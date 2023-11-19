В окупованому Мелітополі пролунав вибух
У тимчасово окупованому Мелітополі на Запоріжжі пролунав вибух.
Про це повідомив міський голова Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
"Щойно вибух у тимчасово окупованому Мелітополі.
Деталі згодом", - написав він.
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Hulio
показати весь коментар19.11.2023 19:36 Відповісти Мені подобається 1
Vika Lysenko
показати весь коментар19.11.2023 20:18 Відповісти Мені подобається 1
Марина Нєчаєва #561431
показати весь коментар19.11.2023 20:40 Відповісти Мені подобається 1
trawler_tug
показати весь коментар19.11.2023 20:40 Відповісти Мені подобається 0
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