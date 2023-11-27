РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10858 посетителей онлайн
Новости
6 043 1

Въезд в Киев крупногабаритного транспорта закрыт из-за снегопада

негода,київ

27 ноября с 7:30 утра въезд в Киев для крупногабаритного транспорта закрыт из-за снегопада.

Об этом сообщили в КГГА, информирует Цензор.НЕТ.

"С 7:30 утра 27 ноября въезд в Киев крупногабаритного транспорта закрыт в связи со снегопадом", - говорится в сообщении.

Ограничения будут действовать по улучшению условий, ориентировочно до 10:00.

По информации городских чиновников, это позволит минимизировать возникновение пробок на автодорогах и обеспечить движение снегоуборочной техники.

В КГГА отметили, что ночью и утром дороги и тротуары столицы расчищали от снега и обрабатывали противогололедными средствами 310 единиц спецтехники УК "Киевавтодор".

Читайте: В Одесской и Николаевской области из-за штормовой погоды вечером 26 ноября перекрыт ряд дорог, - Мининфраструктуры

Автор: 

Киев (25466) непогода (816) снегопад (787)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Давно треба зробити автобан по центру країни , а не від міста до міста з включенням в трафік окружних доріг.

Но розуму у власті нема , ні у сьогоднішній , ні у попередників,
А зараз добрий час розробити з **** такий масштабний проект на конфісковані гроші оккупанта.
показать весь комментарий
27.11.2023 07:39 Ответить
 
 