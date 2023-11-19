В оккупированном Мелитополе раздался взрыв

Во временно оккупированном Мелитополе на Запорожье раздался взрыв.

Об этом сообщил мэр Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Только что взрыв во временно оккупированном Мелитополе.

Детали позже", - написал он.

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