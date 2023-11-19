Уволил Командующего медицинскими силами Остащенко. Вместо нее назначен генерал Казмирчук, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 19 ноября выступил с традиционным обращением к украинцам, где отметил, что уволил Командующего медицинскими силами Татьяну Остащенко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном телеграме Зеленского.

Зеленский отметил: "Сегодня есть важное кадровое решение. По представлению министра обороны сменил командующего Медицинскими силами Вооруженных Сил Украины. Вместо генерал-майора медицинской службы Татьяны Остащенко новым командующим назначил генерал-майора медицинской службы Анатолия Казмирчука – начальника Национального военно-медицинского клинического центра" военный клинический госпиталь" в Киеве.

Задача очевидна – и об этом неоднократно говорилось в обществе, в частности, в сообществе наших боевых медиков, – нужен принципиально новый уровень медицинского обеспечения наших воинов. От качественных турникетов до полной цифровизации и прозрачности в снабжении, от качественной тренировки до искренней коммуникации с боевыми медиками в тех подразделениях, где медицина развернута действительно правильно и эффективно. Опыт эффективности конкретных подразделений должен быть распространен на все силы обороны".