Польские перевозчики грозятся заблокировать все пункты пропуска на границе с Украиной

Перевозчики Польши пригрозили блокировкой всех пунктов пропуска на границе с Украиной. В настоящее время на пункте пропуска "Медика-Шегини" очередь из грузовиков растянулась на 30 километров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Мы ужесточим протест тем, что не будем пропускать автомобили из Украины на всех пограничных переходах с Польшей. Но я думаю, что к тому времени что-то будет решено, потому что все идет в правильном направлении", - заявил представитель польского комитета защиты перевозчиков и работодателей в сфере транспорта Адам Издебский.

По данным польских СМИ, на пункте пропуска "Медика-Шегини" очередь из грузовиков растянулась на 30 километров. Среднее время ожидания составляет 127 часов.

Пожарные и волонтеры в районе Перемышля предоставляют заблокированным водителям теплую пищу. Польские водители также стоят в очередях на украинской стороне несколько дней.

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