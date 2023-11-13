В Минобороны готовят увольнения с должностей командующих Остащенко, Наева и Тарнавского, - СМИ
В Министерстве обороны Украины рассматривают возможность увольнения трех командующих ВСУ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.
По данным источников УП, министр обороны Рустем Умеров готовит представления на увольнение командующего Медицинских сил ВСУ Татьяны Остащенко, командующего Оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александра Тарнавского и командующего Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергея Наева.
Как известно, на увольнении Остащенко настаивали парамедики и волонтеры, которые занимаются медицинским обеспечением Сил обороны.
О причинах вероятного увольнения Тарнавского, который возглавляет одно из направлений украинского контрнаступления, не сообщается.
Оснований для увольнения Наева источники также не уточняют. В то же время, по данным УП, он может стать одним из главных фигурантов дела, которое касается обороны Херсонщины в 2022 году.
"Украинская правда" обратилась по вопросу вероятных увольнений командующих в Офис президента. Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров ответил, что в случае принятия такого решения об этом будет соответствующим образом сообщено на официальном сайте главы государства.
В то же время один из собеседников УП отмечает, что вопрос отставок этих людей рассматривается уже несколько месяцев.
Бывший депутат Борислав Береза рассказал со ссылкой на источники в ГБР, что завтра "планируется вручение подозрения генералу Наеву".
"И вроде бы за Херсонщину. Те же "злые языки" говорят, что Наев - это первая фамилия, а потом заказчики хотят увидеть еще подозрения на генерала Соколова и... генерала Залужного. И даже уже есть готовая экспертиза от Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ). Но я не верю в подобное", - пишет экс-нардеп.
Журналистка Цензор.НЕТ Марина Данилюк-Ярмолаева напомнила , что ранее журналистка Оксана Тороп из BBC писала, что "ГБР активно ищет, как повесить на Главкомандующего ВСУ наиболее триггерный и болезненный вопрос для политического руководства — быструю сдачу Юга".
"Сразу скажу, что мои источники проинформированы и официальны. Более чем. Итак, по состоянию на данный момент есть такая информация. Офис Президента хочет освободить от должности Командование объединенных сил Вооруженных Сил Украины Героя Украины, генерал-лейтенанта Сергея Наева, после того объявить ему подозрение, а затем через ручной суд закрыть его в СИЗО, именно на него хотят повесить Чонгар и Мариуполь, чтобы с чистыми руками пойти баллотироваться на выборы, чтобы сказать своим тиктокерам и фанатикам легких решений: "эта военные не присмотрели и все про@бали" , – объяснила журналистка.
По ее словам, план Б Офиса Президента состоит в том, чтобы оказывать давление на Главнокомандующего ВСУ и вешать на него вроде бы "плохую подготовку обороны, что стало причиной молниеносного продвижения ВС РФ в начале их вторжения в Украину".
"Почему выбрали фигуру Наева? Это высокопоставленный офицер и давний коллега и товарищ Залужного. Поэтому власти решили выкусывать команду Генштаба по одному и менять на удобных людей. Идея амбициозна, увидим, пойдут ли они на такое на практике. Интересно только одно. Сергей Наев сейчас. в статусе командующего ОСУВ "Север". Как и кто себе представляет защиту Киева без опытного управленца? Нужно ли жителям Оболони и Бучанского направления готовиться к дублю два из-за политических амбиций отдельных лиц?" – подытожила она.
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Поки нові ввійдуть в курс справи, це всеодно що військо без командування, дуже ризиковано !
А ДБР давно пора на розмінування...
тоді він зможе захистити країну
Пусть работникам этой конторы раздают повестки - завхозу две и наручники !!!
а як таке насправді вийде то ще сильніше погомонять та забудуть .
Нема нац лідера який поставив цей скажений скот в загорожу
ось і продовжується по Шевченко
А скрізь на славній Україні
Людей у ярма запрягли
Пани лукаві... Гинуть! Гинуть!
У ярмах лицарські сини,
А препоганії пани
Ж......., братам своїм хорошим,
Остатні продають штани...
@bandera_khm
я вже нічого не розумію
шок 😠
Хоренка звільнили, Частякова вбили, цих звільняють, тобто фронт в один момент залишиться без досвідчених командувачів, думаю путін цим обовязково скористається, поки нові призначенці ввійдуть в справу, а що, якщо вони виявляться гіршими, дуже ризиковано!
В ОПі або не думають або уявили себе "наполєонами"...
бо генерал Наєв тут ні до чого , це чистий наклеп і брехня !!
У мережі з'явилося фото бійців ЦАХАЛу в будівлі парламенту в місті Газа.
най краще у справи ЗСУ не лізе !
Але ж їх вдосталь на вулиці, на диванах, перед телемарафетом Г+Г. Можливо, навіть таких більше, ніж 73%.
Куда ни кинь камень в ОП, точно попадешь на сторонника русского мира.
И они, чисто гражданские люди, не нюхавшие пороха, но отлично знающие отличия даже в запахе долларов старого образца от запаха баксов нового образца, пытаются снять боевых генералов, воюющих уже 10 лет и имеющих богатый боевой опыт, а Наев еще и Герой Украины.
Что в этом случае произойдёт? Зе останется крайним. Мгновенно с ним перестанут общаться инопартнёры. Ему припомнят баканова, экспансию раши из Крыма, медсестру - "убийцу" шеремета (про которую он лично давал осуждающий текст), заискивание перед лилипутиным перд началом войны, вдруг может оказаться, что он не свалил за кордон, потому, что ему не дали, те самые, которых хотят отстранить... И потихоньку, при помощи тех же "друзей"- политиков, повылазит такое, что быть рядом будет стыдно...
Надеюсь таких глупостей не будет.
Ну а щодо Наєва... Це просто якийсь дебілізм. Безпосереднім найвищім командувачем "захисту Півдня" можна вважати хіба що Ковальчука А.Т., як командувача ОК "Південь", у відповідальність якого і входять всі ті Чонгари з Каховками, які були просрані в перший же тиждень, і який фактично НЕ організував оборони стратегічних об'єктів (каховської ГЕС, переправ через Дніпро та обласного центру - Херсону), що і стало запорукою "успіху" засрашинців та більше ніж піврічного плацдарму в декілька тисяч кілометрів квадратних на правому березі Дніпра.
Так, я знаю, зараз набіжать "Ковальчук хороший, командував звільненням Херсона"... Але спочатку - окупація Херсона, за захист якого Ковальчук і відповідав...
Про медичні сили змовчимо.
Йому й вирішувати кого й куди ставити.
справа мін. оборони - патрони-кальсони, а
ЗЄля най язиком човечора лоскоче
Так, згідно абзацу 6 частини 5 статті 16 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#n146 Закону "Про національну безпеку України" Командувачі видів, окремих родів військ (сил) Збройних Сил України призначаються на посаду і звільняються з посади Президентом України за поданням Міністра оборони України.
А відповідно до пункту 12 параграфу 10 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/23/2019#Text Положення "Про Генеральний штаб Збройних Сил України" начальник Генштабу ЗСУ "в установленому поряду призначає на посади та звільняє з посад (з військової служби) військовослужбовців Збройних Сил, а також призначає на посади та звільняє з посад працівників Генерального штабу;".
Але позаяк він підпорядковується Залужному, то із ним всі ці призначення вочевидь погоджує.
А генералів ЗЕлені риги міняють щоб послабити Залужного, заодно на них спихнувши всю свою провину за зданий південь