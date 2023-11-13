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Новости Война
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В Минобороны готовят увольнения с должностей командующих Остащенко, Наева и Тарнавского, - СМИ

тарнавський,наєв,остащєнко

В Министерстве обороны Украины рассматривают возможность увольнения трех командующих ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

По данным источников УП, министр обороны Рустем Умеров готовит представления на увольнение командующего Медицинских сил ВСУ Татьяны Остащенко, командующего Оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александра Тарнавского и командующего Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергея Наева.

Как известно, на увольнении Остащенко настаивали парамедики и волонтеры, которые занимаются медицинским обеспечением Сил обороны.

О причинах вероятного увольнения Тарнавского, который возглавляет одно из направлений украинского контрнаступления, не сообщается.

Оснований для увольнения Наева источники также не уточняют. В то же время, по данным УП, он может стать одним из главных фигурантов дела, которое касается обороны Херсонщины в 2022 году.

Читайте также: Наева в России объявили в розыск вслед за Залужным и Сырским

"Украинская правда" обратилась по вопросу вероятных увольнений командующих в Офис президента. Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров ответил, что в случае принятия такого решения об этом будет соответствующим образом сообщено на официальном сайте главы государства.

В то же время один из собеседников УП отмечает, что вопрос отставок этих людей рассматривается уже несколько месяцев.

Бывший депутат Борислав Береза рассказал со ссылкой на источники в ГБР, что завтра "планируется вручение подозрения генералу Наеву".

"И вроде бы за Херсонщину. Те же "злые языки" говорят, что Наев - это первая фамилия, а потом заказчики хотят увидеть еще подозрения на генерала Соколова и... генерала Залужного. И даже уже есть готовая экспертиза от Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ). Но я не верю в подобное", - пишет экс-нардеп.

Журналистка Цензор.НЕТ Марина Данилюк-Ярмолаева напомнила , что ранее журналистка Оксана Тороп из BBC писала, что "ГБР активно ищет, как повесить на Главкомандующего ВСУ наиболее триггерный и болезненный вопрос для политического руководства — быструю сдачу Юга".

"Сразу скажу, что мои источники проинформированы и официальны. Более чем. Итак, по состоянию на данный момент есть такая информация. Офис Президента хочет освободить от должности Командование объединенных сил Вооруженных Сил Украины Героя Украины, генерал-лейтенанта Сергея Наева, после того объявить ему подозрение, а затем через ручной суд закрыть его в СИЗО, именно на него хотят повесить Чонгар и Мариуполь, чтобы с чистыми руками пойти баллотироваться на выборы, чтобы сказать своим тиктокерам и фанатикам легких решений: "эта военные не присмотрели и все про@бали" , – объяснила журналистка.

По ее словам, план Б Офиса Президента состоит в том, чтобы оказывать давление на Главнокомандующего ВСУ и вешать на него вроде бы "плохую подготовку обороны, что стало причиной молниеносного продвижения ВС РФ в начале их вторжения в Украину".

"Почему выбрали фигуру Наева? Это высокопоставленный офицер и давний коллега и товарищ Залужного. Поэтому власти решили выкусывать команду Генштаба по одному и менять на удобных людей. Идея амбициозна, увидим, пойдут ли они на такое на практике. Интересно только одно. Сергей Наев сейчас. в статусе командующего ОСУВ "Север". Как и кто себе представляет защиту Киева без опытного управленца? Нужно ли жителям Оболони и Бучанского направления готовиться к дублю два из-за политических амбиций отдельных лиц?" – подытожила она.

