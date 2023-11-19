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Умєров: Зробив подання на звільнення Командувача медичних сил Остащенко

тетяна,остащенко

Ввечері 19 листопада міністр оборони Рустем Умєров зробив подання про звільнення Командувача медичних сил генерала Тетяни Остащенко.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Умєров написав у фейсбуці. 

Умєров зазначив: "Зробив подання Президенту України щодо заміни командувача Медичних сил Збройних сил України.

Вважаю, що причини такого кроку очевидні для всіх, хто бʼється в лавах Сил оборони України, та усіх, хто допомагає. Відповідна проблематика обговорювалась багато разів. Настав час вирішувати проблеми медичного забезпечення наших воїнів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міноборони заявляє, що не збирається звільняти командувачів ЗСУ

Що потрібно?

1. Максимальна цифровізація процесів та дотримання усіх стандартів медичного забезпечення, включно з постачанням якісних медичних засобів та медичної техніки. Таких проблем, як з неякісними турнікетами, просто не має бути в принципі.

2. Розбудова системи навчання тактичній медицині за стандартами НАТО з відповідним ресурсним забезпеченням. Впровадження усіх необхідних фронту медичних практик, які дозволять зберегти якнайбільше життів наших воїнів.

3. Забезпечення постійної ротації особового складу між тактичним та стратегічним рівнем для забезпечення отримання та передачі досвіду з усього циклу лікування поранених, травмованих і хворих".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Міноборони готують звільнення з посад командувачів Остащенко, Наєва і Тарнавського, - ЗМІ

Автор: 

Остащенко Тетяна (6) Командування медичних сил (19) Умєров Рустем (600)


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Топ коментарі
+21
« Вважаю, що причини такого кроку очевидні для всіх, хто бʼється в лавах Сил оборони України, та усіх, хто допомагає. Відповідна проблематика обговорювалась багато разів. Настав час вирішувати проблеми медичного забезпечення наших воїнів. Джерело: «…???

Не, дарагой долоровий мульті мілліонар!
Причини не зрозумілі!

Де вона персонально зробила помилки чи « зради»?
Де обьективні факти про неі?
Не про поганий стан взагалі- це ми знаемо

А де чия відповідальность?
Де твоя?
Де Резнікова?
А де генерала?
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19.11.2023 21:35
+20
Рєзнік її трудовлаштує яйцями торгувати
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19.11.2023 21:06
+14
мар'янушку безмозглу. вона зараз на карті покаже всі ці 3 напрями потрібності на яких вона готує нові проблєми.
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19.11.2023 21:04
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деж вона тепер столуватися буде? паровозом можуть підозру вручити
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19.11.2023 21:00 Відповісти
Рєзнік її трудовлаштує яйцями торгувати
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19.11.2023 21:06 Відповісти
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19.11.2023 21:39 Відповісти
Правильно, але із фінансовим звітуванням, передачею, перевіркою її діяльності...? І так у всіх кого звільняють!!
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20.11.2023 05:08 Відповісти
І вкраденими турнікетами
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19.11.2023 21:49 Відповісти
Чим дурніші коменти, тим більше ти др себе поваги відчуваєш?
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19.11.2023 23:39 Відповісти
Мені твоя чи чиясь повага до одного місця. Дивлюсь на кількість лайків. Якщо багатенько, значить я правильно все сказав.
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20.11.2023 17:44 Відповісти
Тю, так тебе одні твої коллеги- тролі лайкають, за це грошей на ввашій хвермі не платять. Супервайзей ще й оштрахвує .
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20.11.2023 19:32 Відповісти
молодая , красивая, может к яйцам и допустит
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20.11.2023 06:23 Відповісти
А новий командувач де буде обідати?
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19.11.2023 21:20 Відповісти
« Вважаю, що причини такого кроку очевидні для всіх, хто бʼється в лавах Сил оборони України, та усіх, хто допомагає. Відповідна проблематика обговорювалась багато разів. Настав час вирішувати проблеми медичного забезпечення наших воїнів. Джерело: «…???

Не, дарагой долоровий мульті мілліонар!
Причини не зрозумілі!

