26 ноября оккупированная ЗАЭС находилась на грани очередного блэкаута, - "Энергоатом"

В воскресенье, 26 ноября, в результате короткого замыкания примерно на 100 км севернее захваченной россиянами Запорожской атомной электростанции отключилась последняя (четвертая) линия ее связи с энергосистемой Украины – ВЛ-750 кВ ЗАЭС – "Днепровская". Три других линии были повреждены еще раньше во время рашистских обстрелов.

Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом", информирует Цензор.НЕТ.

По информации экспертов МАГАТЭ, Запорожская АЭС получала внешнее питание от единственной доступной резервной линии электропередачи 330 кВ. Кроме того, произошло частичное обесточивание энергоблока №4 с автоматическим включением дизель-генератора, который через 10 минут выключили вручную. Это свидетельствует о наличии проблемы с энергопитанием ядерной установки.

"Поврежденную линию 750 кВ украинские специалисты отремонтировали в 20:52. До этого времени Запорожская АЭС почти целый день находилась на грани очередного блэкаута в случае обесточивания резервной линии 330 кВ", - отметили в "Энергоатоме".

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