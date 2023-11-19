Умеров: Сделал представление на увольнение Командующего медицинскими силами Остащенко

Вечером 19 ноября министр обороны Рустем Умеров сделал представление об увольнении Командующего медицинскими силами генерала Татьяны Остащенко.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Умеров написал в фейсбуке.

Умеров отметил: "Сделал представление президенту Украины о замене командующего Медицинскими силами Вооруженных сил Украины.

Считаю, что причины такого шага очевидны для всех, кто сражается в рядах Сил обороны Украины, и для всех, кто помогает. Соответствующая проблематика обсуждалась многократно. Пора решать проблемы медицинского обеспечения наших воинов.

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