Въезд в Киев крупногабаритного транспорта закрыт из-за снегопада
27 ноября с 7:30 утра въезд в Киев для крупногабаритного транспорта закрыт из-за снегопада.
Об этом сообщили в КГГА, информирует Цензор.НЕТ.
"С 7:30 утра 27 ноября въезд в Киев крупногабаритного транспорта закрыт в связи со снегопадом", - говорится в сообщении.
Ограничения будут действовать по улучшению условий, ориентировочно до 10:00.
По информации городских чиновников, это позволит минимизировать возникновение пробок на автодорогах и обеспечить движение снегоуборочной техники.
В КГГА отметили, что ночью и утром дороги и тротуары столицы расчищали от снега и обрабатывали противогололедными средствами 310 единиц спецтехники УК "Киевавтодор".
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Но розуму у власті нема , ні у сьогоднішній , ні у попередників,
А зараз добрий час розробити з **** такий масштабний проект на конфісковані гроші оккупанта.