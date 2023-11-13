Минобороны заявляет, что не собирается увольнять командующих ВСУ

В Минобороны заявили, что распространенная СМИ информация о планах освободить от должностей Остащенко, Наева и Тарнавского не соответствует действительности.

Об этом говорится в сообщении Минобороны в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в Минобороны не комментируют слух или непроверенную информацию. Все работают в штатном режиме, решение обсуждают с Генеральным штабом ВСУ.

"Информация, опубликованная рядом СМИ - не соответствует действительности. Соблюдайте, пожалуйста, информационную гигиену", - отметили в Минобороны.

Напомним, по данным источников УП, министр обороны Рустем Умеров готовит представление на увольнение командующего Медицинскими силами ВСУ Татьяны Остащенко, командующего Оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского и командующего Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергея Наева.

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