Автор: 

Минобороны (9449) Наев Сергей (348) Тарнавский Александр (223) Остащенко Татьяна (6)


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Топ комментарии
+62
Дерьмак с Зелей выполняют указания Ху#ла на 100%.
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13.11.2023 19:00 Ответить
+40
Мер Житомира Сергій Сухомлин заявляє, що за те, що вони на прохання Генштабу ЗСУ затопили переправу окупантів разом з технікою орків, проти них почали кримінальне провадження - заподіяння шкоди екології на 200 млн грн
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13.11.2023 19:04 Ответить
+35
Зелена цвіль повністю виїдає мізки паяцам з шапіто
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13.11.2023 19:01 Ответить
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Наєву та Ковальчуку ми маємо сказати дякую за неокуповані Одесу та Миколаїв!
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13.11.2023 20:08 Ответить
Вознесенску дякуй
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13.11.2023 20:16 Ответить
Да? А год назад говорили что Марченку.
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13.11.2023 20:55 Ответить
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13.11.2023 20:08 Ответить
я смотрел видео когда орки входили в Херсон , ни каких препятствий в отличии от на , у нас кругом мешки с песком были и противотанковые рвы
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13.11.2023 20:11 Ответить
Всі звільнення потрібно узгоджувати з Залужним, кого він вважає необхідно замінити, а не Умеровим, і не всіх одразу!
Поки нові ввійдуть в курс справи, це всеодно що військо без командування, дуже ризиковано !
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13.11.2023 20:11 Ответить
Слуги якогось народу!
А ДБР давно пора на розмінування...
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13.11.2023 20:11 Ответить
Когось заспокоїти??
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13.11.2023 20:12 Ответить
Узбек фінансист звільняє бойових генералів під час війни, жесть- один завгосп лізе в справи армії,а інший взагалі керує державою
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13.11.2023 20:13 Ответить
они Херсон сдали
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13.11.2023 20:14 Ответить
Зеля з своєю шайкою кротів ,та всі в курсі?!
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13.11.2023 20:17 Ответить
и зеля виноват тоже
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13.11.2023 20:19 Ответить
А де Мангал і Шашлик? Чи вони вже не влазять у відосики?
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13.11.2023 20:14 Ответить
Про велике будівництво та нелякання інвесторів на передодні вторгнення ніхто не забув! Так що не треба на військових перекладати відповідальність.
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13.11.2023 20:16 Ответить
Jesli meniat nado takix kto otlycilsia teperesnix v bojax kak otlycni komandujuci i ne odin raz,mozet bit polkovnika urovnia , glavnoje sto imel uspexi.Stob nebylo takkogo sto svojix postavili vmesto etix
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13.11.2023 20:23 Ответить
шо то гугл не может перевести твою галиматью
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13.11.2023 20:27 Ответить
Будь толерантніше до тих, хто відмовився від клавіатури з кацапською мовою
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13.11.2023 20:34 Ответить
Ja nekogda kacapskoj klaviaturoj nepolzivalsia i nesobirajus
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13.11.2023 20:36 Ответить
купи себе новую клаву , у меня новая и есть укр раскладка
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13.11.2023 20:42 Ответить
Фарион ты ?
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13.11.2023 20:41 Ответить
++++ +
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13.11.2023 21:11 Ответить
можна печатать по украински и на кацапской ,запомнить "і ї є" и переключать раскладку
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13.11.2023 20:49 Ответить
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13.11.2023 21:09 Ответить
😅😅😅
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14.11.2023 01:53 Ответить
Моська в посудной лавке совсем голову потеряла от вседозволенности
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13.11.2023 20:27 Ответить
не стреляйте пианиста ,он играет как умеет
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13.11.2023 20:29 Ответить
чем умеет
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13.11.2023 21:41 Ответить
Ну довірили людям контрнаступ,а наступ відбувся на 10%,що їх маршалами зробити.Зрозумілий процес.
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13.11.2023 20:30 Ответить
А просто Господи , Сцирський, ну отой улюбленець недофюрерс зЄ?
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13.11.2023 20:32 Ответить
Європейська комісія визначила, що для вступу в ЄС, потрібно, щоб 70% українців мали базові знання англійської мови - Ломбель
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13.11.2023 20:32 Ответить
они не знали английского
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13.11.2023 20:34 Ответить
Брехня!
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13.11.2023 21:07 Ответить
От і побачимо наскільки у нас розумні військові. Зараз кожний з цих генералів може розробити план не тільки власного порятунку, а й порятунку країни від зеленого лайна. Якщо вони не здатні врятувати себе то не врятують і країну. Зараз у них є 1) люди яких можна підготувати та 2) матеріальні ресурси. Як відомо, все починається з фінансового забезпечення операцій іще є можливість підготувати 3) "кисневу подушку". Вони мають 4) підготувати своє "виправдання" шляхом поштучного винищення зрадників задіяних у в "зелених іграх" (оточення зе і єрмака) силами створених ними груп.
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13.11.2023 20:37 Ответить
Тебе, як завжди, путчить? Що знову євреї, масони і рептилоїди?
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13.11.2023 20:41 Ответить
кошмар ! кругом враги ! как жить ?
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13.11.2023 20:43 Ответить
не получится. путчить хай рашистів
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13.11.2023 21:14 Ответить
Мова не про путч і хунту, а про відсторонення оточення яке керує недоумком який вважає себе президентом. Також необхідно прибрати всіх ставлеників єрмака. Це можна і потрібно зробити. І якщо для цього потрібно фізично знищити декілька одіозних персонажів то так тому і бути.
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13.11.2023 22:47 Ответить
військовий повинен захистити насамперед самого себе.
тоді він зможе захистити країну
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13.11.2023 23:31 Ответить
Так готують чи розглядають декілька місяців? А може, коли їх звільнять і місцеві пацифісти перестануть ховатися від ТЦК.
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13.11.2023 20:37 Ответить
Ключове питання - Залужний погодив ці звільнення чи ні? Якщо знову через голову Залужного, тоді це 100% підкоп під нього.
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13.11.2023 20:41 Ответить
в первую очередь за сдачу Херсона виноват Зеля , он все прекрасно знал и ничего не делал
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13.11.2023 20:45 Ответить
Надо ответный ход Главкома - пару-тройку батальонов с нуля, с полным боекомплектом, отправит в Киев на ротацию и разместить в районе офиса преЗедента!
Пусть работникам этой конторы раздают повестки - завхозу две и наручники !!!
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13.11.2023 20:55 Ответить
неполучится твоя уаиастрофа в мировіх сми и на радасть кацапам устроить путч. путчи пусть только рашистов
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13.11.2023 21:15 Ответить
Ну шо казати тут усі кізяками покидаються
а як таке насправді вийде то ще сильніше погомонять та забудуть .
Нема нац лідера який поставив цей скажений скот в загорожу
ось і продовжується по Шевченко

