Украина и Польша будут судиться против протестующих, которые блокируют движение автотранспорта через границу
Украина и Польша готовят иски о возмещении ущерба, нанесенного блокировкой пограничных автомобильных пунктов пропуска из-за митинга польских перевозчиков.
Об этом заявил вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков АсМАП Владимир Балин в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Ситуация фактически критическая, и на сегодняшний день мы говорим о том, что имеем юридическую поддержку уже в Польше. Адвокаты получили две задачи. Первая задача - как можно быстрее разблокировать ситуацию. Вторая задача - выяснить, кто виноват и кто будет оплачивать этот ущерб. Мы над этим работаем вместе с нашими коллегами", - отметил он.
Балин выразил уверенность, что эти иски будут поданы в ближайшее время.
"Перевозчики уже готовят иски. И есть польские юристы, которые готовы в Польше эти иски подавать на забастовщиков. Завтра вечером мы будем иметь информацию о разрешениях (на блокировку границы. – Ред.) – кто давал разрешение, кто спрашивал, на каких основаниях. И все это ляжет в основу", – добавил он.
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по факту-Мацьква! В неі грошей багато.
Вони готові платит за блокування кордону України звідки йде західна зброя.
Нема проблеми- вони роками платять шалені гроші на підкуп західних політиків та іншого мотлоху.
навіщо подавати позиви в польски суди?! Це безглуздя!
Давити треба на ЕС.
« Брюсель» потрібен розв'язати цю штучну кацапську проблему.
Де позиви до ЕС?
Позиви до міжнородного суду?
вангую, что в ближ. время после позова ситуация начнет меняться...
Країнам пора нищити агентів , якіне дають країнам спокою
Усе інше, то мильна ОПЕРА для дурнів!
Слава Україні!
Крівництво країни повинно працювати, а не дикларувати.
» Бабло побеждает фсеее», Януковощ.
Может не стоило быть орденоносцем ?