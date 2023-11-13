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Минобороны заявляет, что не собирается увольнять командующих ВСУ

тарнавський,наєв,остащєнко

В Минобороны заявили, что распространенная СМИ информация о планах освободить от должностей Остащенко, Наева и Тарнавского не соответствует действительности.

Об этом говорится в сообщении Минобороны в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в Минобороны не комментируют слух или непроверенную информацию. Все работают в штатном режиме, решение обсуждают с Генеральным штабом ВСУ.

"Информация, опубликованная рядом СМИ - не соответствует действительности. Соблюдайте, пожалуйста, информационную гигиену", - отметили в Минобороны.

Напомним, по данным источников УП, министр обороны Рустем Умеров готовит представление на увольнение командующего Медицинскими силами ВСУ Татьяны Остащенко, командующего Оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского и командующего Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергея Наева.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минобороны начало проект рекрутинга в ВСУ

Автор: 

Минобороны (9449) Наев Сергей (348) Тарнавский Александр (223) Остащенко Татьяна (6)


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Топ комментарии
+44
Арьев сработал на упреждение. По сети давно гуляли слухи, что наш зезидент собирается на место Залужного поставить Сырского. У того нет такой популярности и народной любви, как у Валерия Фёдоровича.
А у нас ведь должен быть один герой, наделённый любовью народной и это, как понятно из психотипа зезидента, конечно не Залужный, а только он сам.
Ну а когда после поста Арьева поднялась буря возмущения, сдали назад.
Репутация Арьева, конечно, пострадала, но он опытный журналист, знал, чем можно пожертвовать, чтобы остановить готовящееся безобразие.
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13.11.2023 23:57 Ответить
+34
Що - УПяшечка знову зкизділа?

Хоча стосовно командувача Медичних сил ЗСУ Тетяни Остащенко це було б правільним кроком - занадто багато життів наших воїнів було занапащено через її рішення - одні закупівлі дешевих непрацюючих китайських турнікетів чого варті!
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13.11.2023 23:27 Ответить
+31
Увольнение командующего ССО генерала Хоренко через голову главкома Залужного на основании представления Умерова - это ахинея или как? Посты депутата от партии власти Шевченка про 99% решенный вопрос увольнения Залужного - это тоже ахинея?
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14.11.2023 00:50 Ответить
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Добре , якщо це фейк і брехня 😕
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13.11.2023 23:20 Ответить
Эт от слуги Шевчека

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13.11.2023 23:46 Ответить
Не навиджу цю "шлюху" але..... В, оці, його слова я більше вірю ніж іншим, моя думка, що зараз жОПа промацує усі шляхи, щоб зробити це.... І вони не зупиняться, поки не звільнять Залужного... І тут тільки два шляхи, або США конкретно "вставлять" почистять в зеленського, його оточення, або це має зробити Залужний....
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14.11.2023 11:05 Ответить
Не вийде про#оби зе влади повісити на військових .Всі все пам`ятають і Чонгар і анонси Верещучки і шашлики й обурення заходом і США , коли ті волали русня готова до нападу , рийте окопи не надання збілшених бюджетних коштів на ЗСУ перед самим нападом москальні, мовляв це піар і т. д. Ніхто не зубутий і ніщо, всьому свій час !
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14.11.2023 11:53 Ответить
«Никогда такого не было, и вот опять».

» Вывсеврете».

Ми нікого не звільняли…-
ОП обкладае Залужного?
Підвішуе його оточення?

І це усе у стані війни з лютим ворогом …
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14.11.2023 00:42 Ответить
Єрмак ! ДЕ буратіно-бужанський ???
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14.11.2023 13:36 Ответить
Зате вже не один Ар"єв задіяний? а Єрмак в цей час сидить напроти Блінкена як УКРОдержсеретар
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13.11.2023 23:26 Ответить
Арьев написал на основании информации от "слуг". Шевченко даже опубликовал в своем канале пространное эссе о мотивах этого решения.
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13.11.2023 23:48 Ответить
Арьев сработал на упреждение. По сети давно гуляли слухи, что наш зезидент собирается на место Залужного поставить Сырского. У того нет такой популярности и народной любви, как у Валерия Фёдоровича.
А у нас ведь должен быть один герой, наделённый любовью народной и это, как понятно из психотипа зезидента, конечно не Залужный, а только он сам.
Ну а когда после поста Арьева поднялась буря возмущения, сдали назад.
Репутация Арьева, конечно, пострадала, но он опытный журналист, знал, чем можно пожертвовать, чтобы остановить готовящееся безобразие.
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13.11.2023 23:57 Ответить
Не Вам про це говорити!
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14.11.2023 00:37 Ответить
Увольнение командующего ССО генерала Хоренко через голову главкома Залужного на основании представления Умерова - это ахинея или как? Посты депутата от партии власти Шевченка про 99% решенный вопрос увольнения Залужного - это тоже ахинея?
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14.11.2023 00:50 Ответить
Арьев вообще-то не "каждый шарлатан".Он опытный журналист, а сейчас народный депутат.
Знал, что делает.
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14.11.2023 00:56 Ответить
Проверено. Действует 100%.
Чем дальше человек от центров принятия решений, тем большие бредни он распространяет.
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14.11.2023 06:20 Ответить
А якщо це шантаж від Єрмакоборделю на умови безпечного відходу від влади . що буде вирішуватися саме під час візиту ЄРМАКА ДО США ?
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14.11.2023 09:11 Ответить
Блінкен викликав агента козиря на килим для пояснення про причини звільнення генералів.
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14.11.2023 00:44 Ответить
Що - УПяшечка знову зкизділа?

