Путін планує взяти участь у віртуальному саміті G20

Президент Росії Володимир Путін візьме участь у віртуальному саміті G20, який відбудеться 22 листопада.

Про це повідомляє російський Інтерфакс, передає Цензор.НЕТ.

"Президент РФ Володимир Путін наступного тижня візьме участь у віртуальному саміті G20, який відбудеться 22 листопада", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, про це відомо з графіка Путіна на наступний тиждень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Індія 22 листопада проведе віртуальний саміт G20

Як раніше повідомлялося, 22 листопада Індія проведе віртуальний саміт G20. На нього запрошені лідери всіх країн-членів G20, включно з головою Африканського Союзу, а також дев'ять держав-гостей і керівники 11 міжнародних організацій.