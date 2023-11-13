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У Міноборони готують звільнення з посад командувачів Остащенко, Наєва і Тарнавського, - ЗМІ

тарнавський,наєв,остащєнко

У Міністерстві оборони України розглядають можливість звільнення трьох командувачів ЗСУ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

За даними джерел УП, міністр оборони Рустем Умєров готує подання на звільнення командувача Медичних сил ЗСУ Тетяни Остащенко, командувача Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського та командувача Об'єднаних сил Збройних сил України Сергія Наєва.

Як відомо, на звільненні Остащенко наполягали парамедики та волонтери, які займаються медичним забезпеченням Сил оборони.

Про причини ймовірного звільнення Тарнавського, який очолює один із напрямків українського контрнаступу, не повідомляється.

Підстав для звільнення Наєва джерела також не уточнюють. Водночас, за даними УП, він може стати одним із головних фігурантів справи, яка стосується оборони Херсонщини в 2022 році.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міноборони розробляє оновлену систему домедичної допомоги в бойових умовах

"Українська правда" звернулася щодо питання ймовірних звільнень командувачів до Офісу Президента. Прессекретар Зеленського Сергій Нікіфоров відповів, що в разі ухвалення такого рішення про це буде у відповідний спосіб повідомлено на офіційному сайті глави держави.

Водночас один із співрозмовників УП зазначає, що питання відставок цих людей розглядається вже кілька місяців.

Колишній депутат Борислав Береза розповів із посиланням на джерела у ДБР, що завтра "планується вручення підозри генералу Наєву".

"І начебто за Херсонщину. Ті ж самі "злі язики" кажуть, що Наєв - це перше прізвище, а потім замовники хочуть побачити ще підозри на генерала Соколова та... генерала Залужного. І навіть вже є готова експертиза від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ). Але я не вірю в подібне", - пише екснардеп.

Читайте також: Закиди ОП до Залужного свідчать про розкол в українському керівництві, - The New York Times

Журналістка Цензор.НЕТ Марина Данилюк-Ярмолаєва нагадала, що раніше журналістка Оксана Тороп із BBC писала, що "ДБР активно шукає, як повісити на Головкономандувача ЗСУ найбільш тригерне і болюче питання для політичного керівництва — швидку здачу Півдня".

"Одразу скажу, що мої джерела проінформовані і офіційні. Більш ніж. Отже, станом на зараз є така інформація. Офіс Президента хоче звільнити з посади Командування об'єднаних сил Збройних Сил України Героя України, генерал-лейтенанта Сергія Наєва, після того оголосити йому підозру, а потім через ручний суд закрити його у СІЗО. Саме на нього хочуть повісити Чонгар і Маріуполь, аби з чистими руками піти балотуватись на вибори. Аби сказати своїм тіктокерам і фанатикам легких рішень: "ета ваєнниє нє досмотрєлі і всьо про@балі", - пояснила журналістка.

За її словами, план Б Офісу Президента полягає у тому, щоб чинити тиск на Головнокомандувача ЗСУ та вішати на нього начебто "погану підготовку оборони, що стало причиною блискавичного просування ЗС РФ на початку їх вторгнення в Україну".

"Чому вибрали фігуру Наєва? Це високопоставлений офіцер і давній колега та товариш Залужного. Тому влада вирішила викусувати команду Генштабу по одному і міняти на зручних людей. Ідея амбітна, побачимо, чи вони на таке підуть на практиці. Цікаво лиш одне. Сергій Наєв нині у статусі командувача ОСУВ "Північ". Як і хто собі уявляє захист Києва без досвідченого управлінця? Чи мешканцям Оболоні і Бучанського напрямку треба готуватися до дубля два через політичні амбіції окремих осіб?" - підсумувала вона.