Хоча стосовно командувача Медичних сил ЗСУ Тетяни Остащенко це було б правільним кроком - занадто багато життів наших воїнів було занапащено через її рішення - одні закупівлі дешевих непрацюючих китайських турнікетів чого варті!
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13.11.2023 23:27 Ответить
Так в додачу до її департаменту Умеров ще й свій власний медичний мародерний створює...
Але на ЗЕблдоту схоже - не одну ж її СВОЮ звільняти...
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13.11.2023 23:34 Ответить
Остащенко за китайські турнікети треба судити і садити, а не звільняти
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14.11.2023 01:12 Ответить
Считайте что нас развели, как любил говорить покойный Чечетов, как котят.
К "плохому" врачу прицепили двух военные и заявили что будут увольнять.
Что и требовалось. Народ стал грудью, и врач продолжит служить.
Так вот что такое "принятие пакетом".
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14.11.2023 06:26 Ответить
Бо зрозуміли про піздюліну від наріда???
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13.11.2023 23:28 Ответить
На Остащенко скаржаться ще з літа 2022-го. Недавня історія з китайськими турнікетами ще раз про неї нагадала. Там у неї сімейка одіозного Пруднікова пригрілась. https://blogs.pravda.com.ua/authors/matvijchuk/64c7c6a320884/
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13.11.2023 23:29 Ответить
ті турнікети, що гнилі китайські придбали ,мільйонами тримали на складах, намагаючись фронтовим медикам втюхати,знявши бірку виробника ... А насправді волонтери купували постачали якісні, відповідачі за отримання під себе медики на фронті брали тільки у волонтерів - з розповіді самих волонтерів
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14.11.2023 00:05 Ответить
Це перевірка на уважність
це вброси з ОПИ одного кубіка не хвата з ж
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13.11.2023 23:29 Ответить
Дайош звіздьож від Міноборони.
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13.11.2023 23:35 Ответить
Як то не збераєтесь??? В жОпі ліпше знають, а ви будете виконувати накази від єрмакова і ко., тепер жОпа буде керувати військами і війною, там в жОпі найкращі військові специ!!!
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13.11.2023 23:36 Ответить
наразі маємо трьох командуючих напрямками на фронті:

