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В окупованому Мелітополі пролунав вибух

вибух

У тимчасово окупованому Мелітополі на Запоріжжі пролунав вибух.

Про це повідомив міський голова Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Щойно вибух у тимчасово окупованому Мелітополі.

Деталі згодом", - написав він.

Також читайте: Окупанти у Запорізькій області проводять поквартирні обходи" і підселяються у будинки місцевих, - Федоров

Автор: 

вибух (4445) Мелітополь (770) Федоров Іван (647)


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19.11.2023 19:36 Відповісти
аеродром ,ЖД вокзал - законні цілі
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19.11.2023 20:18 Відповісти
Мелітополь - то наше місто. А законні цілі - за порєбріком. Їх інфраструктуру розносити треба.
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19.11.2023 20:40 Відповісти
Мрії, мрії... На жаль, в кращому випадку, - якійсь дрібний мент-зрадник. Недарма безробітний мер взяв театральну паузу.
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19.11.2023 20:40 Відповісти
 
 