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Уволил Командующего медицинскими силами Остащенко. Вместо нее назначен генерал Казмирчук, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 19 ноября выступил с традиционным обращением к украинцам, где отметил, что уволил Командующего медицинскими силами Татьяну Остащенко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном телеграме Зеленского.

Зеленский отметил: "Сегодня есть важное кадровое решение. По представлению министра обороны сменил командующего Медицинскими силами Вооруженных Сил Украины. Вместо генерал-майора медицинской службы Татьяны Остащенко новым командующим назначил генерал-майора медицинской службы Анатолия Казмирчука – начальника Национального военно-медицинского клинического центра" военный клинический госпиталь" в Киеве.

Задача очевидна – и об этом неоднократно говорилось в обществе, в частности, в сообществе наших боевых медиков, – нужен принципиально новый уровень медицинского обеспечения наших воинов. От качественных турникетов до полной цифровизации и прозрачности в снабжении, от качественной тренировки до искренней коммуникации с боевыми медиками в тех подразделениях, где медицина развернута действительно правильно и эффективно. Опыт эффективности конкретных подразделений должен быть распространен на все силы обороны".

Автор: 

Зеленский Владимир (20311) Остащенко Татьяна (6) Казмирчук Анатолий (5)


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Топ комментарии
+46
Круто!
Уклонист рулит генералами
Такое увидишь только в Украине!
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19.11.2023 21:10
+42
Кстати, ни Зеленский, ни Умеров ни дня не служили в армии и крутят генералами как хотят.
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19.11.2023 21:17
+33
Мне кажется что Зе* вообще не понимает (или кто там за него думает) стратегии войны, потому что не знает нашей истории. Мордор наш извечный враг, поэтому просто просить оружие у партнёров это путь в никуда. А своего ничего не сделано даже почти за 2 года войны. Даже аналога странного шахеда-мопеда не сделано, при этом что нет санкций и есть образцы. Бери, копируй, модернизируй и клепай днём и ночью.
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19.11.2023 21:11
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"Украина установила несколько мировых рекордов по идиотизму."(с) Каха Бендукидзе

https://tribun.com.ua/18592
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19.11.2023 22:01 Ответить
Пора Верховного міняти, бо вся хірня йде від шапіто.
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20.11.2023 03:42 Ответить
А хіба зебіли не кричали, що інфа про звільнення генералів - кацапське іпсо ?
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19.11.2023 22:02 Ответить
Звільнив командувача? А чому не командувачку, чи ще краще - командувачкіню?
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19.11.2023 22:02 Ответить
Командувачкінду.
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19.11.2023 22:23 Ответить
Якась гнида, за поданням дружбана дитинства призначила на кримський напрям генералів Криворучка, Садохіна і Кулініча, які виявились зрадниками. Як і голова внутрішньої безпеки СБУ Наумов і голова СБУ Херсонщини.

Хто ж здав Південь?
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19.11.2023 22:09 Ответить
А коли зелемскій звільнить щеневтіка
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19.11.2023 22:09 Ответить
Всі ці Остащенки, Резникові........... нагадують мені кліщів - паразитів, поки крові не нап'ються, не відпадають.
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19.11.2023 22:16 Ответить
Тоді зеленське - онкологія. Хоча для цієї гидоти більше пасує діарея
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20.11.2023 09:27 Ответить
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19.11.2023 22:36 Ответить
3 - це цифра, чи літера?
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19.11.2023 22:55 Ответить
Наступні Тарнавський і Наєв.

13 листопада https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/11/13/7428589/ "Українська правда" повідомила, що міністр оборони України Рустем Умєров готує подання на звільнення трьох офіцерів вищої ланки:
командувачку Медичних сил ЗСУ Тетяну Остащенко,
командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського,
командувача Об'єднаних сил Збройних сил України Сергія Наєва.

Інформація, опублікована низкою ЗМІ - не відповідає дійсності. Дотримуйтесь, будь ласка, інформаційної гігієни, - йдеться у повідомленні Міноборони у https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA Facebook.