Північ - Наєв,
Схід - Сирський,
Південь - Тарнавський

то вони суки що, зібрались обезголовити двох із трьох командуючих ?
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13.11.2023 23:40 Ответить
не будіть лихо, поки воно тихо !
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13.11.2023 23:41 Ответить
Так, а замість них поставити ще двох "спеців" типу сирського, можливо навіть уродженців рф, як той же сирський. Після цього програш України у війні - виключно питання часу.
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14.11.2023 09:22 Ответить
Перевірка на реакцію суспільства, а самі тишком діло проти командувачів шиють, без сумніву. Не може бути у найвеличнішого конкурентів у популярності. Надія на партнерів, не зможуть вони дати своїм грошам пропасти.
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13.11.2023 23:50 Ответить
Ну і яка реакція суспільства?
Народ вийшов на майдан?
Та, ні, під.....ть в інтернеті.
Та, це таке.
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14.11.2023 06:29 Ответить
Для зєманди це гірше за Майдан, вони живуть в смартфоні.
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14.11.2023 07:44 Ответить
Ну, и шо в моей стране делается?
Вас ругают в Фейсбуке.
Ничего страшного, пусть там баже и побьют. Лишь бы по домам сидели.
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14.11.2023 07:59 Ответить
Руки геть від наших військових!!! У нас що ДБР вже стягнула всі активи М5дведчука чи з Коломойським вже справу завершили, на всіх топ- корупціонерів справи до суду передали? НІХРЕНА!!! ТАК ОСЬ ЗАЙМАЙТЕСЯ СПРАВАМИ, А НЕ ЗРАДЖУЙТЕ КРАЇНУ. БО ТОЙ КОМУ ВИ ЗАРАЗ НАМАГАЄТЕСЬ ДУПУ ЛИЗАТИ- ВАС ЖЕ ПОТІМ І ПІДСТАВИТЬ!!!
А також годі поплюжити Романа Червінського!!! Це ж яку хворобливу уяву треба мати, щоб звинуватити Романа у підриву північного потоку??? Ви правда вважаєте, що всю цю бредятіну можна народу згодувати??? Ганьба, що таке поважне видання як "Вашингтон пост" таку ахінею несе!!! Мабуть обосрашка стільки бабла в це вдула!!!
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13.11.2023 23:56 Ответить
Мабуть, ще є залишки розуму укеРовників з МОУ, як що розуміють, скільки ЧАСУ вони фізично проіснують, виконавши в Україні сценарій ***** за Оманом!
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14.11.2023 00:03 Ответить
Вы,правда, думаете что "оманский сценарий" предполагал военный конфликт?
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14.11.2023 08:02 Ответить
А як би Зеля віддав Лівоберіжжя ?
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14.11.2023 08:46 Ответить
Три раза ха.
Полное выполнение Минских договоренностей это Пушилин и Пасечник в Верховной Раде.
Это вся Украина, а не жалкий огрызок.
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14.11.2023 11:25 Ответить
і навіть оту піхву, що всю медицину просрала?
типу, паровозом звільняють?
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14.11.2023 00:13 Ответить
https://www.facebook.com/karl.volokh/posts/pfbid033Yo3oeuAdvVbh5Sar4eYYKnGwf2WyH8jQ65K8Wk8FcZ8cEYBRzuomhBC99z1s3WTl?locale=ru_RU Карл Волох

За моєю інформацією, співбесіди з кандидатами на посаду Головнокомандувача Єрмак таки проводив і дзвінки від союзників Зеленському з цього приводу були. Вони й зупинили відставку.
А головне, поінфомовані люди вважають, що Єрмак таки докрутить Зеленського до звільнення Генерала.
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14.11.2023 00:35 Ответить
Ну, коли вже спалили контору, то не збирається.

Яущо б спалили наміри щодо командувача ССО, то може теж не зібралися б.
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14.11.2023 00:43 Ответить
Якби суспільство не реагувало, ОПЗе звільняло би військових командирів і командуючих не вагаючись. Для того Умеров і призначений.
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14.11.2023 00:48 Ответить
Кремлівські агенти в Міноборони України!

НАЄВ:


1) в 2022 "здав" південь України окупантам-рф - "саботував"/"очолював"/"відповідав" (якогось чорта) за оборону півдня України:
1.1)

1.2)

1.3)

1.4)

1.5)

1.6)

2) у 2014 очолював командування "спецпризначенців ЗСУ", які постійно потрапляли в засідку військових/окупантів лднр-рф, намагаючись піти в тил окупанта для "евакуації" пілотів, збитих Українських військових літаків/гелікоптерів. Окупанти завжди знали "маршрути" українських військових, які "затверджував" Наєв. Деталі/"нагадування" згодом.

3) Має рідного брата в Мінобороні РФ.

4) "Національність" - "росіянин".
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14.11.2023 01:10 Ответить
> увольнение командующего Медицинскими силами ВСУ Татьяны Остащенко

