Умєров: Зробив подання на звільнення Командувача медичних сил Остащенко
Ввечері 19 листопада міністр оборони Рустем Умєров зробив подання про звільнення Командувача медичних сил генерала Тетяни Остащенко.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Умєров написав у фейсбуці.
Умєров зазначив: "Зробив подання Президенту України щодо заміни командувача Медичних сил Збройних сил України.
Вважаю, що причини такого кроку очевидні для всіх, хто бʼється в лавах Сил оборони України, та усіх, хто допомагає. Відповідна проблематика обговорювалась багато разів. Настав час вирішувати проблеми медичного забезпечення наших воїнів.
Що потрібно?
1. Максимальна цифровізація процесів та дотримання усіх стандартів медичного забезпечення, включно з постачанням якісних медичних засобів та медичної техніки. Таких проблем, як з неякісними турнікетами, просто не має бути в принципі.
2. Розбудова системи навчання тактичній медицині за стандартами НАТО з відповідним ресурсним забезпеченням. Впровадження усіх необхідних фронту медичних практик, які дозволять зберегти якнайбільше життів наших воїнів.
3. Забезпечення постійної ротації особового складу між тактичним та стратегічним рівнем для забезпечення отримання та передачі досвіду з усього циклу лікування поранених, травмованих і хворих".
Будь ласка, зачекайте...
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Не, дарагой долоровий мульті мілліонар!
Причини не зрозумілі!
Де вона персонально зробила помилки чи « зради»?
Де обьективні факти про неі?
Не про поганий стан взагалі- це ми знаемо
А де чия відповідальность?
Де твоя?
Де Резнікова?
А де генерала?
Що нам потрібно для Перемоги? Що повинна зробити медичних сили ЗСУ?
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Що потрібно?
1. Максимальна цифровізація процесів та дотримання усіх стандартів медичного забезпечення, включно з постачанням якісних медичних засобів та медичної техніки. Таких проблем, як з неякісними турнікетами, просто не має бути в принципі»…?!?!
Ціфровізація!!!
Ось що « головне»!???
Уце усе що можно казати, коли задається питання чі на місці цей міністр?
Гарних слів для него не мае!
Тож звільнити її - це найменше, що треба було зробити ще давно, хоча по-правді, за один лише https://www.slidstvo.info/warnews/stikayte-krov-iu-kozhen-4-tyy-turniket-vid-derzhavy-nebezpechnyy-dlia-vykorystannia/ скандал з неякісними китайськими турнікетами її потрібно судити щонайменше по статті "Саботаж", хоча більше, як на мене, це відповідає ознакам свідомої диверсії.
А подібних "проколів" в неї було ще багато!
пєраклавіатури"
На ее совести столько погибших воинов
Даже не хочу говорить о ней
Вы мне лучше скажите ,пан министр - что делает в кабинете МО, в глубоком тылу
Боевой генерал Хоренко?
Бумажки из кабинета в кабинет носит?
Это в интересах Украины?
Автомат нужен для того,
Чтобы из него стрелять
Автоматом неудобно забивать гвозди
Так делают только идиоты
Редкие идиоты
Саме вона не давала дозволу робити переливання крові пораненим бійцям окрім як у госпіталі, до якого ще треба мати змогу довезти, і часто це затягується на багато годин, і навіть більше. В той час як практика переливання крові бойовими медиками входить у настанови з такмеду ТССС, якими користуються провідні армії світу.
Цього тобі мало, щоби зрозуміти, скільки бійців через неї загинуло?
Є реальний рівень парамедиків на фронті і він на жаль досить низький. Почати із того, що неправильно накладені турнікети дуже часто призводять до надмірних ампутацій.
Спершу потрібно налагодити безперервний потік навчених людей, потім вже доручати втручання.
Не нашкодь.
Тож не переводьте стрілки з хворої голови на здорову!
І так - стосовно переливання крові бойовими медиками ЗА були і МОЗ, і МОУ, упиралась тільки лише ця нешановна пані.
Втім - якщо Ви за те, щоби наші бійці гинули без якісних аптечок, маючи лише китайське гімно, стікаючи кров'ю, то продовжуйте її захищати.
Якщо ви за то, щоби наші тяжкопоранені бійці гинули від непрофесійно виконаного втручання некваліфікованими парамедиками- продовжуйте пропонувати рішення у стилі "офісу простих рішень Саакашвілі".
І маніпулювати аптечками не раджу. Я так тоже вмію, накидати на вентилятор.
І на відміну від вас, у якого явно якась особиста непризнь, до тієї жіночки я не про особу веду мову, а про організацію системи роботи. І зміна одного прізвища на інше змінить лише то, що хейтити будуть наступника, потім ще одного наступника, бо так найлегше- думати і аналізувати непотрібно.
П.с можливо і потрібно звільняти, але вже точно не за "переливання крові"
Я тобі про ризики застосування хірургічних маніпуляцій у некваліфікованих руках- ти мені маніпуляцію про турнікетм.
Я тобі про турнікети хоч слово написав?
Ця тітка тобі тобі що, не дала?
Так ти її попроси може, чим на Цензорі невдоволенність виказувати.
Давно пора було - волонтери давно цього вимагали.
Замість звільнення єрмака планують звільнення Залужного, або його послаблення, що він уже фактично нічим не командує.