Автор: 

Міноборони (7513) Наєв Сергій (355) Тарнавський Олександр (278) Остащенко Тетяна (6)


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Топ коментарі
+62
Дерьмак с Зелей выполняют указания Ху#ла на 100%.
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13.11.2023 19:00 Відповісти
+40
Мер Житомира Сергій Сухомлин заявляє, що за те, що вони на прохання Генштабу ЗСУ затопили переправу окупантів разом з технікою орків, проти них почали кримінальне провадження - заподіяння шкоди екології на 200 млн грн
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13.11.2023 19:04 Відповісти
+35
Зелена цвіль повністю виїдає мізки паяцам з шапіто
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13.11.2023 19:01 Відповісти
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Наєву та Ковальчуку ми маємо сказати дякую за неокуповані Одесу та Миколаїв!
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13.11.2023 20:08 Відповісти
Вознесенску дякуй
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13.11.2023 20:16 Відповісти
Да? А год назад говорили что Марченку.
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13.11.2023 20:55 Відповісти
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13.11.2023 20:08 Відповісти
я смотрел видео когда орки входили в Херсон , ни каких препятствий в отличии от на , у нас кругом мешки с песком были и противотанковые рвы
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13.11.2023 20:11 Відповісти
Всі звільнення потрібно узгоджувати з Залужним, кого він вважає необхідно замінити, а не Умеровим, і не всіх одразу!
Поки нові ввійдуть в курс справи, це всеодно що військо без командування, дуже ризиковано !
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13.11.2023 20:11 Відповісти
Слуги якогось народу!
А ДБР давно пора на розмінування...
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13.11.2023 20:11 Відповісти
Когось заспокоїти??
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13.11.2023 20:12 Відповісти
Узбек фінансист звільняє бойових генералів під час війни, жесть- один завгосп лізе в справи армії,а інший взагалі керує державою
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13.11.2023 20:13 Відповісти
они Херсон сдали
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13.11.2023 20:14 Відповісти
Зеля з своєю шайкою кротів ,та всі в курсі?!
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13.11.2023 20:17 Відповісти
и зеля виноват тоже
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13.11.2023 20:19 Відповісти
А де Мангал і Шашлик? Чи вони вже не влазять у відосики?
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13.11.2023 20:14 Відповісти
Про велике будівництво та нелякання інвесторів на передодні вторгнення ніхто не забув! Так що не треба на військових перекладати відповідальність.
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13.11.2023 20:16 Відповісти
Jesli meniat nado takix kto otlycilsia teperesnix v bojax kak otlycni komandujuci i ne odin raz,mozet bit polkovnika urovnia , glavnoje sto imel uspexi.Stob nebylo takkogo sto svojix postavili vmesto etix
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13.11.2023 20:23 Відповісти
шо то гугл не может перевести твою галиматью
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13.11.2023 20:27 Відповісти
Будь толерантніше до тих, хто відмовився від клавіатури з кацапською мовою
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13.11.2023 20:34 Відповісти
Ja nekogda kacapskoj klaviaturoj nepolzivalsia i nesobirajus
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13.11.2023 20:36 Відповісти
купи себе новую клаву , у меня новая и есть укр раскладка
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13.11.2023 20:42 Відповісти
Фарион ты ?
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13.11.2023 20:41 Відповісти
++++ +
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13.11.2023 21:11 Відповісти
можна печатать по украински и на кацапской ,запомнить "і ї є" и переключать раскладку
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13.11.2023 20:49 Відповісти
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13.11.2023 21:09 Відповісти
😅😅😅
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14.11.2023 01:53 Відповісти
Моська в посудной лавке совсем голову потеряла от вседозволенности
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13.11.2023 20:27 Відповісти
не стреляйте пианиста ,он играет как умеет
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13.11.2023 20:29 Відповісти
чем умеет
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13.11.2023 21:41 Відповісти
Ну довірили людям контрнаступ,а наступ відбувся на 10%,що їх маршалами зробити.Зрозумілий процес.
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13.11.2023 20:30 Відповісти
А просто Господи , Сцирський, ну отой улюбленець недофюрерс зЄ?
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13.11.2023 20:32 Відповісти
Європейська комісія визначила, що для вступу в ЄС, потрібно, щоб 70% українців мали базові знання англійської мови - Ломбель
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13.11.2023 20:32 Відповісти
они не знали английского
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13.11.2023 20:34 Відповісти
Брехня!
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13.11.2023 21:07 Відповісти
От і побачимо наскільки у нас розумні військові. Зараз кожний з цих генералів може розробити план не тільки власного порятунку, а й порятунку країни від зеленого лайна. Якщо вони не здатні врятувати себе то не врятують і країну. Зараз у них є 1) люди яких можна підготувати та 2) матеріальні ресурси. Як відомо, все починається з фінансового забезпечення операцій іще є можливість підготувати 3) "кисневу подушку". Вони мають 4) підготувати своє "виправдання" шляхом поштучного винищення зрадників задіяних у в "зелених іграх" (оточення зе і єрмака) силами створених ними груп.
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13.11.2023 20:37 Відповісти
Тебе, як завжди, путчить? Що знову євреї, масони і рептилоїди?
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13.11.2023 20:41 Відповісти
кошмар ! кругом враги ! как жить ?
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13.11.2023 20:43 Відповісти
не получится. путчить хай рашистів
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13.11.2023 21:14 Відповісти
Мова не про путч і хунту, а про відсторонення оточення яке керує недоумком який вважає себе президентом. Також необхідно прибрати всіх ставлеників єрмака. Це можна і потрібно зробити. І якщо для цього потрібно фізично знищити декілька одіозних персонажів то так тому і бути.
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13.11.2023 22:47 Відповісти
військовий повинен захистити насамперед самого себе.
тоді він зможе захистити країну
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13.11.2023 23:31 Відповісти
Так готують чи розглядають декілька місяців? А може, коли їх звільнять і місцеві пацифісти перестануть ховатися від ТЦК.
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13.11.2023 20:37 Відповісти
Ключове питання - Залужний погодив ці звільнення чи ні? Якщо знову через голову Залужного, тоді це 100% підкоп під нього.
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13.11.2023 20:41 Відповісти
в первую очередь за сдачу Херсона виноват Зеля , он все прекрасно знал и ничего не делал
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13.11.2023 20:45 Відповісти
Надо ответный ход Главкома - пару-тройку батальонов с нуля, с полным боекомплектом, отправит в Киев на ротацию и разместить в районе офиса преЗедента!
Пусть работникам этой конторы раздают повестки - завхозу две и наручники !!!
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13.11.2023 20:55 Відповісти
неполучится твоя уаиастрофа в мировіх сми и на радасть кацапам устроить путч. путчи пусть только рашистов
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13.11.2023 21:15 Відповісти
Ну шо казати тут усі кізяками покидаються
а як таке насправді вийде то ще сильніше погомонять та забудуть .
Нема нац лідера який поставив цей скажений скот в загорожу
ось і продовжується по Шевченко

