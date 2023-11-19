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Путін планує взяти участь у віртуальному саміті G20

путін

Президент Росії Володимир Путін візьме участь у віртуальному саміті G20, який відбудеться 22 листопада.

Про це повідомляє російський Інтерфакс, передає Цензор.НЕТ.

"Президент РФ Володимир Путін наступного тижня візьме участь у віртуальному саміті G20, який відбудеться 22 листопада", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, про це відомо з графіка Путіна на наступний тиждень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Індія 22 листопада проведе віртуальний саміт G20

Як раніше повідомлялося, 22 листопада Індія проведе віртуальний саміт G20. На нього запрошені лідери всіх країн-членів G20, включно з головою Африканського Союзу, а також дев'ять держав-гостей і керівники 11 міжнародних організацій.

Автор: 

G20 (323) путін володимир (23787)


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Топ коментарі
+9
2014 год, товарищ тролль.
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19.11.2023 17:14
+8
НЕЙРОхйло?
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19.11.2023 17:13
+6
двойник? тройник?
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19.11.2023 17:17
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2014 год, товарищ тролль.
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19.11.2023 17:14 Відповісти
Аууу, Соловей!

Не порядок. Путлер вылез из морозильника

Ты там определяйся… Или крестик … Или трусы…
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19.11.2023 17:49 Відповісти
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19.11.2023 19:52 Відповісти
Що, вийшла нова методичка подляка після виступу Порошенко у Галіфаксі? Буба нервує?
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19.11.2023 17:23 Відповісти
НЕЙРОхйло?
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19.11.2023 17:13 Відповісти
Урок ЛІДЕРАМ СВІТУ ( ЄРМАК -слуга Бандюковича та Кремля НЕ В СЧЬОТ!) від дідуся Байдена , як треба говорити про необхідність перемоги України (краще пізно, ніж як Єрмак, ніколи)
прекрасна начинка тексту статті Байдена на WP ( російський варіант в США необхідний для бувших совків котрі деруть сраку за друга Хйла )
https://www.youtube.com/watch?v=1txCZWlySTA&lc=UgwgcSQTjtj7uXdUNg14AaABAg
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19.11.2023 17:26 Відповісти
Зеленський - після ОМАНУ я був зляканий 50-тисячними ЧЕРВОНИМИ ЛІНІЯМИ , й як мені кидали кремлівські в обличчя папери, обіцянцки Оману ,ніколи не забуду той страх. Тепер я розумію - то все кляті Майдани зорганізовані США ,так психологічно надолммилимене як Вітю Янковича. Так, я боюсь Майдана , тбільше ніж ПОРОХА й зі страхом думаю, як мені тепер покладати квіти на день пам"яти Революції Гідності ...
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19.11.2023 18:47 Відповісти
Зеленський: Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги
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19.11.2023 17:27 Відповісти
Зеленський - Ми можемо виконати вимоги по свободі слова для вступу в ЄС, але тоді ми не зможемо НЕЗЛАМНО ТРИМАТИСЯ на ЄРМАКОРМАРАФОННІЙ НЕДОПРОПОГАЕНДІ АЛЯ-КРЕМЛЬ
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19.11.2023 18:39 Відповісти
І не побоявся, сміливий.
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19.11.2023 17:14 Відповісти
Та да, это же надо из морозильника прохромать, обуться в свои каблуки, натянуть бабушкину харю... И при этом что-то сказать. путлер сдох (именно сдох) как рашист последний. Что тут сказать, угрожает всему миру труп из холодильника... Но ЦРУ уже об этом знает и принимаются решения. А агент Зелятино не знает что делать...
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19.11.2023 17:25 Відповісти
Виртуальный путин виртуально примет участие в виртуальном саммите с виртуальными участниками.
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19.11.2023 17:15 Відповісти
двойник? тройник?
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19.11.2023 17:17 Відповісти
Віртуальний тройничок , на думку приходить porno hub.
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19.11.2023 18:03 Відповісти
Та якесь ху.ло.
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19.11.2023 18:26 Відповісти
Удлинитель.
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20.11.2023 08:19 Відповісти
Вилізе коло бункера,як бабак.
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19.11.2023 17:17 Відповісти
Це з бункера? З бункера і віг герой..
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19.11.2023 17:18 Відповісти
Штучний інтелект, двійник/трійник чи достали оригінал і розморожують?
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19.11.2023 17:20 Відповісти
Не вгадали, кацапська наука таємно зробила великий крок клонуванні, зараз ху@лобрент поставили на конвеєр.
Ера клонів змінила еру голограм на расеї.
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19.11.2023 18:08 Відповісти
"Термінатор"!
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19.11.2023 18:25 Відповісти
На газовому котлі, зібраний на автовазі правослапно-скрєпними слюсарямі під "боярку" і зі штучним інтелектом, до створення якого приклав руку бульбофюрер? Оце точно буде нічне жахіття для всього світу
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19.11.2023 18:35 Відповісти
хермінатор...
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19.11.2023 18:47 Відповісти
👍
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19.11.2023 18:31 Відповісти
Більшість країн G20 не буде спілкуватися з хуьлом, навіть віртуально.
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19.11.2023 17:20 Відповісти
Щоб оте, хрін зна який за номером клон, подох прям під час виступу.
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19.11.2023 17:30 Відповісти
А чего не вживую.
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19.11.2023 17:38 Відповісти
А где гарантия, что это с Росии будут не пранкеры, не двойники/тройники?
И какой вообще смысл с той стороной говорить?
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19.11.2023 17:39 Відповісти
"В чем состоит цель Путина? Она очень простая. Иранизация России или, если хотите, превращение ее в Северную Корею. Получение абсолютной власти. Возвращение в Россию капиталов чиновников и олигархов. Дедолларизация российской экономики. Разрыв экономических связей с США и Европой и наращивание оных с быстрорастущими странами третьего мира: Китаем, Индией, Индонезией, - которые в современном мире легко позволяют выжить без помощи Запада, а моральных претензий к партнерам не предъявляют.