Де вона персонально зробила помилки чи « зради»?
Де обьективні факти про неі?
Не про поганий стан взагалі- це ми знаемо

А де чия відповідальность?
Де твоя?
Де Резнікова?
А де генерала?
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19.11.2023 21:35 Відповісти
Оценіть «голубину мислення» мініста оборони!

Що нам потрібно для Перемоги? Що повинна зробити медичних сили ЗСУ?

»

Що потрібно?

1. Максимальна цифровізація процесів та дотримання усіх стандартів медичного забезпечення, включно з постачанням якісних медичних засобів та медичної техніки. Таких проблем, як з неякісними турнікетами, просто не має бути в принципі»…?!?!

Ціфровізація!!!
Ось що « головне»!???

Уце усе що можно казати, коли задається питання чі на місці цей міністр?

Гарних слів для него не мае!
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19.11.2023 21:47 Відповісти
Це правда. Нарід зразу хайпує, не вчитуючись.
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19.11.2023 23:41 Відповісти
НАСПРАВДІ, діджиталізація це дійсно ЗАРАЗ одне з головніших питань. Це я кажу як бойовий медик, який вже півтора року на бойових.
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20.11.2023 21:02 Відповісти
незрозумілі
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19.11.2023 22:10 Відповісти
Ця "пані генеральша" багато шкоди зробила на своїй посаді!

Тож звільнити її - це найменше, що треба було зробити ще давно, хоча по-правді, за один лише https://www.slidstvo.info/warnews/stikayte-krov-iu-kozhen-4-tyy-turniket-vid-derzhavy-nebezpechnyy-dlia-vykorystannia/ скандал з неякісними китайськими турнікетами її потрібно судити щонайменше по статті "Саботаж", хоча більше, як на мене, це відповідає ознакам свідомої диверсії.

А подібних "проколів" в неї було ще багато!
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19.11.2023 22:46 Відповісти
Треба знімати єрмаківського Шарапова !
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19.11.2023 22:54 Відповісти
То ви про неї мало знаєте. В Запоріжжі молодий ініціативний головлікар, модернізував військовий госпіталь вигравши гранти з Австрії. Помінявся президент, призначили Остащенко, близьку до Зеленської і та бігом замінила головлікаря в хорошому госпіталі, на свого. Турнікети китайські закупила, через які були випадки загибелі військових. Тих парамедиків, які відмовлялись від тих турнікетів, наказала.
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20.11.2023 10:01 Відповісти
А вона повинна була турнікети рожать чи шо ?
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19.11.2023 22:48 Відповісти
Вона відповідає за закупівлю іпостчння в бригади НЕЯКІСНИХ турникетів. Вона винна в смерті воїнів, які померли від крововиливу при поораненні. ЇЇ судити ттреба!
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19.11.2023 23:25 Відповісти
Ви дійсно вважаєте такий шлях постачання турнікетів у військо єдиним можливим?
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20.11.2023 00:11 Відповісти
От зараз почнеться...
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19.11.2023 21:00 Відповісти
Що почнеться - конкурс на посаду?
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19.11.2023 21:05 Відповісти
конкурс тут один- у кого бабла больше и никто меня не переубедит
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20.11.2023 06:24 Відповісти
Кого дєрьмак ставить на заміну?
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19.11.2023 21:01 Відповісти
мар'янушку безмозглу. вона зараз на карті покаже всі ці 3 напрями потрібності на яких вона готує нові проблєми.
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19.11.2023 21:04 Відповісти
Тільки не Верещук!...
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19.11.2023 21:01 Відповісти
А от цю генеральшу ніхто захищати не буде. Там разом з нею ще цілий клубок рішал має піти геть.
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19.11.2023 21:02 Відповісти
Що єрмак і радуцький разом з нею підуть?
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19.11.2023 21:21 Відповісти
Главное на кого заменят. Если, как барыгу Резникова на барыгу Умерова, то будет шило на мыло.
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19.11.2023 21:05 Відповісти
А що, може бути якось інакше?
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19.11.2023 21:17 Відповісти
Які свідотства, щоо Умеров-барига? Навіщо брудлити? Докази які?
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19.11.2023 23:26 Відповісти
Вы только проснулись от летаргического сна? Или с Луны упали? Доказательство - уголовное дело против него, возбужденное НАБУ по решению Высшего антикоррупционного суда за коррупционные аферы в должности главы Фонда Держмайна. Причем очень свежее дело. Можете погуглить.
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19.11.2023 23:34 Відповісти
?????????????
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20.11.2023 06:16 Відповісти
6 днів тому в Міноборони заявили, що інформація про ймовірне звільнення трьох генералів така , що не відповідає дійсності.Дотримуйтесь, будь ласка, інформаційної гігієни", - йдеться у повідомленні Міноборони. От вам і гігієна )
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19.11.2023 21:06 Відповісти
Інформаційна гігієна - "Гігієна гієн пєра клавіатури"
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19.11.2023 21:18 Відповісти
На этой пани уже клейма негде ставить
На ее совести столько погибших воинов
Даже не хочу говорить о ней
Вы мне лучше скажите ,пан министр - что делает в кабинете МО, в глубоком тылу
Боевой генерал Хоренко?
Бумажки из кабинета в кабинет носит?
Это в интересах Украины?
Автомат нужен для того,
Чтобы из него стрелять
Автоматом неудобно забивать гвозди
Так делают только идиоты
Редкие идиоты
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19.11.2023 21:09 Відповісти
...столько погибших воинов - ну, давай туди паравозіком і Залужного, і Наєва, і... та усіх, у кого совість є.
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19.11.2023 21:26 Відповісти
Сам вона винна у закупках неякісних китайських турнікетів для війська.

