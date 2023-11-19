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Новости
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Украина и Польша будут судиться против протестующих, которые блокируют движение автотранспорта через границу

кордон

Украина и Польша готовят иски о возмещении ущерба, нанесенного блокировкой пограничных автомобильных пунктов пропуска из-за митинга польских перевозчиков.

Об этом заявил вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков АсМАП Владимир Балин в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Ситуация фактически критическая, и на сегодняшний день мы говорим о том, что имеем юридическую поддержку уже в Польше. Адвокаты получили две задачи. Первая задача - как можно быстрее разблокировать ситуацию. Вторая задача - выяснить, кто виноват и кто будет оплачивать этот ущерб. Мы над этим работаем вместе с нашими коллегами", - отметил он.

Балин выразил уверенность, что эти иски будут поданы в ближайшее время.

"Перевозчики уже готовят иски. И есть польские юристы, которые готовы в Польше эти иски подавать на забастовщиков. Завтра вечером мы будем иметь информацию о разрешениях (на блокировку границы. – Ред.) – кто давал разрешение, кто спрашивал, на каких основаниях. И все это ляжет в основу", – добавил он.

Читайте также: В трех пунктах пропуска на границе с Польшей скопилось до 2,8 тыс. грузовиков, - Госпогранслужба

Автор: 

граница (5264) забастовка (321) Польша (8407) Украина (44934)


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Топ комментарии
+18
Ось і АсМАП прокинувся. Ще тиждень тому треьа було згадати про перевізників, і за чиї гроші той АсМАП існує. А не тільки торгувати TIR-карнетами
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19.11.2023 21:02
+14
это лучше чем ничего. И рано или поздно, по решению суда они таки заплатят
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19.11.2023 21:10
+11
Тобто, влада Польщі нічого зробити не може? Чи її немає? Чи не хоче?
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19.11.2023 21:09
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Ось і АсМАП прокинувся. Ще тиждень тому треьа було згадати про перевізників, і за чиї гроші той АсМАП існує. А не тільки торгувати TIR-карнетами
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19.11.2023 21:02 Ответить
Років п'ять будуть з ними судитися і років двісті бастувальники збитки компенсуватимуть. Онукам борги передадуть...
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19.11.2023 21:03 Ответить
Та скоріш за все заглохне, не почавшись.
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19.11.2023 21:08 Ответить
это лучше чем ничего. И рано или поздно, по решению суда они таки заплатят
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19.11.2023 21:10 Ответить
Хто заплатить?

по факту-Мацьква! В неі грошей багато.

Вони готові платит за блокування кордону України звідки йде західна зброя.

Нема проблеми- вони роками платять шалені гроші на підкуп західних політиків та іншого мотлоху.
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19.11.2023 21:18 Ответить
Незрозуміла офіційна позиція України?

навіщо подавати позиви в польски суди?! Це безглуздя!

Давити треба на ЕС.

« Брюсель» потрібен розв'язати цю штучну кацапську проблему.

Де позиви до ЕС?
Позиви до міжнородного суду?
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19.11.2023 21:25 Ответить
Аллилуя!!! не прошло и месяца!
вангую, что в ближ. время после позова ситуация начнет меняться...
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19.11.2023 21:09 Ответить
Тобто, влада Польщі нічого зробити не може? Чи її немає? Чи не хоче?
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19.11.2023 21:09 Ответить
її нема, перехідний період між урядами, старі перед тим як піти хочуть максимально напакостити новій владі, а нова влада ще не сформована. Через місяць то все закінчиться.
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20.11.2023 08:48 Ответить
а чому він за Польщу говорить?
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19.11.2023 21:13 Ответить
Давно пора. Я не розумію уряд Польщі - втрати прибутків на АЗС країни колосальні, а це податки. Про міжнародний імідж країни теж варто замислитись - весь авторитет зароблений за півтора року на фоні шольціння Німеччини просрали за тиждень.
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19.11.2023 21:16 Ответить
Насправді, німці надали нам набагато більше допомоги, ніж поляки. В цифрах, якщо відкинути емоції і маячню про "братський народ"...
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20.11.2023 10:26 Ответить
Я не суми і кількість мав на увазі - в країн різні можливості, але якщо порівняти до ВВП, то думаю і тут німці виявляться позаду. Поки німці 5 місяців думали чи віддавати 5000 вже обіцяних тактичних шоломів, поляки вже везли зброю і ********** повним ходом.
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20.11.2023 21:27 Ответить
Волонтери були потрібні біля лінії фронту, зараз, на- лінії кордону у Польщі, біля голодуючих українських водіїв. Ганьба польської владі!
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19.11.2023 21:24 Ответить
Ще СБУ и сили безпеки Польщі мають найти агентів фсб у Польщі, яки зупинили поставки зброї і гуманітарки в Україну .
Країнам пора нищити агентів , якіне дають країнам спокою
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19.11.2023 21:40 Ответить
Блокування вантажних ФУР, на такому КОРДОНІ під час московської війни, вигідне для московитів *****!
Усе інше, то мильна ОПЕРА для дурнів!
Слава Україні!
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19.11.2023 22:04 Ответить
Це організовано прорашистськой мерзотой !!
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19.11.2023 22:10 Ответить
Поляки ніколи не були прорашистською сволотою, а от антиукраїнською завжди.Коли кацапи вже близько ,стають псевдобратами, а коли небезпека минає ляхи стають знову гонорові "от можа до можа."
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20.11.2023 11:25 Ответить
Організаторів, дуже потрібно із задоволенням стратити, взалі без попередньої співбесіди, бо то є прорашистські покидьки!!!
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19.11.2023 22:33 Ответить
Нашим водіям шо стоять заблоковані, треба влаштувати блокувальникам пекло. Пропоную їм збиратися біля блокувальників і шуміти біля них цілодобово: сиренами, дудками, бити в бабрабани, тупо шумовий штурм. Думаю це не протизаконно і буде сильно діставати блокувальників.
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19.11.2023 22:38 Ответить
Так ***** все оплачуе і суди буде оплачувать тому вони такі недоговірні
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19.11.2023 22:53 Ответить
Всі чомусь забули Словаччину, а від Угорщини і не треба чекати.
Крівництво країни повинно працювати, а не дикларувати.
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19.11.2023 23:48 Ответить
Це тіпа стьоб такий від поляків? Вони позиватимуться до протестувальників 🤣
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20.11.2023 00:39 Ответить
А коли до них мігранти лізли з білорашки то чогось ніхто з ними не судився.
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20.11.2023 00:52 Ответить
А як все гарно починалось...Наочний приклад, що словеса в цьому світі нічого не значать -основне ГРОШІ І СИЛА.
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20.11.2023 06:25 Ответить
Ага, ага…

» Бабло побеждает фсеее», Януковощ.
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20.11.2023 07:10 Ответить
В средине апреля Зеленский получил в Польше орден и началось .
Может не стоило быть орденоносцем ?
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20.11.2023 09:10 Ответить
Надо было орден на спине закрутить.
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20.11.2023 13:25 Ответить
перекрытие международной трассы это преступление . приехали польские спец отряды и всех протестующих в сизо. но нет, полиция их охраняет))) значит власть польши что то не догаваривает
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20.11.2023 14:56 Ответить
 
 