Водворение в России новой тоталитарной идеологии, списанной с ближневосточного исламизма. Да, мы живем в грязи, но мы духовные. Нас никто не уважает, а у нас великая история. Мы стремимся к миру, а всех, кто клевещет, что мы воюем, застрелим нафиг.

Прежние тоталитарные идеологии - коммунизм и фашизм - были идеологиями победителей. Они предполагали победу их носителей над остальным миром.

Эта идеология - идеология лузеров. Она позволяет сесть самому по уши в дерьмо и чувствовать себя обиженным. В отличие от коммунизма и фашизма, она способна существовать бесконечно долго - как первобытно-общинный строй.

Это ошибка - думать, что Путин хотел получить Украину.

Он хотел получить «железный занавес». Другое дело, что он планировал утащить за этот «железный занавес» больший кусок Украины, чем сейчас, но это уж как получилось.

Еще раз: Путин не нуждается в подписании бумаги, которая легитимизирует его захваты. Ровно наоборот, он нуждается в постоянном предлоге для нагнетания истерии внутри страны и в ненависти к русским за рубежом. Чем сложнее будет россиянам за пределами России, - с визами, с банками, с коллективной виной, - тем лучше для Путина."

novayagazeta.eu
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19.11.2023 17:41 Відповісти
Исламизм - тоже идеология победителей.

И, чисто технически, страна таким образом погрузится в первобытно-общинный строй. В первобытно-общинном строе волей-неволей была анархия с народной демократией.

Нет, тут мы имеем теократию, которой сложно найти исторические параллели. Где-то как-то отдалённо можно сравнить с Византией или Японией эпохи Сёгуната - но всё будет не то. Ближе всего - московское царство до петра I, и всё та же северная корея.
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20.11.2023 00:24 Відповісти
На G20 здійсниться "акт спіритизму"?
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19.11.2023 17:41 Відповісти
первый путин или второй ?
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19.11.2023 17:44 Відповісти
Якщо...., то G20 зборище проституток...
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19.11.2023 17:45 Відповісти
Искусственный интеллект будет говорить от имени Владимира Васильевича.
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19.11.2023 17:55 Відповісти
Йшов 1943 рік, Гітлер вирішив прийняти участь в Тегеранській конференції. Інші учасники не були проти та радо сприйняли цю звістку... Бо треба ж говорити з паном Гітлером, а то він образиться та не дай боже перетне чергові червоні лінії ...
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19.11.2023 18:01 Відповісти
Ну американські банки кредитували нацистів до 38 року, лиш на цих кредитах і совковій допомозі рейх і збудований... а перестали кредитувати з нападом на Польщу...
коли золото з Європи потекло в штати в обмін на озброєння...
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19.11.2023 18:26 Відповісти
Світу дуже пощастило, що у товариша Гітлера ані у 1943-му, ані навіть у 1945-му ще не було ядерної зброї. Тоді з ним повинні б були і розмовляти, і домовлятись, і червоні лінії рахувати, і до Тегерану кликати, і до Ялти... А так просто *башили всім світом та й годі!
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20.11.2023 08:27 Відповісти
"васільєвіч" жгьот!
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19.11.2023 18:09 Відповісти
Морозилка з інтернетом? Мабуть подарунок Ілона, того який Маск.
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19.11.2023 18:09 Відповісти
Возможно, именно из за него идусы сделами самит виртуальным (там всегда не стеснялись брать взятки, Украина даже близко с Индией сравнится не может казалось в коррупции, а не)!
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19.11.2023 18:29 Відповісти
рашистський віртуальний мультфільм для G-20-"Загробное рыдание дублера куйла"
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19.11.2023 19:05 Відповісти
Тройник или двойник интересно )
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19.11.2023 19:31 Відповісти
Його там віртуально арештують.
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19.11.2023 20:17 Відповісти
так він же здох (ГенералСВР брехати не буде).

100% deep fake !
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19.11.2023 20:57 Відповісти
Так це через нього і проводять віртуальний...індуси в дипломатію грають
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19.11.2023 20:58 Відповісти
Віртуальний путін віртуально прийме участь у віртуальному самміті??? Нано-технології... Віртуальність кинула виклик реальності... Якраз лідери Штатів та Китаю на останній зустрічі обговорювали загрози від штучного інтелекту. Штучний інтелект вже скоро віртуозно проведе віртуальну зустріч лідерів G20 без участі самих лідерів, а лідери про неї дізнаються тільки з новин.
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19.11.2023 22:08 Відповісти
"Искусственный интеллект - спасение от естественной глупости." (с) Ынтырнеты
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20.11.2023 00:26 Відповісти
*****!
воно і в тирнеті - *****!!
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20.11.2023 02:54 Відповісти
Pootin-******** з гівном
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20.11.2023 03:57 Відповісти
Виртуальный путин в виртуальном саммите
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20.11.2023 08:37 Відповісти
 
 