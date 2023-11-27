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Новости Война
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Под Мелитополем силы сопротивления подорвали автомобиль кадыровцев, количество жертв устанавливается, - мэр Федоров

мелітополь

Под временно оккупированным Мелитополем, в районе поселка Мирное, партизаны устроили перестрелку с кадыровцами и взорвали автомобиль. Число жертв устанавливается.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram городского головы Мелитополя Ивана Федорова.

"В минувшие выходные в районе поселка Мирное местные жители слышали перестрелку. Как выяснили впоследствии - между партизанами и оккупантами", - отметил он.

По данным Федорова, потом кадыровцы ожидали подмогу, и "неожиданно" взорвалась их "Нива".

"Автомобиль сгорел. Количество жертв устанавливается", - добавил мэр.

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Автор: 

взрыв (6721) Мелитополь (612) оккупация (10103) Федоров Иван (464)


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Топ комментарии
+25
Чим більше згоріло кадирівців , тим краще для нас 🙂
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27.11.2023 12:38
+14
Последний тик ток
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27.11.2023 12:39
+14
красавчики!!! так и надо ни секунды покоя, взрывать, стрелять, травить, уничтожать, Слав ЗСУ и партизанам)))
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27.11.2023 12:40
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Чим більше згоріло кадирівців , тим краще для нас 🙂
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27.11.2023 12:38 Ответить
да-і кабзону радасть...
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27.11.2023 12:59 Ответить
Можно порадоваться за дыровцев, наконец они получат по семь девственных барашков
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27.11.2023 16:52 Ответить
Халяльний вибух!
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27.11.2023 12:39 Ответить
Последний тик ток
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27.11.2023 12:39 Ответить
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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27.11.2023 12:39 Ответить
красавчики!!! так и надо ни секунды покоя, взрывать, стрелять, травить, уничтожать, Слав ЗСУ и партизанам)))
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27.11.2023 12:40 Ответить
Каждому дохлому кадыровцу по куску сала в жопу.
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27.11.2023 12:41 Ответить
Хоронить в свиных шкурах!
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27.11.2023 12:45 Ответить
Шкури свинячі - хороший матеріал для "берців" Жаль на них витрачать! По-друге - українська технологічна традиція вимагає соління сала з шкуркою
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27.11.2023 12:50 Ответить
Тобі сала не жаль?
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27.11.2023 12:46 Ответить
Щас такое сало у нас на базарах продают что только кадыровцам его в жопу и пихать
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27.11.2023 13:23 Ответить
То ти його готувать не вмієш!
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27.11.2023 13:25 Ответить
Шашлик!...
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27.11.2023 12:43 Ответить
Якщо фото звідти - молодці хлопці! Влаштувати "тимчасовий тир" з "мангалом" І втекти "вівцейобам" нікуди - все - як на долоні! З одного боку стріляють, а з іншого - бетонна загорожа Поки перелізеш - свинцем нашпигують!
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27.11.2023 12:45 Ответить
Хто його зна чи те фото звідти, бо на ньму скрєпная дєвятка, може мер Федоров неправильно марку авто тіктокерів назвав.
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27.11.2023 12:49 Ответить
Не, это фото уже было 20.10.23

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27.11.2023 13:50 Ответить
Бережи вас Господь, рідненькі.
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27.11.2023 12:52 Ответить
Ну скільки? Від двох до п'яти.
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27.11.2023 13:16 Ответить
Кирдиківці...
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27.11.2023 13:31 Ответить
Не думаю, что у партизанов было время и возможность делать фотки. Надеюсь, инфа появится позже. С той стороны.
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27.11.2023 13:55 Ответить
 
 