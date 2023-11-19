Войска РФ накрывают массированным огнем Херсон
Оккупанты снова массированно обстреливают Херсон.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
"Российская армия снова кроет массированным огнем Херсон! Оставайтесь в укрытиях!" – написал он.
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+26 krot_lub
показать весь комментарий19.11.2023 17:49
+7 Олександр #572143
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+6 valentyna #410470
показать весь комментарий19.11.2023 18:26
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ми ж почекаємо
**** нам 20-30к трупів.....
дагаваримся 🤢:« ПАСЕРЕДИНЕ «, « не будьте такими жадними» !