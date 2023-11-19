Войска РФ накрывают массированным огнем Херсон

Оккупанты снова массированно обстреливают Херсон.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

"Российская армия снова кроет массированным огнем Херсон! Оставайтесь в укрытиях!" – написал он.

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