Умєров: Зробив подання на звільнення Командувача медичних сил Остащенко

Ввечері 19 листопада міністр оборони Рустем Умєров зробив подання про звільнення Командувача медичних сил генерала Тетяни Остащенко.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Умєров написав у фейсбуці.

Умєров зазначив: "Зробив подання Президенту України щодо заміни командувача Медичних сил Збройних сил України.

Вважаю, що причини такого кроку очевидні для всіх, хто бʼється в лавах Сил оборони України, та усіх, хто допомагає. Відповідна проблематика обговорювалась багато разів. Настав час вирішувати проблеми медичного забезпечення наших воїнів.

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Що потрібно?

1. Максимальна цифровізація процесів та дотримання усіх стандартів медичного забезпечення, включно з постачанням якісних медичних засобів та медичної техніки. Таких проблем, як з неякісними турнікетами, просто не має бути в принципі.

2. Розбудова системи навчання тактичній медицині за стандартами НАТО з відповідним ресурсним забезпеченням. Впровадження усіх необхідних фронту медичних практик, які дозволять зберегти якнайбільше життів наших воїнів.

3. Забезпечення постійної ротації особового складу між тактичним та стратегічним рівнем для забезпечення отримання та передачі досвіду з усього циклу лікування поранених, травмованих і хворих".

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