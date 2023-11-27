Под Мелитополем силы сопротивления подорвали автомобиль кадыровцев, количество жертв устанавливается, - мэр Федоров
Под временно оккупированным Мелитополем, в районе поселка Мирное, партизаны устроили перестрелку с кадыровцами и взорвали автомобиль. Число жертв устанавливается.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram городского головы Мелитополя Ивана Федорова.
"В минувшие выходные в районе поселка Мирное местные жители слышали перестрелку. Как выяснили впоследствии - между партизанами и оккупантами", - отметил он.
По данным Федорова, потом кадыровцы ожидали подмогу, и "неожиданно" взорвалась их "Нива".
"Автомобиль сгорел. Количество жертв устанавливается", - добавил мэр.
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