У Міноборони готують звільнення з посад командувачів Остащенко, Наєва і Тарнавського, - ЗМІ

У Міністерстві оборони України розглядають можливість звільнення трьох командувачів ЗСУ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

За даними джерел УП, міністр оборони Рустем Умєров готує подання на звільнення командувача Медичних сил ЗСУ Тетяни Остащенко, командувача Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського та командувача Об'єднаних сил Збройних сил України Сергія Наєва.

Як відомо, на звільненні Остащенко наполягали парамедики та волонтери, які займаються медичним забезпеченням Сил оборони.

Про причини ймовірного звільнення Тарнавського, який очолює один із напрямків українського контрнаступу, не повідомляється.

Підстав для звільнення Наєва джерела також не уточнюють. Водночас, за даними УП, він може стати одним із головних фігурантів справи, яка стосується оборони Херсонщини в 2022 році.

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"Українська правда" звернулася щодо питання ймовірних звільнень командувачів до Офісу Президента. Прессекретар Зеленського Сергій Нікіфоров відповів, що в разі ухвалення такого рішення про це буде у відповідний спосіб повідомлено на офіційному сайті глави держави.

Водночас один із співрозмовників УП зазначає, що питання відставок цих людей розглядається вже кілька місяців.

Колишній депутат Борислав Береза розповів із посиланням на джерела у ДБР, що завтра "планується вручення підозри генералу Наєву".

"І начебто за Херсонщину. Ті ж самі "злі язики" кажуть, що Наєв - це перше прізвище, а потім замовники хочуть побачити ще підозри на генерала Соколова та... генерала Залужного. І навіть вже є готова експертиза від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ). Але я не вірю в подібне", - пише екснардеп.

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Журналістка Цензор.НЕТ Марина Данилюк-Ярмолаєва нагадала, що раніше журналістка Оксана Тороп із BBC писала, що "ДБР активно шукає, як повісити на Головкономандувача ЗСУ найбільш тригерне і болюче питання для політичного керівництва — швидку здачу Півдня".

"Одразу скажу, що мої джерела проінформовані і офіційні. Більш ніж. Отже, станом на зараз є така інформація. Офіс Президента хоче звільнити з посади Командування об'єднаних сил Збройних Сил України Героя України, генерал-лейтенанта Сергія Наєва, після того оголосити йому підозру, а потім через ручний суд закрити його у СІЗО. Саме на нього хочуть повісити Чонгар і Маріуполь, аби з чистими руками піти балотуватись на вибори. Аби сказати своїм тіктокерам і фанатикам легких рішень: "ета ваєнниє нє досмотрєлі і всьо про@балі", - пояснила журналістка.

За її словами, план Б Офісу Президента полягає у тому, щоб чинити тиск на Головнокомандувача ЗСУ та вішати на нього начебто "погану підготовку оборони, що стало причиною блискавичного просування ЗС РФ на початку їх вторгнення в Україну".

"Чому вибрали фігуру Наєва? Це високопоставлений офіцер і давній колега та товариш Залужного. Тому влада вирішила викусувати команду Генштабу по одному і міняти на зручних людей. Ідея амбітна, побачимо, чи вони на таке підуть на практиці. Цікаво лиш одне. Сергій Наєв нині у статусі командувача ОСУВ "Північ". Як і хто собі уявляє захист Києва без досвідченого управлінця? Чи мешканцям Оболоні і Бучанського напрямку треба готуватися до дубля два через політичні амбіції окремих осіб?" - підсумувала вона.