Саме вона не давала дозволу робити переливання крові пораненим бійцям окрім як у госпіталі, до якого ще треба мати змогу довезти, і часто це затягується на багато годин, і навіть більше. В той час як практика переливання крові бойовими медиками входить у настанови з такмеду ТССС, якими користуються провідні армії світу.

Цього тобі мало, щоби зрозуміти, скільки бійців через неї загинуло?
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20.11.2023 00:19 Відповісти
Нічого не маю до начмєду, але огульно розписувати про настанови які десь діють без розуміння того що існує у реаліях України- безвідповідально.
Є реальний рівень парамедиків на фронті і він на жаль досить низький. Почати із того, що неправильно накладені турнікети дуже часто призводять до надмірних ампутацій.
Спершу потрібно налагодити безперервний потік навчених людей, потім вже доручати втручання.
Не нашкодь.
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20.11.2023 01:01 Відповісти
Неякісний турнікет, який закуповувала ця баришня, призводив до смерті навіть при правільному накладанні! Тому навченість бійців туд ні до чого.

Тож не переводьте стрілки з хворої голови на здорову!

І так - стосовно переливання крові бойовими медиками ЗА були і МОЗ, і МОУ, упиралась тільки лише ця нешановна пані.

Втім - якщо Ви за те, щоби наші бійці гинули без якісних аптечок, маючи лише китайське гімно, стікаючи кров'ю, то продовжуйте її захищати.
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20.11.2023 01:11 Відповісти
Відповім у тому ж безапеляційному стилі.
Якщо ви за то, щоби наші тяжкопоранені бійці гинули від непрофесійно виконаного втручання некваліфікованими парамедиками- продовжуйте пропонувати рішення у стилі "офісу простих рішень Саакашвілі".
І маніпулювати аптечками не раджу. Я так тоже вмію, накидати на вентилятор.
І на відміну від вас, у якого явно якась особиста непризнь, до тієї жіночки я не про особу веду мову, а про організацію системи роботи. І зміна одного прізвища на інше змінить лише то, що хейтити будуть наступника, потім ще одного наступника, бо так найлегше- думати і аналізувати непотрібно.
П.с можливо і потрібно звільняти, але вже точно не за "переливання крові"
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20.11.2023 01:26 Відповісти
Тобто до вас не доходить, що навіть професійний бойовий медик не зможе спасти бійця, якщо використає китайський турнікет, або не зможе перелити кров коли це потрібно, а не коли тіло довезуть до госпіталя?
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20.11.2023 02:32 Відповісти
Крута у вас логіка: "Навіщо вам якісні турнікети, якщо ви все рівно не вмієте їх накладати?"
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20.11.2023 02:34 Відповісти
Ти знову замість аргументів турнікети всунув?
Я тобі про ризики застосування хірургічних маніпуляцій у некваліфікованих руках- ти мені маніпуляцію про турнікетм.
Я тобі про турнікети хоч слово написав?
Ця тітка тобі тобі що, не дала?
Так ти її попроси може, чим на Цензорі невдоволенність виказувати.
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20.11.2023 11:57 Відповісти
Вже призначив,вище нова стаття!
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19.11.2023 21:09 Відповісти
Моя думка - є певна категорія людей яка виконує свою функцію, але в межах своїх розумових здібностей, коли їх назначили на певні посади, щоб зробити з героїв - дурників, вони виконали своє певне завдання - дискредитували свої війська.... Тепер у зедібілів є можливість поставити на цей пост своїх зедебілів, як сірьського-котлована, якого готують замість Залужного....
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19.11.2023 21:10 Відповісти
Прочитав новину: "Діти та родичі 19 міністрів Ізраїлю воюють проти ХАМАС: серед них є поранені".
