В Минобороны готовят увольнения с должностей командующих Остащенко, Наева и Тарнавского, - СМИ

В Министерстве обороны Украины рассматривают возможность увольнения трех командующих ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

По данным источников УП, министр обороны Рустем Умеров готовит представления на увольнение командующего Медицинских сил ВСУ Татьяны Остащенко, командующего Оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александра Тарнавского и командующего Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергея Наева.

Как известно, на увольнении Остащенко настаивали парамедики и волонтеры, которые занимаются медицинским обеспечением Сил обороны.

О причинах вероятного увольнения Тарнавского, который возглавляет одно из направлений украинского контрнаступления, не сообщается.

Оснований для увольнения Наева источники также не уточняют. В то же время, по данным УП, он может стать одним из главных фигурантов дела, которое касается обороны Херсонщины в 2022 году.

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"Украинская правда" обратилась по вопросу вероятных увольнений командующих в Офис президента. Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров ответил, что в случае принятия такого решения об этом будет соответствующим образом сообщено на официальном сайте главы государства.

В то же время один из собеседников УП отмечает, что вопрос отставок этих людей рассматривается уже несколько месяцев.

Бывший депутат Борислав Береза рассказал со ссылкой на источники в ГБР, что завтра "планируется вручение подозрения генералу Наеву".

"И вроде бы за Херсонщину. Те же "злые языки" говорят, что Наев - это первая фамилия, а потом заказчики хотят увидеть еще подозрения на генерала Соколова и... генерала Залужного. И даже уже есть готовая экспертиза от Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ). Но я не верю в подобное", - пишет экс-нардеп.

Журналистка Цензор.НЕТ Марина Данилюк-Ярмолаева напомнила , что ранее журналистка Оксана Тороп из BBC писала, что "ГБР активно ищет, как повесить на Главкомандующего ВСУ наиболее триггерный и болезненный вопрос для политического руководства — быструю сдачу Юга".

"Сразу скажу, что мои источники проинформированы и официальны. Более чем. Итак, по состоянию на данный момент есть такая информация. Офис Президента хочет освободить от должности Командование объединенных сил Вооруженных Сил Украины Героя Украины, генерал-лейтенанта Сергея Наева, после того объявить ему подозрение, а затем через ручной суд закрыть его в СИЗО, именно на него хотят повесить Чонгар и Мариуполь, чтобы с чистыми руками пойти баллотироваться на выборы, чтобы сказать своим тиктокерам и фанатикам легких решений: "эта военные не присмотрели и все про@бали" , – объяснила журналистка.

По ее словам, план Б Офиса Президента состоит в том, чтобы оказывать давление на Главнокомандующего ВСУ и вешать на него вроде бы "плохую подготовку обороны, что стало причиной молниеносного продвижения ВС РФ в начале их вторжения в Украину".

"Почему выбрали фигуру Наева? Это высокопоставленный офицер и давний коллега и товарищ Залужного. Поэтому власти решили выкусывать команду Генштаба по одному и менять на удобных людей. Идея амбициозна, увидим, пойдут ли они на такое на практике. Интересно только одно. Сергей Наев сейчас. в статусе командующего ОСУВ "Север". Как и кто себе представляет защиту Киева без опытного управленца? Нужно ли жителям Оболони и Бучанского направления готовиться к дублю два из-за политических амбиций отдельных лиц?" – подытожила она.