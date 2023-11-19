РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11700 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
18 864 72

Умеров: Сделал представление на увольнение Командующего медицинскими силами Остащенко

тетяна,остащенко

Вечером 19 ноября министр обороны Рустем Умеров сделал представление об увольнении Командующего медицинскими силами генерала Татьяны Остащенко.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Умеров написал в фейсбуке.

Умеров отметил: "Сделал представление президенту Украины о замене командующего Медицинскими силами Вооруженных сил Украины.

Считаю, что причины такого шага очевидны для всех, кто сражается в рядах Сил обороны Украины, и для всех, кто помогает. Соответствующая проблематика обсуждалась многократно. Пора решать проблемы медицинского обеспечения наших воинов.

Читайте также: Командование Медсил приняло решение об увеличении количества штатных работников ВВК

Что нужно?

  1. Максимальная цифровизация процессов и соблюдение всех стандартов медицинского обеспечения, включая поставки качественных медицинских средств и медицинской техники. Таких проблем, как с некачественными турникетами, просто не должно быть в принципе.
  2. Развитие системы обучения тактической медицине по стандартам НАТО с соответствующим ресурсным обеспечением. Внедрение всех необходимых для фронта медицинских практик, которые позволят сохранить как можно больше жизней наших воинов.
  3. Обеспечение постоянной ротации личного состава между тактическим и стратегическим уровнем для обеспечения получения и передачи опыта по всему циклу лечения раненых, травмированных и больных".

Автор: 

Остащенко Татьяна (6) Командование медицинских сил (18) Умеров Рустем (519)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+21
« Вважаю, що причини такого кроку очевидні для всіх, хто бʼється в лавах Сил оборони України, та усіх, хто допомагає. Відповідна проблематика обговорювалась багато разів. Настав час вирішувати проблеми медичного забезпечення наших воїнів. Джерело: «…???

Не, дарагой долоровий мульті мілліонар!
Причини не зрозумілі!

Де вона персонально зробила помилки чи « зради»?
Де обьективні факти про неі?
Не про поганий стан взагалі- це ми знаемо

А де чия відповідальность?
Де твоя?
Де Резнікова?
А де генерала?
показать весь комментарий
19.11.2023 21:35
+20
Рєзнік її трудовлаштує яйцями торгувати
показать весь комментарий
19.11.2023 21:06
+14
мар'янушку безмозглу. вона зараз на карті покаже всі ці 3 напрями потрібності на яких вона готує нові проблєми.
показать весь комментарий
19.11.2023 21:04
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
деж вона тепер столуватися буде? паровозом можуть підозру вручити
показать весь комментарий
19.11.2023 21:00 Ответить
Рєзнік її трудовлаштує яйцями торгувати
показать весь комментарий
19.11.2023 21:06 Ответить
показать весь комментарий
19.11.2023 21:39 Ответить
Правильно, але із фінансовим звітуванням, передачею, перевіркою її діяльності...? І так у всіх кого звільняють!!
показать весь комментарий
20.11.2023 05:08 Ответить
І вкраденими турнікетами
показать весь комментарий
19.11.2023 21:49 Ответить
Чим дурніші коменти, тим більше ти др себе поваги відчуваєш?
показать весь комментарий
19.11.2023 23:39 Ответить
Мені твоя чи чиясь повага до одного місця. Дивлюсь на кількість лайків. Якщо багатенько, значить я правильно все сказав.
показать весь комментарий
20.11.2023 17:44 Ответить
Тю, так тебе одні твої коллеги- тролі лайкають, за це грошей на ввашій хвермі не платять. Супервайзей ще й оштрахвує .
показать весь комментарий
20.11.2023 19:32 Ответить
молодая , красивая, может к яйцам и допустит
показать весь комментарий
20.11.2023 06:23 Ответить
А новий командувач де буде обідати?
показать весь комментарий
19.11.2023 21:20 Ответить
« Вважаю, що причини такого кроку очевидні для всіх, хто бʼється в лавах Сил оборони України, та усіх, хто допомагає. Відповідна проблематика обговорювалась багато разів. Настав час вирішувати проблеми медичного забезпечення наших воїнів. Джерело: «…???

Не, дарагой долоровий мульті мілліонар!
Причини не зрозумілі!

Де вона персонально зробила помилки чи « зради»?
Де обьективні факти про неі?
Не про поганий стан взагалі- це ми знаемо

А де чия відповідальность?
Де твоя?
Де Резнікова?
А де генерала?
показать весь комментарий
19.11.2023 21:35 Ответить
Оценіть «голубину мислення» мініста оборони!