цю точно потрібно звільнити, бо с турнікетами шось вона намутила такого що капець.
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14.11.2023 01:44 Ответить
Коли б тільки з турнікетами. От якби звільнили, то випливло б таке... Але бояться на самих себе вийти
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14.11.2023 13:34 Ответить
Ой, та прям "не збирається"?
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14.11.2023 02:59 Ответить
Ви ж конченні,хто вам повірить?
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14.11.2023 03:24 Ответить
Якщо не збираються звільняти, то це дуже підозріло.
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14.11.2023 03:34 Ответить
+++
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14.11.2023 08:03 Ответить
Дуже дивна ціпочка вимольовується.1.Статті узахідних газетах(зе-молодець,військові погані)2.Різні інфоприводи(фаріон,дебіли,бігають по києву з укр.прапором на якому зображен гітлерівский герб,інші просять про демобілізацію,на заході розганяється про націзм в украіні,усталостьот войни,у рашці раптом 70% за переговори.3.вкид про військовий переворот.4.Попередження макрона(грудень-виклик для ЗСУ)5.Інфа про відставку 3х генералів.Параленьно їдуть вброси про припинення фін. і воєнної підримки і богато чого іншого.
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14.11.2023 04:55 Ответить
А что так? Внезапная непроизвольная дефекация?
Бойтесь своих желаний, ***..ди, не дай вам бог взбесить народ. Мало не покажется, Каддафи с Чаушеску подтвердят, если что.
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14.11.2023 05:27 Ответить
Верхи трохи загрались...
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14.11.2023 05:55 Ответить
у мене под утро шо то гупало ,но точно не гроза
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14.11.2023 06:16 Ответить
взрывы в воздухе ,земля не дрожала ,мабудь ПВО
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14.11.2023 06:19 Ответить
https://korrespondent.net/world/russia/4639884-ymportozameschenye-v-rf-spros-na-valenky-vyros-v-chetyre-raza Импортозамещение в РФ: спрос на валенки вырос в четыре раза
https://korrespondent.net/world/russia/4639884-ymportozameschenye-v-rf-spros-na-valenky-vyros-v-chetyre-raza
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14.11.2023 06:47 Ответить
Взагалі не розумію - чому завгоспи з МО мають право звільняти бойвих генералів, а не ГШ чи Залужний?!
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14.11.2023 07:40 Ответить
То тобі щось наснилось.
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14.11.2023 08:04 Ответить
його відбитків, підпису, відео, звукозапису, прослуховування немає, воно, навіть, не службова особа, його не існує))
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14.11.2023 08:12 Ответить
А що тут вчора робилось, кацапи з нашими тупаками заходились в істериці, прокльони летіли і гімно кипіло!
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14.11.2023 08:07 Ответить
То тобі щось наснилось.
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14.11.2023 08:24 Ответить
Когось звільнили, чи ти досі мариш?
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14.11.2023 08:57 Ответить
сбиты 7 с 9 мопедов
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14.11.2023 08:08 Ответить
Перш ніж здати Україну кацапам іудам з Банкової потрібно обезголовити нашу Армію. Наша Армія - єдина (і остання) сила, що стоїть їм на заваді. Дивує ... мовчанка і бездіяльність наших Полководців.
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14.11.2023 08:16 Ответить
Зранку московська область не спить через польоти дронів
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14.11.2023 08:25 Ответить
Може вони мовчать, бо нема теми для розмови?
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14.11.2023 08:58 Ответить
Зелі головне встигнути до виборів !
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14.11.2023 08:38 Ответить
лише питання: до якого кордону?

бо жодній країні НЕ потрібен цей геморой
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14.11.2023 08:44 Ответить
Нармал, Остащенко дальше будет пить кровушку с китайских турникетов
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14.11.2023 08:45 Ответить
Нельзя проводити ротації, це підірве щось там! Назначені керівники повинні займати посади пожиттєво!!! Так вирішило суспільство Цензор нет, і прімкнувшиє к йому кацапські тролі!
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14.11.2023 09:01 Ответить
Слюна уже была разбрызгана, и что теперь с ней делать?
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14.11.2023 09:16 Ответить
Остащенко не завадило-б все-таки звілтнити. Дуже багато скарг на неї - совкова баба-генерал. І взагалі, дуже дивно, що хтось крім Залужного може призначати командуючих напрямками. Адже якщо він відповідає за все військо, то і команду він має собі обирати, а не політики з МО замість нього.
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14.11.2023 09:19 Ответить
Америкоси вимагають голову Дерьмака ? Видно так швидко арештували Сашка, все ж такі рядового в цій афері, оголосили Алексєєву і Костіку підозри, а сам організатор афери звітує в США про пороблену роботу .
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14.11.2023 09:22 Ответить
Относительно Наева - вчера ЛИЧНО видел интервью Гончаренко - "на этой неделе против него будет открыто ДБР дело"
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14.11.2023 09:26 Ответить
Свежее дополнение - Наева хотят сделать ответственным за Чонгар.
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14.11.2023 09:34 Ответить
а він не виноват?
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14.11.2023 10:03 Ответить
а он виноват?
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14.11.2023 11:54 Ответить
Остащенко на пенсію. Жіночка явно не справляється
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14.11.2023 09:50 Ответить
Її дуже хитро "розбавили" двома іншими генералами, щоб "пропетляти" на хвилі народного обурення, яке не дасть здійснити "пакетне" звільнення.
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14.11.2023 11:36 Ответить
..а от дермаківсько-зеленську Остащенко можна було б і "під сраку" та подалі, аби не шкодила ЗСУ..
але зебіли ********** оперувати "пакетами" аби змішати діжку меду з лопатою лайна
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14.11.2023 12:00 Ответить
Патрушев планує перезавантаження.....Включені усі ресурси і впливи ФСБ. Це відбивається на масмедіа і політикумі України.
Треба вірити інформації що виходить з генштабу - усе решта "Z"
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14.11.2023 14:33 Ответить
 
 