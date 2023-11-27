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Польские перевозчики грозятся заблокировать все пункты пропуска на границе с Украиной

кордон

Перевозчики Польши пригрозили блокировкой всех пунктов пропуска на границе с Украиной. В настоящее время на пункте пропуска "Медика-Шегини" очередь из грузовиков растянулась на 30 километров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Мы ужесточим протест тем, что не будем пропускать автомобили из Украины на всех пограничных переходах с Польшей. Но я думаю, что к тому времени что-то будет решено, потому что все идет в правильном направлении", - заявил представитель польского комитета защиты перевозчиков и работодателей в сфере транспорта Адам Издебский.

По данным польских СМИ, на пункте пропуска "Медика-Шегини" очередь из грузовиков растянулась на 30 километров. Среднее время ожидания составляет 127 часов.

Пожарные и волонтеры в районе Перемышля предоставляют заблокированным водителям теплую пищу. Польские водители также стоят в очередях на украинской стороне несколько дней.

Читайте также: Польские протестующие на границе блокируют гуманитарную помощь, - генеральный консул Украины Куць

Автор: 

граница (5256) перевозки (519) Польша (8390) блокирование (461)


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Топ комментарии
+42
Проплачені уйобки це одне, а от польська влада чому не реагує на цей кримінальний злочин?
Мабуть тому, що мріють добити "потопельника".
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27.11.2023 13:02
+38
Куди поділися всі " генії дипломатії", які так хвалилися відносинами з Польщою, обнімали її керівництво та позували перед фотографами?...Де Кулеба з "потужними" сексологинінями, коли з'явилася така дупа на кордоні ?...
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27.11.2023 13:04
+30
Польська влади причетна до цього трешу.. вони повністю бездіють. Акціяя незаконн. Біля сотні людей на всі пункти за 400 злотих на добу знищує стосунки між державам і економіку України. Просто покидькі!
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27.11.2023 13:05
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Правила форума Совет форумчан
Польські перевізники виявилися головним світовим геополітичним фактором.
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27.11.2023 13:02 Ответить
поверніть Дещицю послом в Польшу,
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27.11.2023 13:13 Ответить
Проплачені уйобки це одне, а от польська влада чому не реагує на цей кримінальний злочин?
Мабуть тому, що мріють добити "потопельника".
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27.11.2023 13:02 Ответить
мабуть тому що потопельник замість вдячності насрав своїм гундосним борзим язиком?
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27.11.2023 13:20 Ответить
мабуть ні, тому,що якщо потопельник програє, то такі сильно мудрі поляки уже не будуть мати коли протестувати і перекривати кордони і "переживати" за фермерів бо на них будуть падати ракети
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27.11.2023 13:46 Ответить
Іди н.х.
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27.11.2023 14:11 Ответить
це ти насрав тут своїм коментом
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27.11.2023 14:12 Ответить
Очевидно, що російська агентура, якою є цей Меклер, представник ультраправої проросійської партії "Конфедерація", це робить за російські бабки. І в момент міжурядової ситуації, коли в Польщі нема офіційного голови уряду.

Але так само очевидно, що польська влада у вигляді президента Дуди і в.о. міністрів не палає бажанням вирішувати цю ситуацію. Вони просто умили руки і дивляться, як купка потвор ставить на коліна українську економіку. Не реагує на все більш жорсткі окрики з ЄС. Чому?
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27.11.2023 15:15 Ответить
Гроші не пахнуть, особливо з ФСБ. А наші біженці порядком нашкодили, будучи в основному радянським народом, гегемоном якому всі винні
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27.11.2023 16:40 Ответить
Чим нашкодили? Тим, що влили мільярди зі своїх заначок в їх економіку??
Чи важкою працею на найгірших роботах??
В тебе комплекс меншовартості.
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27.11.2023 18:37 Ответить
Читал что они протестуют из за коррупции на нашей таможне и что их не допускают к украинской системе. Что политики тут нет никакой. За то удобный момент перессорить украинцев с поляками. Мол лидер польских дальнобоев продался Рашке.
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27.11.2023 13:03 Ответить
А не продался??
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27.11.2023 13:22 Ответить
Вони протестують бо хочуть щоб українські перевізники могли заїзджати в ЄС виключно по квоті, а польські перевізники в Україну безпроблемно без дозволів і квот та ще й з створенням для них спеціальної полоси. Щоб не стояти в черзі на перетин кордону з українським бидлом. Ось такі вони, брати наші пшекогаварящіє.
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27.11.2023 13:25 Ответить
Псякреф, одним словом..
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27.11.2023 13:42 Ответить
на радіо НВ виступав Петро Кульпа, який заявив, що причиною того беспредєлу, який зараз творять польські перевізники на кордоні з Україною є відповідь на бепредєл української влади, які брали побори з польських перевізників за їхній в'їзд в Україну. Наскільки то є правда - невідомо. Проте враховуючи той факт, як у нас ********** колядувати, то підстав вірити цій інформації більше, ніж їй не вірити.
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27.11.2023 14:05 Ответить
Пеньондзи понад усе. Заради них можна і Україну знищити під час вйни.
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27.11.2023 15:16 Ответить
Тут одна політика. Чим відрізняється блокування рашистами українських перевезень на Чорному морі від блокування поляками українських перевезень суходолом? Тим що поляки ще не стріляють.
В Польщі кілька перевізників і блокує тільки один, який займається перевозками також в білорусію та на росію і за яким стоїть антиукраїнська партія Конфедерація.
Що ще вимагають поляки я описав в коментарі нижче. Читайте:
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27.11.2023 13:49 Ответить
торговая блокада нередко приводила к войне