Що нам потрібно для Перемоги? Що повинна зробити медичних сили ЗСУ?

»

Що потрібно?

1. Максимальна цифровізація процесів та дотримання усіх стандартів медичного забезпечення, включно з постачанням якісних медичних засобів та медичної техніки. Таких проблем, як з неякісними турнікетами, просто не має бути в принципі»…?!?!

Ціфровізація!!!
Ось що « головне»!???

Уце усе що можно казати, коли задається питання чі на місці цей міністр?

Гарних слів для него не мае!
показать весь комментарий
19.11.2023 21:47 Ответить
Це правда. Нарід зразу хайпує, не вчитуючись.
показать весь комментарий
19.11.2023 23:41 Ответить
НАСПРАВДІ, діджиталізація це дійсно ЗАРАЗ одне з головніших питань. Це я кажу як бойовий медик, який вже півтора року на бойових.
показать весь комментарий
20.11.2023 21:02 Ответить
незрозумілі
показать весь комментарий
19.11.2023 22:10 Ответить
Ця "пані генеральша" багато шкоди зробила на своїй посаді!

Тож звільнити її - це найменше, що треба було зробити ще давно, хоча по-правді, за один лише https://www.slidstvo.info/warnews/stikayte-krov-iu-kozhen-4-tyy-turniket-vid-derzhavy-nebezpechnyy-dlia-vykorystannia/ скандал з неякісними китайськими турнікетами її потрібно судити щонайменше по статті "Саботаж", хоча більше, як на мене, це відповідає ознакам свідомої диверсії.

А подібних "проколів" в неї було ще багато!
показать весь комментарий
19.11.2023 22:46 Ответить
Треба знімати єрмаківського Шарапова !
показать весь комментарий
19.11.2023 22:54 Ответить
То ви про неї мало знаєте. В Запоріжжі молодий ініціативний головлікар, модернізував військовий госпіталь вигравши гранти з Австрії. Помінявся президент, призначили Остащенко, близьку до Зеленської і та бігом замінила головлікаря в хорошому госпіталі, на свого. Турнікети китайські закупила, через які були випадки загибелі військових. Тих парамедиків, які відмовлялись від тих турнікетів, наказала.
показать весь комментарий
20.11.2023 10:01 Ответить
А вона повинна була турнікети рожать чи шо ?
показать весь комментарий
19.11.2023 22:48 Ответить
Вона відповідає за закупівлю іпостчння в бригади НЕЯКІСНИХ турникетів. Вона винна в смерті воїнів, які померли від крововиливу при поораненні. ЇЇ судити ттреба!
показать весь комментарий
19.11.2023 23:25 Ответить
Ви дійсно вважаєте такий шлях постачання турнікетів у військо єдиним можливим?
показать весь комментарий
20.11.2023 00:11 Ответить
От зараз почнеться...
показать весь комментарий
19.11.2023 21:00 Ответить
Що почнеться - конкурс на посаду?
показать весь комментарий
19.11.2023 21:05 Ответить
конкурс тут один- у кого бабла больше и никто меня не переубедит
показать весь комментарий
20.11.2023 06:24 Ответить
Кого дєрьмак ставить на заміну?
показать весь комментарий
19.11.2023 21:01 Ответить
мар'янушку безмозглу. вона зараз на карті покаже всі ці 3 напрями потрібності на яких вона готує нові проблєми.
показать весь комментарий
19.11.2023 21:04 Ответить
Тільки не Верещук!...
показать весь комментарий
19.11.2023 21:01 Ответить
А от цю генеральшу ніхто захищати не буде. Там разом з нею ще цілий клубок рішал має піти геть.
показать весь комментарий
19.11.2023 21:02 Ответить
Що єрмак і радуцький разом з нею підуть?
показать весь комментарий
19.11.2023 21:21 Ответить
Главное на кого заменят. Если, как барыгу Резникова на барыгу Умерова, то будет шило на мыло.
показать весь комментарий
19.11.2023 21:05 Ответить
А що, може бути якось інакше?
показать весь комментарий
19.11.2023 21:17 Ответить
Які свідотства, щоо Умеров-барига? Навіщо брудлити? Докази які?
показать весь комментарий
19.11.2023 23:26 Ответить
Вы только проснулись от летаргического сна? Или с Луны упали? Доказательство - уголовное дело против него, возбужденное НАБУ по решению Высшего антикоррупционного суда за коррупционные аферы в должности главы Фонда Держмайна. Причем очень свежее дело. Можете погуглить.
показать весь комментарий
19.11.2023 23:34 Ответить
?????????????
показать весь комментарий
20.11.2023 06:16 Ответить
6 днів тому в Міноборони заявили, що інформація про ймовірне звільнення трьох генералів така , що не відповідає дійсності.Дотримуйтесь, будь ласка, інформаційної гігієни", - йдеться у повідомленні Міноборони. От вам і гігієна )
показать весь комментарий
19.11.2023 21:06 Ответить
Інформаційна гігієна - "Гігієна гієн пєра клавіатури"
показать весь комментарий
19.11.2023 21:18 Ответить
На этой пани уже клейма негде ставить
На ее совести столько погибших воинов
Даже не хочу говорить о ней
Вы мне лучше скажите ,пан министр - что делает в кабинете МО, в глубоком тылу
Боевой генерал Хоренко?
Бумажки из кабинета в кабинет носит?
Это в интересах Украины?
Автомат нужен для того,
Чтобы из него стрелять
Автоматом неудобно забивать гвозди
Так делают только идиоты
Редкие идиоты
показать весь комментарий
19.11.2023 21:09 Ответить
...столько погибших воинов - ну, давай туди паравозіком і Залужного, і Наєва, і... та усіх, у кого совість є.
показать весь комментарий
19.11.2023 21:26 Ответить
Сам вона винна у закупках неякісних китайських турнікетів для війська.