А скрізь на славній Україні

Людей у ярма запрягли

Пани лукаві... Гинуть! Гинуть!

У ярмах лицарські сини,

А препоганії пани

Ж......., братам своїм хорошим,

Остатні продають штани...
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13.11.2023 21:00 Відповісти
Бандера Подільський

@bandera_khm

я вже нічого не розумію

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13.11.2023 21:02 Відповісти
Кругом фсбшник Єрмак ,
шок 😠
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13.11.2023 21:10 Відповісти
А чмо де?Скрепки перебирає? Чи ломка?
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13.11.2023 21:25 Відповісти
Чому одразу так багато, чи не краще замінювати по одному та поступово?
Хоренка звільнили, Частякова вбили, цих звільняють, тобто фронт в один момент залишиться без досвідчених командувачів, думаю путін цим обовязково скористається, поки нові призначенці ввійдуть в справу, а що, якщо вони виявляться гіршими, дуже ризиковано!
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13.11.2023 21:04 Відповісти
Коли політика лізе в справи Армії- це погано ..але коли ще й Армія воює- то це паскудство...
В ОПі або не думають або уявили себе "наполєонами"...
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13.11.2023 21:06 Відповісти
‼️‼️Зеленський і твій Ваня Баканов особисто відповідатимете за здачу Херсона і Маріуполя ,
бо генерал Наєв тут ні до чого , це чистий наклеп і брехня !!
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13.11.2023 21:07 Відповісти
яким чином завгосп міністр оборони має право подавати на звільнення працівників підпорядкованих генштабу, зовсім іншого підприємства?
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13.11.2023 21:15 Відповісти
⚡️Міністр оборони Ізраїлю заявив, що ХАМАС «втратив контроль над Газою».

