители 11 международных организаций.
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+9 Nikolay Ivankov #508849
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Не порядок. Путлер вылез из морозильника
Ты там определяйся… Или крестик … Или трусы…
прекрасна начинка тексту статті Байдена на WP ( російський варіант в США необхідний для бувших совків котрі деруть сраку за друга Хйла )
https://www.youtube.com/watch?v=1txCZWlySTA&lc=UgwgcSQTjtj7uXdUNg14AaABAg
Ера клонів змінила еру голограм на расеї.
И какой вообще смысл с той стороной говорить?
Водворение в России новой тоталитарной идеологии, списанной с ближневосточного исламизма. Да, мы живем в грязи, но мы духовные. Нас никто не уважает, а у нас великая история. Мы стремимся к миру, а всех, кто клевещет, что мы воюем, застрелим нафиг.
Прежние тоталитарные идеологии - коммунизм и фашизм - были идеологиями победителей. Они предполагали победу их носителей над остальным миром.
Эта идеология - идеология лузеров. Она позволяет сесть самому по уши в дерьмо и чувствовать себя обиженным. В отличие от коммунизма и фашизма, она способна существовать бесконечно долго - как первобытно-общинный строй.
Это ошибка - думать, что Путин хотел получить Украину.
Он хотел получить «железный занавес». Другое дело, что он планировал утащить за этот «железный занавес» больший кусок Украины, чем сейчас, но это уж как получилось.
Еще раз: Путин не нуждается в подписании бумаги, которая легитимизирует его захваты. Ровно наоборот, он нуждается в постоянном предлоге для нагнетания истерии внутри страны и в ненависти к русским за рубежом. Чем сложнее будет россиянам за пределами России, - с визами, с банками, с коллективной виной, - тем лучше для Путина."
novayagazeta.eu
И, чисто технически, страна таким образом погрузится в первобытно-общинный строй. В первобытно-общинном строе волей-неволей была анархия с народной демократией.
Нет, тут мы имеем теократию, которой сложно найти исторические параллели. Где-то как-то отдалённо можно сравнить с Византией или Японией эпохи Сёгуната - но всё будет не то. Ближе всего - московское царство до петра I, и всё та же северная корея.
коли золото з Європи потекло в штати в обмін на озброєння...
100% deep fake !
воно і в тирнеті - *****!!