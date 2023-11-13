Міноборони заявляє, що не збирається звільняти командувачів ЗСУ

У Міноборони заявили, що поширена ЗМІ інформація про плани звільнити з посад Остащенко, Наєва та Тарнавського не відповідає дійсності.

Про це йдеться у дописі Міноборони у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

Наголошується, що у Міноборони не коментують чутки чи неперевірену інформацію. Наразі всі працюють у штатному режимі, рішення обговорюють з Генеральним штабом ЗСУ.

"Інформація, опублікована низкою ЗМІ - не відповідає дійсності. Дотримуйтесь, будь ласка, інформаційної гігієни", - зазначили у Міноборони.

Нагадаємо, за даними джерел УП, міністр оборони Рустем Умєров готує подання на звільнення командувача Медичних сил ЗСУ Тетяни Остащенко, командувача Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського та командувача Об'єднаних сил Збройних сил України Сергія Наєва.

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