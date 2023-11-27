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В’їзд до Києва великогабаритного транспорту закрито через снігопад

негода,київ

27 листопада з 7:30 ранку в’їзд до Києва для великогабаритного транспорту закрито через снігопад.

Про це повідомили у КМДА, інформує Цензор.НЕТ.

"З 7:30 ранку 27 листопада в’їзд до Києва великогабаритного транспорту закрито у звʼязку зі снігопадом", - йдеться в повідомленні. 

Обмеження діятимуть до поліпшення умов, орієнтовно до 10:00.

За інформацією міських чиновників, це дозволить мінімізувати виникнення заторів на автошляхах і забезпечити рух снігоприбиральної техніки.

У КМДА зазначили, що уночі та зранку дороги й тротуари столиці розчищали від снігу та обробляли протиожеледними засобами 310 одиниць спецтехніки КК "Київавтодор".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Одеській і Миколаївській області через штормову погоду ввечері 26 листопада перекрито низку доріг, - Мінінфраструктури

Автор: 

Київ (19400) негода (755) снігопад (466)


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Давно треба зробити автобан по центру країни , а не від міста до міста з включенням в трафік окружних доріг.

Но розуму у власті нема , ні у сьогоднішній , ні у попередників,
А зараз добрий час розробити з **** такий масштабний проект на конфісковані гроші оккупанта.
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27.11.2023 07:39 Відповісти
 
 