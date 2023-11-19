Війська РФ накривають масованим вогнем Херсон

Окупанти вкотре масовано обстрілюють Херсон.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

"Російська армія знову криє масованим вогнем Херсон! Залишайтеся в укриттях!" - написав він.

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