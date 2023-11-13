Минобороны заявляет, что не собирается увольнять командующих ВСУ
В Минобороны заявили, что распространенная СМИ информация о планах освободить от должностей Остащенко, Наева и Тарнавского не соответствует действительности.
Об этом говорится в сообщении Минобороны в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что в Минобороны не комментируют слух или непроверенную информацию. Все работают в штатном режиме, решение обсуждают с Генеральным штабом ВСУ.
"Информация, опубликованная рядом СМИ - не соответствует действительности. Соблюдайте, пожалуйста, информационную гигиену", - отметили в Минобороны.
Напомним, по данным источников УП, министр обороны Рустем Умеров готовит представление на увольнение командующего Медицинскими силами ВСУ Татьяны Остащенко, командующего Оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского и командующего Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергея Наева.
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"вставлять"почистять в зеленського, його оточення, або це має зробити Залужний....
» Вывсеврете».
Ми нікого не звільняли…-
ОП обкладае Залужного?
Підвішуе його оточення?
І це усе у стані війни з лютим ворогом …
А у нас ведь должен быть один герой, наделённый любовью народной и это, как понятно из психотипа зезидента, конечно не Залужный, а только он сам.
Ну а когда после поста Арьева поднялась буря возмущения, сдали назад.
Репутация Арьева, конечно, пострадала, но он опытный журналист, знал, чем можно пожертвовать, чтобы остановить готовящееся безобразие.
Знал, что делает.
Чем дальше человек от центров принятия решений, тем большие бредни он распространяет.
Хоча стосовно командувача Медичних сил ЗСУ Тетяни Остащенко це було б правільним кроком - занадто багато життів наших воїнів було занапащено через її рішення - одні закупівлі дешевих непрацюючих китайських турнікетів чого варті!
Але на ЗЕблдоту схоже - не одну ж її СВОЮ звільняти...
К "плохому" врачу прицепили двух военные и заявили что будут увольнять.
Что и требовалось. Народ стал грудью, и врач продолжит служить.
Так вот что такое "принятие пакетом".
це вброси з ОПИ одного кубіка не хвата з ж
Північ - Наєв,
Схід - Сирський,
Південь - Тарнавський
то вони суки що, зібрались обезголовити двох із трьох командуючих ?
Народ вийшов на майдан?
Та, ні, під.....ть в інтернеті.
Та, це таке.
Вас ругают в Фейсбуке.
Ничего страшного, пусть там баже и побьют. Лишь бы по домам сидели.
А також годі поплюжити Романа Червінського!!! Це ж яку хворобливу уяву треба мати, щоб звинуватити Романа у підриву північного потоку??? Ви правда вважаєте, що всю цю бредятіну можна народу згодувати??? Ганьба, що таке поважне видання як "Вашингтон пост" таку ахінею несе!!! Мабуть обосрашка стільки бабла в це вдула!!!
Полное выполнение Минских договоренностей это Пушилин и Пасечник в Верховной Раде.
Это вся Украина, а не жалкий огрызок.
типу, паровозом звільняють?
За моєю інформацією, співбесіди з кандидатами на посаду Головнокомандувача Єрмак таки проводив і дзвінки від союзників Зеленському з цього приводу були. Вони й зупинили відставку.
А головне, поінфомовані люди вважають, що Єрмак таки докрутить Зеленського до звільнення Генерала.
Яущо б спалили наміри щодо командувача ССО, то може теж не зібралися б.
НАЄВ:
1) в 2022 "здав" південь України окупантам-рф - "саботував"/"очолював"/"відповідав" (якогось чорта) за оборону півдня України:
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2) у 2014 очолював командування "спецпризначенців ЗСУ", які постійно потрапляли в засідку військових/окупантів лднр-рф, намагаючись піти в тил окупанта для "евакуації" пілотів, збитих Українських військових літаків/гелікоптерів. Окупанти завжди знали "маршрути" українських військових, які "затверджував" Наєв. Деталі/"нагадування" згодом.
3) Має рідного брата в Мінобороні РФ.
4) "Національність" - "росіянин".
цю точно потрібно звільнити, бо с турнікетами шось вона намутила такого що капець.
Бойтесь своих желаний, ***..ди, не дай вам бог взбесить народ. Мало не покажется, Каддафи с Чаушеску подтвердят, если что.
https://korrespondent.net/world/russia/4639884-ymportozameschenye-v-rf-spros-na-valenky-vyros-v-chetyre-raza
бо жодній країні НЕ потрібен цей геморой
але зебіли ********** оперувати "пакетами" аби змішати діжку меду з лопатою лайна
Треба вірити інформації що виходить з генштабу - усе решта "Z"