Уволил Командующего медицинскими силами Остащенко. Вместо нее назначен генерал Казмирчук, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский вечером 19 ноября выступил с традиционным обращением к украинцам, где отметил, что уволил Командующего медицинскими силами Татьяну Остащенко.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном телеграме Зеленского.
Зеленский отметил: "Сегодня есть важное кадровое решение. По представлению министра обороны сменил командующего Медицинскими силами Вооруженных Сил Украины. Вместо генерал-майора медицинской службы Татьяны Остащенко новым командующим назначил генерал-майора медицинской службы Анатолия Казмирчука – начальника Национального военно-медицинского клинического центра" военный клинический госпиталь" в Киеве.
Задача очевидна – и об этом неоднократно говорилось в обществе, в частности, в сообществе наших боевых медиков, – нужен принципиально новый уровень медицинского обеспечения наших воинов. От качественных турникетов до полной цифровизации и прозрачности в снабжении, от качественной тренировки до искренней коммуникации с боевыми медиками в тех подразделениях, где медицина развернута действительно правильно и эффективно. Опыт эффективности конкретных подразделений должен быть распространен на все силы обороны".
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Хто ж здав Південь?
13 листопада https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/11/13/7428589/ "Українська правда" повідомила, що міністр оборони України Рустем Умєров готує подання на звільнення трьох офіцерів вищої ланки:
командувачку Медичних сил ЗСУ Тетяну Остащенко,
командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського,
командувача Об'єднаних сил Збройних сил України Сергія Наєва.
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керівника Головного військово-клінічного госпіталя Анатолія Казмірчука.
Представник омбудсмена зафіксував факт використання бланку консультативного висновку, який стосується стану здоров'я пацієнта, недержавною мовою.
Також було встановлено факт використання працівниками госпіталю штампу з інформацією виключно недержавною мовою.
Ну а ви і далі травіть Фаріон...
цифровізація,
навчання тактичній медицині,
ротація особового складу.