У мережі з'явилося фото бійців ЦАХАЛу в будівлі парламенту в місті Газа.
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13.11.2023 21:17 Відповісти
взагалі-то тепер проясняється, чому потрібно було призначити Умерова замість Резнікова. Спаленому на "17-ти грн за яйце" ніхто би не повірив, що він має власну думку стосовно генералів... А Умеров поки що "чистенький", але так само готовий підписати все, що йому скажуть з охвістя
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13.11.2023 21:20 Відповісти
поле діяльності умерова - патрони-кальсони.

най краще у справи ЗСУ не лізе !
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13.11.2023 23:27 Відповісти
Мої вітання дебілалам,яких купили гаслом НЕ ИНА ЧАСІ!!!!Вас знову натянули да ще й без вазеліну .А далі буде ще веселіше
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13.11.2023 21:27 Відповісти
Баканов мав підти під суд,наразі адвокат, минулі міністри оборони мали мати кримінальну справу, дипломати в інших країнах. Наєв офіцер, людина честі....підозра. Очніться, люди, бо такі як він і Червінський вас захищають, а не дерьмак з подоляком і не зеленський
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13.11.2023 21:28 Відповісти
тут на форумі цензора таких, які не очнулися 73/43%зебілів - меншість.
Але ж їх вдосталь на вулиці, на диванах, перед телемарафетом Г+Г. Можливо, навіть таких більше, ніж 73%.
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13.11.2023 21:34 Відповісти
Все почалося,коли Єрмак виліз з нори ,де сидів десь місяць після початку війни.Тоді влада і зрозуміла,що може мудрий нарід на кую вертіти
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13.11.2023 21:34 Відповісти
Какие-то тыловые ..., уклонявшиеся от призыва и ни дня не служившие в армии, по подсказкам канцелярских пророссийских чиновников Ермака (папа сотрудник ГРУ россии), Подоляка (брат полковник ГРУ россии), Татарова (ярый сторонник партии регионов, а значит и кацапии), Жовквы... и т.д. пытаются уволить боевых генералов.
Куда ни кинь камень в ОП, точно попадешь на сторонника русского мира.
И они, чисто гражданские люди, не нюхавшие пороха, но отлично знающие отличия даже в запахе долларов старого образца от запаха баксов нового образца, пытаются снять боевых генералов, воюющих уже 10 лет и имеющих богатый боевой опыт, а Наев еще и Герой Украины.
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13.11.2023 21:35 Відповісти
Треба міняти не військове керівництво, а препизедента - чотирикратного ухилянта від повісток.
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13.11.2023 21:36 Відповісти
там система вибудована, там заміна одного вови на іншого не допоможе, і такому політ.оточенні...
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13.11.2023 21:59 Відповісти
Як легко маніпулювати довбнями, а кацапів набігло, як мух на гівно…
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13.11.2023 21:46 Відповісти
Як стверджує консерва х..... Шредер, його уболтав бути посередником зрадофілів з х...... саме Умеров, його давній знайомець. Ще одного переговорника Ромчика Абрамовича присунув Агроскотина.Так що автором злого умислу відносно помсти оперативному командуванню ЗСУ є сам Хрипатий а співвиконавцями члени так званої похоронної команди Хрипатого. Недарма ж у гофмаршала терміново знайшлись секретні справи у США - скоріш за все поїхав оформляти підписку журналістів лівацької преси, бо всі провокації крутяться саме через них. І заоно відібрати орден у Шустера, за те, що їх н........в (пив,Ї,похмелявся,закушував, танцював за їх рахунок, а написав, що вони х...... єдиновірці )
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13.11.2023 21:49 Відповісти
То есть, менять президента во время войны не время, а менять военачальников это другое?
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13.11.2023 21:50 Відповісти
Снятие генералов имеет причину. Но её прийдется озвучить. Тем более, что Народ уже напрягся и ждёт объяснений. И если причины и последующие комментарии генералов не устроят слушателей, балансирующее снисхождение к зависимому от Системы, гаранту мгновенно перерастёт в ПРЕЗРЕНИЕ.