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19.11.2023 22:41 Ответить
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19.11.2023 23:03 Ответить
Всю о армію треба чистити від гнилі бо вони заразять своїм поведінкою, деморалізують сотні тисяч достойних солдат і офіцерів, Під гниллю я розумію бюрократію, продажа посад і нагород, не професійне управління, корупція брехня, відписки... ( і обов'язково треба наладили конвеєр мобілізація- підготовка-служба- демобілізація, а то навіть адекватних ротацій в деяких підрозділах нема
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20.11.2023 04:33 Ответить
Правильно, але потрібно із фінансовим звітуванням, передачею, перевіркою її діяльності...? І так у всіх кого звільняють!!
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20.11.2023 05:14 Ответить
наш янелох - він цар кумір і бог,веде нас до КАЦАПСЬКИХ перемог.
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20.11.2023 07:20 Ответить
Откуда местечковый клоун из самодеятельности знает ,кто из генералов достоин быть на посту,и кого назначать? Почему это не делает главком,который непосредственно имеет дело с этими генералами?
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20.11.2023 07:30 Ответить
Точно так.
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20.11.2023 11:29 Ответить
А чому не Безуглу . Вона теж закінчила мед . І навіть розказує як треба працювати навіть ..........Залужному.
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20.11.2023 09:59 Ответить
З огляду на те що до медичної служби ЗСУ вже неодноразово були претензії стосовно закупівлі неякісного забезпечення, тих же турникетів що у великій кількості не витримують та рвутся, наборів першої допомоги з простроченими ліками, питань до причин звільнення керівника цієї служби не має! Гнати таких керівників треба та відкривати кримінальні провадження по їх діяльності!!!
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20.11.2023 10:29 Ответить
К власти (благодаря тупости основной массы населения, а именно - 73%) пришло быдло. Настоящее быдло "с района", точно как в 1917-м году. Безграмотное, нет умеющее ничего делать кроме разрушения. Четырежды уклонист, предатель договаривавшийся в Омане с Патрушевым, рулит страной в состоянии войны и увольняет генералов... Сюрр какой-то. Ничего хуже и придумать нельзя. Поздравляю вас, 73% дураков, вы своего добились, на стране можно ставить крест. Чудес не бывает. Единственное,что я хочу сделать -это извиниться перед вменяемыми украинцами. Простите,ведь я с боневтиком одной крови. И мне стыдно.
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20.11.2023 11:10 Ответить
8 березня 2023 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%B7_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8 мовний омбудсмен склав протокол про адмінпорушення на
керівника Головного військово-клінічного госпіталя Анатолія Казмірчука.

Представник омбудсмена зафіксував факт використання бланку консультативного висновку, який стосується стану здоров'я пацієнта, недержавною мовою.

Також було встановлено факт використання працівниками госпіталю штампу з інформацією виключно недержавною мовою.



Ну а ви і далі травіть Фаріон...

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20.11.2023 11:31 Ответить
Хотілося б щось про ефективність пана Казимірчука на попередній посаді дізнатися.
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20.11.2023 13:08 Ответить
Умєров позначив три завдання нового командувача:

цифровізація,

навчання тактичній медицині,

ротація особового складу.
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20.11.2023 11:38 Ответить
Та тут один ні разу не мобілізований фраєрок нам шашлики обіцяв. Не сталося. Побачимо, чи виконає свої обіцянки пан Умеров. Та й чи ж дозволять. Можуть банально похвалити і не дати грошей.
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20.11.2023 13:05 Ответить
Умєркін рулить.
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20.11.2023 11:52 Ответить
Ну крутой. Змінив. Обратно ро рекомендации Ермака???
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20.11.2023 12:54 Ответить
це ніколи незміниться і шапіто не стане державним управлінням , а залишиться шапіто , тому вибору у нас нема
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20.11.2023 13:34 Ответить
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