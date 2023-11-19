Украина и Польша будут судиться против протестующих, которые блокируют движение автотранспорта через границу

Украина и Польша готовят иски о возмещении ущерба, нанесенного блокировкой пограничных автомобильных пунктов пропуска из-за митинга польских перевозчиков.

Об этом заявил вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков АсМАП Владимир Балин в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Ситуация фактически критическая, и на сегодняшний день мы говорим о том, что имеем юридическую поддержку уже в Польше. Адвокаты получили две задачи. Первая задача - как можно быстрее разблокировать ситуацию. Вторая задача - выяснить, кто виноват и кто будет оплачивать этот ущерб. Мы над этим работаем вместе с нашими коллегами", - отметил он.

Балин выразил уверенность, что эти иски будут поданы в ближайшее время.

"Перевозчики уже готовят иски. И есть польские юристы, которые готовы в Польше эти иски подавать на забастовщиков. Завтра вечером мы будем иметь информацию о разрешениях (на блокировку границы. – Ред.) – кто давал разрешение, кто спрашивал, на каких основаниях. И все это ляжет в основу", – добавил он.

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