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Войска РФ накрывают массированным огнем Херсон

херсон

Оккупанты снова массированно обстреливают Херсон.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

"Российская армия снова кроет массированным огнем Херсон! Оставайтесь в укрытиях!" – написал он.

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Автор: 

обстрел (27057) Херсон (2808)


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Топ комментарии
+26
В мене є план, привезіть в Херсон Єрмака з Зеленським і обстріли припиняться.
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19.11.2023 17:49
+7
Чинуші рахують бабло і мовчать zeмразі?? Де підняття тривоги на весь світ??
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19.11.2023 18:03
+6
А ще половину ППО столиці,бо ППО повинно захищати фронт,а не маєтки
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19.11.2023 18:26
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мразі
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19.11.2023 17:39 Ответить
В мене є план, привезіть в Херсон Єрмака з Зеленським і обстріли припиняться.
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19.11.2023 17:49 Ответить
А ще половину ППО столиці,бо ППО повинно захищати фронт,а не маєтки
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19.11.2023 18:26 Ответить
Це з яких пір ППО навчилось перехоплювати снаряди?
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19.11.2023 19:08 Ответить
Значить про сухопутний захист ППО ви не знаєте? ОК.
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19.11.2023 19:18 Ответить
Не розумію, про що ви. Херсон страждає від артобстрілів. Як тут допоможе київське, одеське, дніпровське чи ще яке-небудь ППО?
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19.11.2023 19:21 Ответить
Київське,Київське,але якщо ви не знаєте,що таке ППО, то навіщо виступаєте в дебати? Якщо ракета може знищити завод, то напевно що може знищити і артбатареї ворога. До речі, ППО є як для повітряного простору, так і сухопутного. І не пишіть про Одеське,Дніпровське ,там не має нічого від слова зовсім.Учора енергетику Одеси накрили
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19.11.2023 19:25 Ответить
Які тут можуть бути дебати? Для контрбатарейної боротьби є свої засоби. А по-вашому забивати цвяхи мікроскопом - класна ідея
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19.11.2023 19:42 Ответить
а чого не до майських???
ми ж почекаємо
**** нам 20-30к трупів.....
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19.11.2023 17:53 Ответить
Чинуші рахують бабло і мовчать zeмразі?? Де підняття тривоги на весь світ??
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19.11.2023 18:03 Ответить
Вже волають... але про Майдан. Для них Майдан загроза
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19.11.2023 19:11 Ответить
Ше один ешелон б/к з кореї прибув.
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19.11.2023 18:05 Ответить
Любители руZZкого мира - вот и вся цена любви роZZии к херсонцам. А также к мариупольцам, харьковчанам, и даже - донетчанам и гражданам Белгородской Народной Республики. Люди для империи - мусор, ценность отдельно взятого человека в россии стремится у нулю, интересы имперского рейха превыше всего. Если завтра Белгород проголосует за вход в состав Украины, роZZияне без каких-либо зазрений совести сравняют этот город с землей. И каждый россиянин в глубине души это знает, их империя держится на страхе и ненависти к тем, кто сопротивляется и готов драться до смерти за то, чтобы не быть поглощенным и ассимилированным империей руZZких нацистов.
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19.11.2023 18:38 Ответить
Згадуючи уривки марафону, браваду столичних очільників про 100 тисячну охорону Києва, багаторівневий захист ППО. Солдати потребують ротації, допомогу, захисту,просто поповнення, а зеболото тримає бойові одиниці біля себе, не для людей. А люди, що тільки прийшлося прочитати від нечаєвих, як важливо тільки столицю захищати,а решта то бидло,алканів......Якщо Україна не побачить пріоритети, то ніколи Україна не буде вільна від "наполеонів" різного рівня. Тримайтесь херсонці,живи Херсон
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19.11.2023 18:41 Ответить
Договорняк оманьский по
дагаваримся 🤢:« ПАСЕРЕДИНЕ «, « не будьте такими жадними» !
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19.11.2023 18:58 Ответить
Попиарились и кинули местных под обстрел
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19.11.2023 19:50 Ответить
 
 