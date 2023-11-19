Звільнив Командувача медичних Сил Остащенко. Замість неї призначено генерала Казмірчука, - Зеленський. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський ввечері 19 листопада виступив із традиційним зверненням до українців, де зазначив, що звільнив Командувача медичних сил Тетяну Остащенко.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляєьться у офіційному телеграмі Зеленського.
Зеленський зазначив: "Сьогодні є важливе кадрове рішення. За поданням міністра оборони змінив командувача Медичних сил Збройних Сил України. Замість генерал-майора медичної служби Тетяни Остащенко новим командувачем призначив генерал-майора медичної служби Анатолія Казмірчука – начальника Національного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий клінічний госпіталь" у місті Києві.
Завдання очевидне – і про це неодноразово говорилося в суспільстві, зокрема у спільноті наших бойових медиків, – потрібен принципово новий рівень медичного забезпечення наших воїнів. Від якісних турнікетів до повної цифровізації та прозорості в постачанні, від якісного тренування до щирої комунікації з бойовими медиками в тих підрозділах, де медицина розгорнута дійсно правильно та дійсно ефективно. Досвід ефективності конкретних підрозділів має бути поширений на всі сили оборони".
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Хто ж здав Південь?
13 листопада https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/11/13/7428589/ "Українська правда" повідомила, що міністр оборони України Рустем Умєров готує подання на звільнення трьох офіцерів вищої ланки:
командувачку Медичних сил ЗСУ Тетяну Остащенко,
командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського,
командувача Об'єднаних сил Збройних сил України Сергія Наєва.
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керівника Головного військово-клінічного госпіталя Анатолія Казмірчука.
Представник омбудсмена зафіксував факт використання бланку консультативного висновку, який стосується стану здоров'я пацієнта, недержавною мовою.
Також було встановлено факт використання працівниками госпіталю штампу з інформацією виключно недержавною мовою.
Ну а ви і далі травіть Фаріон...
цифровізація,
навчання тактичній медицині,
ротація особового складу.