В’їзд до Києва великогабаритного транспорту закрито через снігопад
27 листопада з 7:30 ранку в’їзд до Києва для великогабаритного транспорту закрито через снігопад.
Про це повідомили у КМДА, інформує Цензор.НЕТ.
"З 7:30 ранку 27 листопада в’їзд до Києва великогабаритного транспорту закрито у звʼязку зі снігопадом", - йдеться в повідомленні.
Обмеження діятимуть до поліпшення умов, орієнтовно до 10:00.
За інформацією міських чиновників, це дозволить мінімізувати виникнення заторів на автошляхах і забезпечити рух снігоприбиральної техніки.
У КМДА зазначили, що уночі та зранку дороги й тротуари столиці розчищали від снігу та обробляли протиожеледними засобами 310 одиниць спецтехніки КК "Київавтодор".
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Но розуму у власті нема , ні у сьогоднішній , ні у попередників,
А зараз добрий час розробити з **** такий масштабний проект на конфісковані гроші оккупанта.