А скрізь на славній Україні

Людей у ярма запрягли

Пани лукаві... Гинуть! Гинуть!

У ярмах лицарські сини,

А препоганії пани

Ж......., братам своїм хорошим,

Остатні продають штани...
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13.11.2023 21:00 Ответить
Бандера Подільський

@bandera_khm

я вже нічого не розумію

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13.11.2023 21:02 Ответить
Кругом фсбшник Єрмак ,
шок 😠
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13.11.2023 21:10 Ответить
А чмо де?Скрепки перебирає? Чи ломка?
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13.11.2023 21:25 Ответить
Чому одразу так багато, чи не краще замінювати по одному та поступово?
Хоренка звільнили, Частякова вбили, цих звільняють, тобто фронт в один момент залишиться без досвідчених командувачів, думаю путін цим обовязково скористається, поки нові призначенці ввійдуть в справу, а що, якщо вони виявляться гіршими, дуже ризиковано!
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13.11.2023 21:04 Ответить
Коли політика лізе в справи Армії- це погано ..але коли ще й Армія воює- то це паскудство...
В ОПі або не думають або уявили себе "наполєонами"...
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13.11.2023 21:06 Ответить
‼️‼️Зеленський і твій Ваня Баканов особисто відповідатимете за здачу Херсона і Маріуполя ,
бо генерал Наєв тут ні до чого , це чистий наклеп і брехня !!
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13.11.2023 21:07 Ответить
яким чином завгосп міністр оборони має право подавати на звільнення працівників підпорядкованих генштабу, зовсім іншого підприємства?
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13.11.2023 21:15 Ответить
⚡️Міністр оборони Ізраїлю заявив, що ХАМАС «втратив контроль над Газою».