Саме вона не давала дозволу робити переливання крові пораненим бійцям окрім як у госпіталі, до якого ще треба мати змогу довезти, і часто це затягується на багато годин, і навіть більше. В той час як практика переливання крові бойовими медиками входить у настанови з такмеду ТССС, якими користуються провідні армії світу.

Цього тобі мало, щоби зрозуміти, скільки бійців через неї загинуло?
показать весь комментарий
20.11.2023 00:19 Ответить
Нічого не маю до начмєду, але огульно розписувати про настанови які десь діють без розуміння того що існує у реаліях України- безвідповідально.
Є реальний рівень парамедиків на фронті і він на жаль досить низький. Почати із того, що неправильно накладені турнікети дуже часто призводять до надмірних ампутацій.
Спершу потрібно налагодити безперервний потік навчених людей, потім вже доручати втручання.
Не нашкодь.
показать весь комментарий
20.11.2023 01:01 Ответить
Неякісний турнікет, який закуповувала ця баришня, призводив до смерті навіть при правільному накладанні! Тому навченість бійців туд ні до чого.

Тож не переводьте стрілки з хворої голови на здорову!

І так - стосовно переливання крові бойовими медиками ЗА були і МОЗ, і МОУ, упиралась тільки лише ця нешановна пані.

Втім - якщо Ви за те, щоби наші бійці гинули без якісних аптечок, маючи лише китайське гімно, стікаючи кров'ю, то продовжуйте її захищати.
показать весь комментарий
20.11.2023 01:11 Ответить
Відповім у тому ж безапеляційному стилі.
Якщо ви за то, щоби наші тяжкопоранені бійці гинули від непрофесійно виконаного втручання некваліфікованими парамедиками- продовжуйте пропонувати рішення у стилі "офісу простих рішень Саакашвілі".
І маніпулювати аптечками не раджу. Я так тоже вмію, накидати на вентилятор.
І на відміну від вас, у якого явно якась особиста непризнь, до тієї жіночки я не про особу веду мову, а про організацію системи роботи. І зміна одного прізвища на інше змінить лише то, що хейтити будуть наступника, потім ще одного наступника, бо так найлегше- думати і аналізувати непотрібно.
П.с можливо і потрібно звільняти, але вже точно не за "переливання крові"
показать весь комментарий
20.11.2023 01:26 Ответить
Тобто до вас не доходить, що навіть професійний бойовий медик не зможе спасти бійця, якщо використає китайський турнікет, або не зможе перелити кров коли це потрібно, а не коли тіло довезуть до госпіталя?
показать весь комментарий
20.11.2023 02:32 Ответить
Крута у вас логіка: "Навіщо вам якісні турнікети, якщо ви все рівно не вмієте їх накладати?"
показать весь комментарий
20.11.2023 02:34 Ответить
Ти знову замість аргументів турнікети всунув?
Я тобі про ризики застосування хірургічних маніпуляцій у некваліфікованих руках- ти мені маніпуляцію про турнікетм.
Я тобі про турнікети хоч слово написав?
Ця тітка тобі тобі що, не дала?
Так ти її попроси може, чим на Цензорі невдоволенність виказувати.
показать весь комментарий
20.11.2023 11:57 Ответить
Вже призначив,вище нова стаття!
показать весь комментарий
19.11.2023 21:09 Ответить
Моя думка - є певна категорія людей яка виконує свою функцію, але в межах своїх розумових здібностей, коли їх назначили на певні посади, щоб зробити з героїв - дурників, вони виконали своє певне завдання - дискредитували свої війська.... Тепер у зедібілів є можливість поставити на цей пост своїх зедебілів, як сірьського-котлована, якого готують замість Залужного....
