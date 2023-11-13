У Міноборони готують звільнення з посад командувачів Остащенко, Наєва і Тарнавського, - ЗМІ
У Міністерстві оборони України розглядають можливість звільнення трьох командувачів ЗСУ.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.
За даними джерел УП, міністр оборони Рустем Умєров готує подання на звільнення командувача Медичних сил ЗСУ Тетяни Остащенко, командувача Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського та командувача Об'єднаних сил Збройних сил України Сергія Наєва.
Як відомо, на звільненні Остащенко наполягали парамедики та волонтери, які займаються медичним забезпеченням Сил оборони.
Про причини ймовірного звільнення Тарнавського, який очолює один із напрямків українського контрнаступу, не повідомляється.
Підстав для звільнення Наєва джерела також не уточнюють. Водночас, за даними УП, він може стати одним із головних фігурантів справи, яка стосується оборони Херсонщини в 2022 році.
"Українська правда" звернулася щодо питання ймовірних звільнень командувачів до Офісу Президента. Прессекретар Зеленського Сергій Нікіфоров відповів, що в разі ухвалення такого рішення про це буде у відповідний спосіб повідомлено на офіційному сайті глави держави.
Водночас один із співрозмовників УП зазначає, що питання відставок цих людей розглядається вже кілька місяців.
Колишній депутат Борислав Береза розповів із посиланням на джерела у ДБР, що завтра "планується вручення підозри генералу Наєву".
"І начебто за Херсонщину. Ті ж самі "злі язики" кажуть, що Наєв - це перше прізвище, а потім замовники хочуть побачити ще підозри на генерала Соколова та... генерала Залужного. І навіть вже є готова експертиза від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ). Але я не вірю в подібне", - пише екснардеп.
Журналістка Цензор.НЕТ Марина Данилюк-Ярмолаєва нагадала, що раніше журналістка Оксана Тороп із BBC писала, що "ДБР активно шукає, як повісити на Головкономандувача ЗСУ найбільш тригерне і болюче питання для політичного керівництва — швидку здачу Півдня".
"Одразу скажу, що мої джерела проінформовані і офіційні. Більш ніж. Отже, станом на зараз є така інформація. Офіс Президента хоче звільнити з посади Командування об'єднаних сил Збройних Сил України Героя України, генерал-лейтенанта Сергія Наєва, після того оголосити йому підозру, а потім через ручний суд закрити його у СІЗО. Саме на нього хочуть повісити Чонгар і Маріуполь, аби з чистими руками піти балотуватись на вибори. Аби сказати своїм тіктокерам і фанатикам легких рішень: "ета ваєнниє нє досмотрєлі і всьо про@балі", - пояснила журналістка.
За її словами, план Б Офісу Президента полягає у тому, щоб чинити тиск на Головнокомандувача ЗСУ та вішати на нього начебто "погану підготовку оборони, що стало причиною блискавичного просування ЗС РФ на початку їх вторгнення в Україну".
"Чому вибрали фігуру Наєва? Це високопоставлений офіцер і давній колега та товариш Залужного. Тому влада вирішила викусувати команду Генштабу по одному і міняти на зручних людей. Ідея амбітна, побачимо, чи вони на таке підуть на практиці. Цікаво лиш одне. Сергій Наєв нині у статусі командувача ОСУВ "Північ". Як і хто собі уявляє захист Києва без досвідченого управлінця? Чи мешканцям Оболоні і Бучанського напрямку треба готуватися до дубля два через політичні амбіції окремих осіб?" - підсумувала вона.
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Поки нові ввійдуть в курс справи, це всеодно що військо без командування, дуже ризиковано !
А ДБР давно пора на розмінування...
тоді він зможе захистити країну
Пусть работникам этой конторы раздают повестки - завхозу две и наручники !!!
а як таке насправді вийде то ще сильніше погомонять та забудуть .
Нема нац лідера який поставив цей скажений скот в загорожу
ось і продовжується по Шевченко
А скрізь на славній Україні
Людей у ярма запрягли
Пани лукаві... Гинуть! Гинуть!
У ярмах лицарські сини,
А препоганії пани
Ж......., братам своїм хорошим,
Остатні продають штани...
@bandera_khm
я вже нічого не розумію
шок 😠
Хоренка звільнили, Частякова вбили, цих звільняють, тобто фронт в один момент залишиться без досвідчених командувачів, думаю путін цим обовязково скористається, поки нові призначенці ввійдуть в справу, а що, якщо вони виявляться гіршими, дуже ризиковано!
В ОПі або не думають або уявили себе "наполєонами"...
бо генерал Наєв тут ні до чого , це чистий наклеп і брехня !!
У мережі з'явилося фото бійців ЦАХАЛу в будівлі парламенту в місті Газа.
най краще у справи ЗСУ не лізе !
Але ж їх вдосталь на вулиці, на диванах, перед телемарафетом Г+Г. Можливо, навіть таких більше, ніж 73%.
Куда ни кинь камень в ОП, точно попадешь на сторонника русского мира.
И они, чисто гражданские люди, не нюхавшие пороха, но отлично знающие отличия даже в запахе долларов старого образца от запаха баксов нового образца, пытаются снять боевых генералов, воюющих уже 10 лет и имеющих богатый боевой опыт, а Наев еще и Герой Украины.
Что в этом случае произойдёт? Зе останется крайним. Мгновенно с ним перестанут общаться инопартнёры. Ему припомнят баканова, экспансию раши из Крыма, медсестру - "убийцу" шеремета (про которую он лично давал осуждающий текст), заискивание перед лилипутиным перд началом войны, вдруг может оказаться, что он не свалил за кордон, потому, что ему не дали, те самые, которых хотят отстранить... И потихоньку, при помощи тех же "друзей"- политиков, повылазит такое, что быть рядом будет стыдно...
Надеюсь таких глупостей не будет.
Ну а щодо Наєва... Це просто якийсь дебілізм. Безпосереднім найвищім командувачем "захисту Півдня" можна вважати хіба що Ковальчука А.Т., як командувача ОК "Південь", у відповідальність якого і входять всі ті Чонгари з Каховками, які були просрані в перший же тиждень, і який фактично НЕ організував оборони стратегічних об'єктів (каховської ГЕС, переправ через Дніпро та обласного центру - Херсону), що і стало запорукою "успіху" засрашинців та більше ніж піврічного плацдарму в декілька тисяч кілометрів квадратних на правому березі Дніпра.
Так, я знаю, зараз набіжать "Ковальчук хороший, командував звільненням Херсона"... Але спочатку - окупація Херсона, за захист якого Ковальчук і відповідав...
Про медичні сили змовчимо.
Йому й вирішувати кого й куди ставити.
справа мін. оборони - патрони-кальсони, а
ЗЄля най язиком човечора лоскоче
Так, згідно абзацу 6 частини 5 статті 16 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#n146 Закону "Про національну безпеку України" Командувачі видів, окремих родів військ (сил) Збройних Сил України призначаються на посаду і звільняються з посади Президентом України за поданням Міністра оборони України.
А відповідно до пункту 12 параграфу 10 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/23/2019#Text Положення "Про Генеральний штаб Збройних Сил України" начальник Генштабу ЗСУ "в установленому поряду призначає на посади та звільняє з посад (з військової служби) військовослужбовців Збройних Сил, а також призначає на посади та звільняє з посад працівників Генерального штабу;".
Але позаяк він підпорядковується Залужному, то із ним всі ці призначення вочевидь погоджує.
А генералів ЗЕлені риги міняють щоб послабити Залужного, заодно на них спихнувши всю свою провину за зданий південь