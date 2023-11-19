Умеров: Сделал представление на увольнение Командующего медицинскими силами Остащенко
Вечером 19 ноября министр обороны Рустем Умеров сделал представление об увольнении Командующего медицинскими силами генерала Татьяны Остащенко.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Умеров написал в фейсбуке.
Умеров отметил: "Сделал представление президенту Украины о замене командующего Медицинскими силами Вооруженных сил Украины.
Считаю, что причины такого шага очевидны для всех, кто сражается в рядах Сил обороны Украины, и для всех, кто помогает. Соответствующая проблематика обсуждалась многократно. Пора решать проблемы медицинского обеспечения наших воинов.
Что нужно?
- Максимальная цифровизация процессов и соблюдение всех стандартов медицинского обеспечения, включая поставки качественных медицинских средств и медицинской техники. Таких проблем, как с некачественными турникетами, просто не должно быть в принципе.
- Развитие системы обучения тактической медицине по стандартам НАТО с соответствующим ресурсным обеспечением. Внедрение всех необходимых для фронта медицинских практик, которые позволят сохранить как можно больше жизней наших воинов.
- Обеспечение постоянной ротации личного состава между тактическим и стратегическим уровнем для обеспечения получения и передачи опыта по всему циклу лечения раненых, травмированных и больных".
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Не, дарагой долоровий мульті мілліонар!
Причини не зрозумілі!
Де вона персонально зробила помилки чи « зради»?
Де обьективні факти про неі?
Не про поганий стан взагалі- це ми знаемо
А де чия відповідальность?
Де твоя?
Де Резнікова?
А де генерала?
Що нам потрібно для Перемоги? Що повинна зробити медичних сили ЗСУ?
»
Що потрібно?
1. Максимальна цифровізація процесів та дотримання усіх стандартів медичного забезпечення, включно з постачанням якісних медичних засобів та медичної техніки. Таких проблем, як з неякісними турнікетами, просто не має бути в принципі»…?!?!
Ціфровізація!!!
Ось що « головне»!???
Уце усе що можно казати, коли задається питання чі на місці цей міністр?
Гарних слів для него не мае!
Тож звільнити її - це найменше, що треба було зробити ще давно, хоча по-правді, за один лише https://www.slidstvo.info/warnews/stikayte-krov-iu-kozhen-4-tyy-turniket-vid-derzhavy-nebezpechnyy-dlia-vykorystannia/ скандал з неякісними китайськими турнікетами її потрібно судити щонайменше по статті "Саботаж", хоча більше, як на мене, це відповідає ознакам свідомої диверсії.
А подібних "проколів" в неї було ще багато!
пєраклавіатури"
На ее совести столько погибших воинов
Даже не хочу говорить о ней
Вы мне лучше скажите ,пан министр - что делает в кабинете МО, в глубоком тылу
Боевой генерал Хоренко?
Бумажки из кабинета в кабинет носит?
Это в интересах Украины?
Автомат нужен для того,
Чтобы из него стрелять
Автоматом неудобно забивать гвозди
Так делают только идиоты
Редкие идиоты
Саме вона не давала дозволу робити переливання крові пораненим бійцям окрім як у госпіталі, до якого ще треба мати змогу довезти, і часто це затягується на багато годин, і навіть більше. В той час як практика переливання крові бойовими медиками входить у настанови з такмеду ТССС, якими користуються провідні армії світу.
Цього тобі мало, щоби зрозуміти, скільки бійців через неї загинуло?
Є реальний рівень парамедиків на фронті і він на жаль досить низький. Почати із того, що неправильно накладені турнікети дуже часто призводять до надмірних ампутацій.
Спершу потрібно налагодити безперервний потік навчених людей, потім вже доручати втручання.
Не нашкодь.
Тож не переводьте стрілки з хворої голови на здорову!
І так - стосовно переливання крові бойовими медиками ЗА були і МОЗ, і МОУ, упиралась тільки лише ця нешановна пані.
Втім - якщо Ви за те, щоби наші бійці гинули без якісних аптечок, маючи лише китайське гімно, стікаючи кров'ю, то продовжуйте її захищати.
Якщо ви за то, щоби наші тяжкопоранені бійці гинули від непрофесійно виконаного втручання некваліфікованими парамедиками- продовжуйте пропонувати рішення у стилі "офісу простих рішень Саакашвілі".
І маніпулювати аптечками не раджу. Я так тоже вмію, накидати на вентилятор.
І на відміну від вас, у якого явно якась особиста непризнь, до тієї жіночки я не про особу веду мову, а про організацію системи роботи. І зміна одного прізвища на інше змінить лише то, що хейтити будуть наступника, потім ще одного наступника, бо так найлегше- думати і аналізувати непотрібно.
П.с можливо і потрібно звільняти, але вже точно не за "переливання крові"
Я тобі про ризики застосування хірургічних маніпуляцій у некваліфікованих руках- ти мені маніпуляцію про турнікетм.
Я тобі про турнікети хоч слово написав?
Ця тітка тобі тобі що, не дала?
Так ти її попроси може, чим на Цензорі невдоволенність виказувати.
Давно пора було - волонтери давно цього вимагали.
Замість звільнення єрмака планують звільнення Залужного, або його послаблення, що він уже фактично нічим не командує.