Війська РФ накривають масованим вогнем Херсон
Окупанти вкотре масовано обстрілюють Херсон.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
"Російська армія знову криє масованим вогнем Херсон! Залишайтеся в укриттях!" - написав він.
Топ коментарі
+26 krot_lub
показати весь коментар19.11.2023 17:49
+7 Олександр #572143
показати весь коментар19.11.2023 18:03
+6 valentyna #410470
показати весь коментар19.11.2023 18:26
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