У мережі з'явилося фото бійців ЦАХАЛу в будівлі парламенту в місті Газа.
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13.11.2023 21:17 Ответить
взагалі-то тепер проясняється, чому потрібно було призначити Умерова замість Резнікова. Спаленому на "17-ти грн за яйце" ніхто би не повірив, що він має власну думку стосовно генералів... А Умеров поки що "чистенький", але так само готовий підписати все, що йому скажуть з охвістя
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13.11.2023 21:20 Ответить
поле діяльності умерова - патрони-кальсони.

най краще у справи ЗСУ не лізе !
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13.11.2023 23:27 Ответить
Мої вітання дебілалам,яких купили гаслом НЕ ИНА ЧАСІ!!!!Вас знову натянули да ще й без вазеліну .А далі буде ще веселіше
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13.11.2023 21:27 Ответить
Баканов мав підти під суд,наразі адвокат, минулі міністри оборони мали мати кримінальну справу, дипломати в інших країнах. Наєв офіцер, людина честі....підозра. Очніться, люди, бо такі як він і Червінський вас захищають, а не дерьмак з подоляком і не зеленський
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13.11.2023 21:28 Ответить
тут на форумі цензора таких, які не очнулися 73/43%зебілів - меншість.
Але ж їх вдосталь на вулиці, на диванах, перед телемарафетом Г+Г. Можливо, навіть таких більше, ніж 73%.
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13.11.2023 21:34 Ответить
Все почалося,коли Єрмак виліз з нори ,де сидів десь місяць після початку війни.Тоді влада і зрозуміла,що може мудрий нарід на кую вертіти
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13.11.2023 21:34 Ответить
Какие-то тыловые ..., уклонявшиеся от призыва и ни дня не служившие в армии, по подсказкам канцелярских пророссийских чиновников Ермака (папа сотрудник ГРУ россии), Подоляка (брат полковник ГРУ россии), Татарова (ярый сторонник партии регионов, а значит и кацапии), Жовквы... и т.д. пытаются уволить боевых генералов.
Куда ни кинь камень в ОП, точно попадешь на сторонника русского мира.
И они, чисто гражданские люди, не нюхавшие пороха, но отлично знающие отличия даже в запахе долларов старого образца от запаха баксов нового образца, пытаются снять боевых генералов, воюющих уже 10 лет и имеющих богатый боевой опыт, а Наев еще и Герой Украины.
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13.11.2023 21:35 Ответить
Треба міняти не військове керівництво, а препизедента - чотирикратного ухилянта від повісток.
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13.11.2023 21:36 Ответить
там система вибудована, там заміна одного вови на іншого не допоможе, і такому політ.оточенні...
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13.11.2023 21:59 Ответить
Як легко маніпулювати довбнями, а кацапів набігло, як мух на гівно…
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13.11.2023 21:46 Ответить
Як стверджує консерва х..... Шредер, його уболтав бути посередником зрадофілів з х...... саме Умеров, його давній знайомець. Ще одного переговорника Ромчика Абрамовича присунув Агроскотина.Так що автором злого умислу відносно помсти оперативному командуванню ЗСУ є сам Хрипатий а співвиконавцями члени так званої похоронної команди Хрипатого. Недарма ж у гофмаршала терміново знайшлись секретні справи у США - скоріш за все поїхав оформляти підписку журналістів лівацької преси, бо всі провокації крутяться саме через них. І заоно відібрати орден у Шустера, за те, що їх н........в (пив,Ї,похмелявся,закушував, танцював за їх рахунок, а написав, що вони х...... єдиновірці )
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13.11.2023 21:49 Ответить
То есть, менять президента во время войны не время, а менять военачальников это другое?
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13.11.2023 21:50 Ответить
Снятие генералов имеет причину. Но её прийдется озвучить. Тем более, что Народ уже напрягся и ждёт объяснений. И если причины и последующие комментарии генералов не устроят слушателей, балансирующее снисхождение к зависимому от Системы, гаранту мгновенно перерастёт в ПРЕЗРЕНИЕ.