показать весь комментарий
19.11.2023 21:10 Ответить
Прочитав новину: "Діти та родичі 19 міністрів Ізраїлю воюють проти ХАМАС: серед них є поранені".
показать весь комментарий
19.11.2023 21:17 Ответить
Такое только в Израиле.
показать весь комментарий
19.11.2023 21:48 Ответить
умєркін розпрацювався.
показать весь комментарий
19.11.2023 21:33 Ответить
Та три дні тому, міністерство ж повідомляло, що звільнення Наєва Тарнавського і Остащенко то все фейк, подання не готуються. А тепер! Зелена пліснява пронизала всю владу, абсолютно всю. Що не дихнуть, то брехнуть!
показать весь комментарий
19.11.2023 21:38 Ответить
А що трапилось? Хоренка звільнили втихаря, а тут всім розповідають про подання на Остащенко. В Умєрова щось в лісі здохло чи що? Чи це чергова зелена клоунада?
показать весь комментарий
19.11.2023 22:01 Ответить
Бо за звільнення Остащенко військові порадіють.
показать весь комментарий
20.11.2023 10:06 Ответить
Талановитий чувак умеров. І в закупці яєць петрає, і в організації військових спецоперацій і в медицині.
показать весь комментарий
19.11.2023 22:06 Ответить
Всі ці Остащенки, Резникові........... нагадують мені кліщів - паразитів, поки крові не нап'ються, не відпадають.
показать весь комментарий
19.11.2023 22:12 Ответить
будет яйца по 18 закупать
показать весь комментарий
19.11.2023 22:12 Ответить
Ми чули щоб Резніков підкладав Вові. відставки у ЗСУ? Шо за наратівчік? Той був адвокатом , а цей багаторічний менеджер Ахметова по сотовому ЛАЙФ, віна знає про військову субординацію? Скоріше про олігархічне правління ...
показать весь комментарий
19.11.2023 22:22 Ответить
Vsio idiot po planu , toka vapros , po kakomu ....🤔
показать весь комментарий
19.11.2023 22:30 Ответить
Накінець-то її звільнили!

Давно пора було - волонтери давно цього вимагали.
показать весь комментарий
19.11.2023 22:50 Ответить
Все до того йшло. Ця пані ні ВЛК ні інвалідними комісіями,ні лікувальними закладами не керувала, а лише прикрашала собою генеральський корпус. Ну так і на цьому карʼєра пішла під заказ, знову прийдеться назад в гінекологи чи у терапевти. Там вона більше користі принесе.
показать весь комментарий
20.11.2023 00:50 Ответить
Блін, через місяць, ти кип'ятком будеш, розписуючи якого херо..го призначили. Пребіг звичайних тасувань прізвищ замінює критичне мислення.
показать весь комментарий
20.11.2023 01:07 Ответить
Ця була особлива.
показать весь комментарий
20.11.2023 10:07 Ответить
Блін... стісняюсь спрасіть... під яким генералісимусом вона заробила генерала...
показать весь комментарий
20.11.2023 03:36 Ответить
Відчувається досвід кар"єрного росту !
показать весь комментарий
20.11.2023 06:19 Ответить
Так багато тут,але на сайті міністра оборони України тільки мій коментар. Чому не пишите туди, бо наступний етап може бути Генерал Наєв замість піаніста Зеленського. Невже сидіння на Цензорі змінить хоч щось
показать весь комментарий
20.11.2023 06:34 Ответить
ссилку давай
показать весь комментарий
20.11.2023 21:21 Ответить
Там уверху, тиснуть пальчиком фейсбук і пишіть на здоров'я.
показать весь комментарий
20.11.2023 21:26 Ответить
Ну все сходиться. Зелений план давно відомий і вони його виконують.
Замість звільнення єрмака планують звільнення Залужного, або його послаблення, що він уже фактично нічим не командує.
показать весь комментарий
20.11.2023 08:33 Ответить
 
 