Что в этом случае произойдёт? Зе останется крайним. Мгновенно с ним перестанут общаться инопартнёры. Ему припомнят баканова, экспансию раши из Крыма, медсестру - "убийцу" шеремета (про которую он лично давал осуждающий текст), заискивание перед лилипутиным перд началом войны, вдруг может оказаться, что он не свалил за кордон, потому, что ему не дали, те самые, которых хотят отстранить... И потихоньку, при помощи тех же "друзей"- политиков, повылазит такое, что быть рядом будет стыдно...

Надеюсь таких глупостей не будет.
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13.11.2023 21:52 Відповісти
Всі, хто з багатолітнім досвідом, і успішний, замінять на а-ля Тищенко-Безугла. Тупий виконувач політичних наказів ОПи. не перемога потрібна. Бо полетять, як срані віники. А перемир'я, і вічна гаряча лінія зіткнення.
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13.11.2023 21:56 Відповісти
А не пора всю цю зелену мерзоту поміняти,зеленчький це гидота і колоборант.
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13.11.2023 21:57 Відповісти
Є інфа про нових командувачів: Південь - Верещучка, Північ - М.Безумна, медична служба - Коля (Каклєта) Тищенко!
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13.11.2023 21:57 Відповісти
Затягувати Залужного у політичні ігри під час його напруженої роботи - це піздєц панове. Зелені взагалі берегів не бачать вже. Ніби їм буде куди тікати, якщо кацапня пролізе - всіх на однакову пляшку посадять, бляха!
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13.11.2023 21:58 Відповісти
Тупорилий ішак вирішив перевести відповідальність за провал підготовки до війни на інших. Ой дограється чмо безтолкове.
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13.11.2023 22:05 Відповісти
Нарешті звільниться місто для полковника Жданова та підполковника Люсі Арестовича хай покажуть клас, досить язиком телепати і всіх вчити, яке треба воювати.
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13.11.2023 22:22 Відповісти
Остащенко, як і всіх попередників на тій же посаді, до Циганка включно - треба не просто "усунути", а віддати під суд за розвал і неготовність системи шпиталів, евакуації, реабілітації до воєнних викликів. Ці наволочі і зараз більше "залечують" в шпиталях, ніж реально рятують і виліковують. І нічого в системі за період з 24.02.2022 НЕ змінилося. Цей "командир" гарантовано тільки шкодить справі.

Ну а щодо Наєва... Це просто якийсь дебілізм. Безпосереднім найвищім командувачем "захисту Півдня" можна вважати хіба що Ковальчука А.Т., як командувача ОК "Південь", у відповідальність якого і входять всі ті Чонгари з Каховками, які були просрані в перший же тиждень, і який фактично НЕ організував оборони стратегічних об'єктів (каховської ГЕС, переправ через Дніпро та обласного центру - Херсону), що і стало запорукою "успіху" засрашинців та більше ніж піврічного плацдарму в декілька тисяч кілометрів квадратних на правому березі Дніпра.

