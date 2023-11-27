Въезд в Киев крупногабаритного транспорта закрыт из-за снегопада

27 ноября с 7:30 утра въезд в Киев для крупногабаритного транспорта закрыт из-за снегопада.

Об этом сообщили в КГГА, информирует Цензор.НЕТ.

"С 7:30 утра 27 ноября въезд в Киев крупногабаритного транспорта закрыт в связи со снегопадом", - говорится в сообщении.

Ограничения будут действовать по улучшению условий, ориентировочно до 10:00.

По информации городских чиновников, это позволит минимизировать возникновение пробок на автодорогах и обеспечить движение снегоуборочной техники.

В КГГА отметили, что ночью и утром дороги и тротуары столицы расчищали от снега и обрабатывали противогололедными средствами 310 единиц спецтехники УК "Киевавтодор".

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