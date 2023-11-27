УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10796 відвідувачів онлайн
Новини
1 037 4

26 листопада окупована ЗАЕС перебувала на межі чергового блекауту, - "Енергоатом"

заес,аес,запорізька

У неділю, 26 листопада, внаслідок короткого замикання приблизно на 100 км північніше захопленої росіянами Запорізької атомної електростанції відключилась остання (четверта) лінія її зв’язку з енергосистемою України – ПЛ-750 кВ ЗАЕС – "Дніпровська". Три інших лінії були пошкоджені ще раніше під час рашистських обстрілів.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом", інформує Цензор.НЕТ.

За інформацією експертів МАГАТЕ, Запорізька АЕС отримувала зовнішнє живлення від єдиної доступної резервної лінії електропередачі 330 кВ. Крім того, відбулося часткове знеструмлення енергоблока №4 з автоматичним включенням дизель-генератора, який за 10 хвилин по тому виключили вручну. Це свідчить про наявність проблеми з енергоживленням ядерної установки.

"Пошкоджену лінію 750 кВ українські фахівці відремонтували о 20:52. До цього часу Запорізька АЕС майже цілий день перебувала на межі чергового блекауту в разі знеструмлення резервної лінії 330 кВ", - зазначили в "Енергоатомі".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Фахівці МАГАТЕ чули звуки запуску ракет із РСЗВ поблизу ЗАЕС

Автор: 

Енергоатом (1629) Запорізька АЕС (1400) знеструмлення (63)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Таке питання.
Хто і яким чино забезпечує ел.енергією "окуповані" міста, наприклад енергодар?
Щось мені підказує що за наш рахуном деякі... користуються енергією такой любімай-нахаляву.
показати весь коментар
27.11.2023 08:33 Відповісти
ну так ясен пень ..ахметов лугандосію забезпечував за наш рахуно ..--это же наши люди
показати весь коментар
27.11.2023 08:43 Відповісти
Шурму пригадайте, куди іде його електрика з сонячних панелей. І якому з держбюджету виплатили триста мільйонів
показати весь коментар
27.11.2023 08:52 Відповісти
Дограються кацапи з отим ''мирним атомом''
показати весь коментар
27.11.2023 08:54 Відповісти
 
 