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В оккупированном Мелитополе раздался взрыв

вибух

Во временно оккупированном Мелитополе на Запорожье раздался взрыв.

Об этом сообщил мэр Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Только что взрыв во временно оккупированном Мелитополе.

Детали позже", - написал он.

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Автор: 

взрыв (6733) Мелитополь (613) Федоров Иван (466)


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19.11.2023 19:36 Ответить
аеродром ,ЖД вокзал - законні цілі
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19.11.2023 20:18 Ответить
Мелітополь - то наше місто. А законні цілі - за порєбріком. Їх інфраструктуру розносити треба.
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19.11.2023 20:40 Ответить
Мрії, мрії... На жаль, в кращому випадку, - якійсь дрібний мент-зрадник. Недарма безробітний мер взяв театральну паузу.
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19.11.2023 20:40 Ответить
 
 