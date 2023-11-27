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Новости
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26 ноября оккупированная ЗАЭС находилась на грани очередного блэкаута, - "Энергоатом"

заес,аес,запорізька

В воскресенье, 26 ноября, в результате короткого замыкания примерно на 100 км севернее захваченной россиянами Запорожской атомной электростанции отключилась последняя (четвертая) линия ее связи с энергосистемой Украины – ВЛ-750 кВ ЗАЭС – "Днепровская". Три других линии были повреждены еще раньше во время рашистских обстрелов.

Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом", информирует Цензор.НЕТ.

По информации экспертов МАГАТЭ, Запорожская АЭС получала внешнее питание от единственной доступной резервной линии электропередачи 330 кВ. Кроме того, произошло частичное обесточивание энергоблока №4 с автоматическим включением дизель-генератора, который через 10 минут выключили вручную. Это свидетельствует о наличии проблемы с энергопитанием ядерной установки.

"Поврежденную линию 750 кВ украинские специалисты отремонтировали в 20:52. До этого времени Запорожская АЭС почти целый день находилась на грани очередного блэкаута в случае обесточивания резервной линии 330 кВ", - отметили в "Энергоатоме".

Читайте: Специалисты МАГАТЭ слышали звуки запуска ракет из РСЗО вблизи ЗАЭС

Автор: 

Энергоатом (409) Запорожская АЭС (700) обесточивание (55)


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Таке питання.
Хто і яким чино забезпечує ел.енергією "окуповані" міста, наприклад енергодар?
Щось мені підказує що за наш рахуном деякі... користуються енергією такой любімай-нахаляву.
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27.11.2023 08:33 Ответить
ну так ясен пень ..ахметов лугандосію забезпечував за наш рахуно ..--это же наши люди
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27.11.2023 08:43 Ответить
Шурму пригадайте, куди іде його електрика з сонячних панелей. І якому з держбюджету виплатили триста мільйонів
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27.11.2023 08:52 Ответить
Дограються кацапи з отим ''мирним атомом''
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27.11.2023 08:54 Ответить
 
 