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19.11.2023 21:17 Відповісти
Такое только в Израиле.
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19.11.2023 21:48 Відповісти
умєркін розпрацювався.
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19.11.2023 21:33 Відповісти
Та три дні тому, міністерство ж повідомляло, що звільнення Наєва Тарнавського і Остащенко то все фейк, подання не готуються. А тепер! Зелена пліснява пронизала всю владу, абсолютно всю. Що не дихнуть, то брехнуть!
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19.11.2023 21:38 Відповісти
А що трапилось? Хоренка звільнили втихаря, а тут всім розповідають про подання на Остащенко. В Умєрова щось в лісі здохло чи що? Чи це чергова зелена клоунада?
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19.11.2023 22:01 Відповісти
Бо за звільнення Остащенко військові порадіють.
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20.11.2023 10:06 Відповісти
Талановитий чувак умеров. І в закупці яєць петрає, і в організації військових спецоперацій і в медицині.
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19.11.2023 22:06 Відповісти
Всі ці Остащенки, Резникові........... нагадують мені кліщів - паразитів, поки крові не нап'ються, не відпадають.
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19.11.2023 22:12 Відповісти
будет яйца по 18 закупать
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19.11.2023 22:12 Відповісти
Ми чули щоб Резніков підкладав Вові. відставки у ЗСУ? Шо за наратівчік? Той був адвокатом , а цей багаторічний менеджер Ахметова по сотовому ЛАЙФ, віна знає про військову субординацію? Скоріше про олігархічне правління ...
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19.11.2023 22:22 Відповісти
Vsio idiot po planu , toka vapros , po kakomu ....🤔
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19.11.2023 22:30 Відповісти
Накінець-то її звільнили!

Давно пора було - волонтери давно цього вимагали.
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19.11.2023 22:50 Відповісти
Все до того йшло. Ця пані ні ВЛК ні інвалідними комісіями,ні лікувальними закладами не керувала, а лише прикрашала собою генеральський корпус. Ну так і на цьому карʼєра пішла під заказ, знову прийдеться назад в гінекологи чи у терапевти. Там вона більше користі принесе.
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20.11.2023 00:50 Відповісти
Блін, через місяць, ти кип'ятком будеш, розписуючи якого херо..го призначили. Пребіг звичайних тасувань прізвищ замінює критичне мислення.
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20.11.2023 01:07 Відповісти
Ця була особлива.
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20.11.2023 10:07 Відповісти
Блін... стісняюсь спрасіть... під яким генералісимусом вона заробила генерала...
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20.11.2023 03:36 Відповісти
Відчувається досвід кар"єрного росту !
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20.11.2023 06:19 Відповісти
Так багато тут,але на сайті міністра оборони України тільки мій коментар. Чому не пишите туди, бо наступний етап може бути Генерал Наєв замість піаніста Зеленського. Невже сидіння на Цензорі змінить хоч щось
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20.11.2023 06:34 Відповісти
ссилку давай
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20.11.2023 21:21 Відповісти
Там уверху, тиснуть пальчиком фейсбук і пишіть на здоров'я.
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20.11.2023 21:26 Відповісти
Ну все сходиться. Зелений план давно відомий і вони його виконують.
Замість звільнення єрмака планують звільнення Залужного, або його послаблення, що він уже фактично нічим не командує.
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20.11.2023 08:33 Відповісти
 
 