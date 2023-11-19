Путін планує взяти участь у віртуальному саміті G20
Президент Росії Володимир Путін візьме участь у віртуальному саміті G20, який відбудеться 22 листопада.
Про це повідомляє російський Інтерфакс, передає Цензор.НЕТ.
"Президент РФ Володимир Путін наступного тижня візьме участь у віртуальному саміті G20, який відбудеться 22 листопада", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, про це відомо з графіка Путіна на наступний тиждень.
Як раніше повідомлялося, 22 листопада Індія проведе віртуальний саміт G20. На нього запрошені лідери всіх країн-членів G20, включно з головою Африканського Союзу, а також дев'ять держав-гостей і керівники 11 міжнародних організацій.
Топ коментарі
+9 Nikolay Ivankov #508849
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+8 Наталия Гончар
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Не порядок. Путлер вылез из морозильника
Ты там определяйся… Или крестик … Или трусы…
прекрасна начинка тексту статті Байдена на WP ( російський варіант в США необхідний для бувших совків котрі деруть сраку за друга Хйла )
https://www.youtube.com/watch?v=1txCZWlySTA&lc=UgwgcSQTjtj7uXdUNg14AaABAg
Ера клонів змінила еру голограм на расеї.
И какой вообще смысл с той стороной говорить?
Водворение в России новой тоталитарной идеологии, списанной с ближневосточного исламизма. Да, мы живем в грязи, но мы духовные. Нас никто не уважает, а у нас великая история. Мы стремимся к миру, а всех, кто клевещет, что мы воюем, застрелим нафиг.
Прежние тоталитарные идеологии - коммунизм и фашизм - были идеологиями победителей. Они предполагали победу их носителей над остальным миром.
Эта идеология - идеология лузеров. Она позволяет сесть самому по уши в дерьмо и чувствовать себя обиженным. В отличие от коммунизма и фашизма, она способна существовать бесконечно долго - как первобытно-общинный строй.
Это ошибка - думать, что Путин хотел получить Украину.
Он хотел получить «железный занавес». Другое дело, что он планировал утащить за этот «железный занавес» больший кусок Украины, чем сейчас, но это уж как получилось.
Еще раз: Путин не нуждается в подписании бумаги, которая легитимизирует его захваты. Ровно наоборот, он нуждается в постоянном предлоге для нагнетания истерии внутри страны и в ненависти к русским за рубежом. Чем сложнее будет россиянам за пределами России, - с визами, с банками, с коллективной виной, - тем лучше для Путина."
novayagazeta.eu
И, чисто технически, страна таким образом погрузится в первобытно-общинный строй. В первобытно-общинном строе волей-неволей была анархия с народной демократией.
Нет, тут мы имеем теократию, которой сложно найти исторические параллели. Где-то как-то отдалённо можно сравнить с Византией или Японией эпохи Сёгуната - но всё будет не то. Ближе всего - московское царство до петра I, и всё та же северная корея.
коли золото з Європи потекло в штати в обмін на озброєння...
100% deep fake !
воно і в тирнеті - *****!!