Звільнив Командувача медичних Сил Остащенко. Замість неї призначено генерала Казмірчука, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський ввечері 19 листопада виступив із традиційним зверненням до українців, де зазначив, що звільнив Командувача медичних сил Тетяну Остащенко.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляєьться у офіційному телеграмі Зеленського.

Зеленський зазначив: "Сьогодні є важливе кадрове рішення. За поданням міністра оборони змінив командувача Медичних сил Збройних Сил України. Замість генерал-майора медичної служби Тетяни Остащенко новим командувачем призначив генерал-майора медичної служби Анатолія Казмірчука – начальника Національного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий клінічний госпіталь" у місті Києві.

Завдання очевидне – і про це неодноразово говорилося в суспільстві, зокрема у спільноті наших бойових медиків, – потрібен принципово новий рівень медичного забезпечення наших воїнів. Від якісних турнікетів до повної цифровізації та прозорості в постачанні, від якісного тренування до щирої комунікації з бойовими медиками в тих підрозділах, де медицина розгорнута дійсно правильно та дійсно ефективно. Досвід ефективності конкретних підрозділів має бути поширений на всі сили оборони".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Умєров: Зробив подання на звільнення Командувача медичних сил Остащенко