Под Мелитополем силы сопротивления подорвали автомобиль кадыровцев, количество жертв устанавливается, - мэр Федоров

Под временно оккупированным Мелитополем, в районе поселка Мирное, партизаны устроили перестрелку с кадыровцами и взорвали автомобиль. Число жертв устанавливается.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram городского головы Мелитополя Ивана Федорова.

"В минувшие выходные в районе поселка Мирное местные жители слышали перестрелку. Как выяснили впоследствии - между партизанами и оккупантами", - отметил он.

По данным Федорова, потом кадыровцы ожидали подмогу, и "неожиданно" взорвалась их "Нива".

"Автомобиль сгорел. Количество жертв устанавливается", - добавил мэр.

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