Так, я знаю, зараз набіжать "Ковальчук хороший, командував звільненням Херсона"... Але спочатку - окупація Херсона, за захист якого Ковальчук і відповідав...
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13.11.2023 22:33 Відповісти
Ми отут сремось, фантазуємо різні теорії. Можливо все елементарно простіше: наприклад той нещасний контрнаступ, ну не могли не знати командувачі і командири що все заміновано, перерито і забетоновано. Підрозділів і техніки виділили по розрахунках, а виявляється що воюють не усі підрозділи, взаємодія і якість управління погані, техніку просто гроблять неправильною експлуатацією.
Про медичні сили змовчимо.
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13.11.2023 23:06 Відповісти
Сам Залужный снимал и менял командующих в начале войны и в период контрнаступления за несоответствие. Нет никакой проблемы в том чтоб одних снимать, других назначать. И о каких военных реч? У верховного главнокомандующего вся власть и все военные подчиняются ему. Всё остальное это спекуляции и никакого реального выражения они не имеют, кроме как пощекотать нервы обывателям.
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13.11.2023 23:15 Відповісти
за ЗСУ відповідає пан Генерал Залужний.
Йому й вирішувати кого й куди ставити.

справа мін. оборони - патрони-кальсони, а

ЗЄля най язиком човечора лоскоче
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13.11.2023 23:23 Відповісти
У Вас нажаль невірна інформація про кадрові повноваження Головнокомандувача ЗСУ.
Так, згідно абзацу 6 частини 5 статті 16 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#n146 Закону "Про національну безпеку України" Командувачі видів, окремих родів військ (сил) Збройних Сил України призначаються на посаду і звільняються з посади Президентом України за поданням Міністра оборони України.
А відповідно до пункту 12 параграфу 10 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/23/2019#Text Положення "Про Генеральний штаб Збройних Сил України" начальник Генштабу ЗСУ "в установленому поряду призначає на посади та звільняє з посад (з військової служби) військовослужбовців Збройних Сил, а також призначає на посади та звільняє з посад працівників Генерального штабу;".
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14.11.2023 00:57 Відповісти
Виходить відповідальність за призначення командирів бригад, які нещодавно на всю країну прославилися, лежить на Залужному.
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18.11.2023 15:14 Відповісти
Наразі начальником Генштабу є Шаптала, який формально і призначає командирів підрозділів, частин, з'єднань і об'єднань ЗСУ.
Але позаяк він підпорядковується Залужному, то із ним всі ці призначення вочевидь погоджує.
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18.11.2023 15:36 Відповісти
Ну і звісно, що Залужний ніяк не міг не знати хто такий Лисюк перед тим як погодити його призначення. То ж всі вони там одним миром мазані. Неможливо щоб туди випадково потрапила людина не з цієї злочинної системи
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18.11.2023 17:41 Відповісти
НЕ чіпайте ЗСУ, бо буде боляче !!!!!!!!!!!!!!
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13.11.2023 23:20 Відповісти
Цю сучку треба садити на нари за китайські турнікети.
А генералів ЗЕлені риги міняють щоб послабити Залужного, заодно на них спихнувши всю свою провину за зданий південь
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14.11.2023 00:52 Відповісти
Гммм.... а чи не на часі повісити здачу півдня на ОП та звільнити його к ******? Свині завжди серуть там, звідки їдять. АРХ М
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14.11.2023 01:57 Відповісти
Звинувачувати Наєва у зраді можуть тільки зрадники, або корисні для ворога ідіоти.
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14.11.2023 07:52 Відповісти
За швидку здачу Півдня має хтось відповісти, ось в ОП і знайшли крайніх генералів.Не самого ж В. Головнокомандувача за це підставляти... Колись в ww2 джугашвілі та жуків помилилися з направленням головного удару Вермахту,ЗФ був погромлен,звинуватили в цьому командування та штаб фронту..Генерали були розстріляни
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14.11.2023 13:11 Відповісти
Тетьяна, очень некрасивая женщина, видно ВОРЮГА, губа нижняя видели какая, губа не дура... 😂😂😂😂😂Геть.!!!
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14.11.2023 18:47 Відповісти
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