В оккупированном Мелитополе раздался взрыв
Во временно оккупированном Мелитополе на Запорожье раздался взрыв.
Об этом сообщил мэр Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"Только что взрыв во временно оккупированном Мелитополе.
Детали позже", - написал он.
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Hulio
показать весь комментарий19.11.2023 19:36 Ответить Мне нравится 1
Vika Lysenko
показать весь комментарий19.11.2023 20:18 Ответить Мне нравится 1
Марина Нєчаєва #561431
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trawler_tug
показать весь комментарий19.11.2023 20:40 Ответить Мне нравится 0
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