В’їзд до Києва великогабаритного транспорту закрито через снігопад

27 листопада з 7:30 ранку в’їзд до Києва для великогабаритного транспорту закрито через снігопад.

Про це повідомили у КМДА, інформує Цензор.НЕТ.

"З 7:30 ранку 27 листопада в’їзд до Києва великогабаритного транспорту закрито у звʼязку зі снігопадом", - йдеться в повідомленні.

Обмеження діятимуть до поліпшення умов, орієнтовно до 10:00.

За інформацією міських чиновників, це дозволить мінімізувати виникнення заторів на автошляхах і забезпечити рух снігоприбиральної техніки.

У КМДА зазначили, що уночі та зранку дороги й тротуари столиці розчищали від снігу та обробляли протиожеледними засобами 310 одиниць спецтехніки КК "Київавтодор".

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