Что в этом случае произойдёт? Зе останется крайним. Мгновенно с ним перестанут общаться инопартнёры. Ему припомнят баканова, экспансию раши из Крыма, медсестру - "убийцу" шеремета (про которую он лично давал осуждающий текст), заискивание перед лилипутиным перд началом войны, вдруг может оказаться, что он не свалил за кордон, потому, что ему не дали, те самые, которых хотят отстранить... И потихоньку, при помощи тех же "друзей"- политиков, повылазит такое, что быть рядом будет стыдно...

Надеюсь таких глупостей не будет.
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13.11.2023 21:52 Ответить
Всі, хто з багатолітнім досвідом, і успішний, замінять на а-ля Тищенко-Безугла. Тупий виконувач політичних наказів ОПи. не перемога потрібна. Бо полетять, як срані віники. А перемир'я, і вічна гаряча лінія зіткнення.
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13.11.2023 21:56 Ответить
А не пора всю цю зелену мерзоту поміняти,зеленчький це гидота і колоборант.
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13.11.2023 21:57 Ответить
Є інфа про нових командувачів: Південь - Верещучка, Північ - М.Безумна, медична служба - Коля (Каклєта) Тищенко!
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13.11.2023 21:57 Ответить
Затягувати Залужного у політичні ігри під час його напруженої роботи - це піздєц панове. Зелені взагалі берегів не бачать вже. Ніби їм буде куди тікати, якщо кацапня пролізе - всіх на однакову пляшку посадять, бляха!
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13.11.2023 21:58 Ответить
Тупорилий ішак вирішив перевести відповідальність за провал підготовки до війни на інших. Ой дограється чмо безтолкове.
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13.11.2023 22:05 Ответить
Нарешті звільниться місто для полковника Жданова та підполковника Люсі Арестовича хай покажуть клас, досить язиком телепати і всіх вчити, яке треба воювати.
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13.11.2023 22:22 Ответить
Остащенко, як і всіх попередників на тій же посаді, до Циганка включно - треба не просто "усунути", а віддати під суд за розвал і неготовність системи шпиталів, евакуації, реабілітації до воєнних викликів. Ці наволочі і зараз більше "залечують" в шпиталях, ніж реально рятують і виліковують. І нічого в системі за період з 24.02.2022 НЕ змінилося. Цей "командир" гарантовано тільки шкодить справі.

Ну а щодо Наєва... Це просто якийсь дебілізм. Безпосереднім найвищім командувачем "захисту Півдня" можна вважати хіба що Ковальчука А.Т., як командувача ОК "Південь", у відповідальність якого і входять всі ті Чонгари з Каховками, які були просрані в перший же тиждень, і який фактично НЕ організував оборони стратегічних об'єктів (каховської ГЕС, переправ через Дніпро та обласного центру - Херсону), що і стало запорукою "успіху" засрашинців та більше ніж піврічного плацдарму в декілька тисяч кілометрів квадратних на правому березі Дніпра.

Так, я знаю, зараз набіжать "Ковальчук хороший, командував звільненням Херсона"... Але спочатку - окупація Херсона, за захист якого Ковальчук і відповідав...
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13.11.2023 22:33 Ответить
Ми отут сремось, фантазуємо різні теорії. Можливо все елементарно простіше: наприклад той нещасний контрнаступ, ну не могли не знати командувачі і командири що все заміновано, перерито і забетоновано. Підрозділів і техніки виділили по розрахунках, а виявляється що воюють не усі підрозділи, взаємодія і якість управління погані, техніку просто гроблять неправильною експлуатацією.
Про медичні сили змовчимо.
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13.11.2023 23:06 Ответить
Сам Залужный снимал и менял командующих в начале войны и в период контрнаступления за несоответствие. Нет никакой проблемы в том чтоб одних снимать, других назначать. И о каких военных реч? У верховного главнокомандующего вся власть и все военные подчиняются ему. Всё остальное это спекуляции и никакого реального выражения они не имеют, кроме как пощекотать нервы обывателям.
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13.11.2023 23:15 Ответить
за ЗСУ відповідає пан Генерал Залужний.
Йому й вирішувати кого й куди ставити.

справа мін. оборони - патрони-кальсони, а

ЗЄля най язиком човечора лоскоче
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13.11.2023 23:23 Ответить
У Вас нажаль невірна інформація про кадрові повноваження Головнокомандувача ЗСУ.
Так, згідно абзацу 6 частини 5 статті 16 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#n146 Закону "Про національну безпеку України" Командувачі видів, окремих родів військ (сил) Збройних Сил України призначаються на посаду і звільняються з посади Президентом України за поданням Міністра оборони України.
А відповідно до пункту 12 параграфу 10 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/23/2019#Text Положення "Про Генеральний штаб Збройних Сил України" начальник Генштабу ЗСУ "в установленому поряду призначає на посади та звільняє з посад (з військової служби) військовослужбовців Збройних Сил, а також призначає на посади та звільняє з посад працівників Генерального штабу;".
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14.11.2023 00:57 Ответить
Виходить відповідальність за призначення командирів бригад, які нещодавно на всю країну прославилися, лежить на Залужному.
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18.11.2023 15:14 Ответить
Наразі начальником Генштабу є Шаптала, який формально і призначає командирів підрозділів, частин, з'єднань і об'єднань ЗСУ.
Але позаяк він підпорядковується Залужному, то із ним всі ці призначення вочевидь погоджує.
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18.11.2023 15:36 Ответить
Ну і звісно, що Залужний ніяк не міг не знати хто такий Лисюк перед тим як погодити його призначення. То ж всі вони там одним миром мазані. Неможливо щоб туди випадково потрапила людина не з цієї злочинної системи
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18.11.2023 17:41 Ответить
НЕ чіпайте ЗСУ, бо буде боляче !!!!!!!!!!!!!!
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13.11.2023 23:20 Ответить
Цю сучку треба садити на нари за китайські турнікети.
А генералів ЗЕлені риги міняють щоб послабити Залужного, заодно на них спихнувши всю свою провину за зданий південь
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14.11.2023 00:52 Ответить
Гммм.... а чи не на часі повісити здачу півдня на ОП та звільнити його к ******? Свині завжди серуть там, звідки їдять. АРХ М
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14.11.2023 01:57 Ответить
Звинувачувати Наєва у зраді можуть тільки зрадники, або корисні для ворога ідіоти.
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14.11.2023 07:52 Ответить
За швидку здачу Півдня має хтось відповісти, ось в ОП і знайшли крайніх генералів.Не самого ж В. Головнокомандувача за це підставляти... Колись в ww2 джугашвілі та жуків помилилися з направленням головного удару Вермахту,ЗФ був погромлен,звинуватили в цьому командування та штаб фронту..Генерали були розстріляни
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14.11.2023 13:11 Ответить
Тетьяна, очень некрасивая женщина, видно ВОРЮГА, губа нижняя видели какая, губа не дура... 😂😂😂😂😂Геть.!!!
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14.11.2023 18:47 Ответить
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