В 431 году до н.э. Афины объявили блокаду Коринфа, чтобы положить конец коринфской морской экспансии. Эта блокада привела к Пелопоннесской войне, которая длилась 27 лет.
В 337 году до н.э. Филипп II Македонский объявил блокаду Афин, чтобы заставить их отказаться от союза с Афинами. Эта блокада привела к Четвертой Священной войне, которая закончилась поражением Афин и их включением в Македонское царство.
В 1185 году византийский император Исаак II Ангел объявил блокаду Константинополя, чтобы предотвратить возвращение свергнутого императора Мануила I Комнина. Эта блокада привела к восстанию и свержении Исаака II Ангела.
Торговые блокады могут быть эффективным средством давления на другую страну, но они также могут привести к войне. Если блокада не приводит к желаемому результату, она может быть использована как предлог для начала войны.
Вот несколько примеров того, как торговые блокады были использованы как предлог для начала войны:
В 1803 году Великобритания объявила войну Франции в ответ на французскую блокаду Великобритании.В 1914 году Германия объявила войну России в ответ на русскую блокаду Германии.В 1939 году Германия объявила войну Польше в ответ на польскую блокаду Германии.
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27.11.2023 15:46 Ответить
он не продался он и есть кацап..
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27.11.2023 13:58 Ответить
А як саме українські митники "не допускают к украинской системе"? Дурість собача!
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27.11.2023 14:13 Ответить
походу Европа відкриває другий фронт для кацапстана для знищення Укаїни
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27.11.2023 13:04 Ответить
Куди поділися всі " генії дипломатії", які так хвалилися відносинами з Польщою, обнімали її керівництво та позували перед фотографами?...Де Кулеба з "потужними" сексологинінями, коли з'явилася така дупа на кордоні ?...
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27.11.2023 13:04 Ответить
Сексологиня з болгарами налажуе......Чи Ви хочете на польшу перекинути,такого спеца...
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27.11.2023 13:08 Ответить
Вже скільки часу пройшло, а аналогічної ще не знайшли для резерву?....
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27.11.2023 13:10 Ответить
Это называется Зе КВНщина
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27.11.2023 14:15 Ответить
Польська влади причетна до цього трешу.. вони повністю бездіють. Акціяя незаконн. Біля сотні людей на всі пункти за 400 злотих на добу знищує стосунки між державам і економіку України. Просто покидькі!
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27.11.2023 13:05 Ответить
Скоро будуть блокувати Варшаву і Краків від навали кацапів, говноїди куплені...
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27.11.2023 13:06 Ответить
Щож там трапилося нарешті? Мабуть наші вклинилися у ринок міжнародних перевезень, і замість того щоб доставляти на логістичні центри товар і повертатися в Україну, розвозять їх по всій Європі, ще й збираючи все по дорозі, треба приділити увагу діспетчерам, бо це закінчиться великою бідою для нас.
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27.11.2023 13:06 Ответить
мабуть знову "наші самі винуваті"?
ска, клінічні психологічні комплекси
хоч погугли в чому причина
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27.11.2023 13:25 Ответить
Українські перевізники перевозять вантажі тільки з України в ЄС і назад. Перевозити вантажі з однієї країни ЄС в іншу, наприклад з Польщі до Німеччина, з Франції до Італії українці не мають права.
Поляки вимагають повернення дозволів для українських перевізників, бо контора яка видавала від імені ЄС дозволи українцям сиділа в Польщі і працювали там поляки. Як розказують українські перевізники кількість дозволів була обмежена, а особливо під кінець року їх "не було" зовсім. А вантажі треба було возити і тут включався механізм, через якісь зв'язки за окрему плату, не малу, можна було отримати дозвіл. Корупції як відомо в ЄС немає.
Була ще така схема: український перевізник везе вантаж в Польщу, передає його польському і ті вже везуть Європою. Тобто поляки дуже добре заробляли на українцях. Тепер коли ЄС дозволив українцям возити свої вантажі Європою без дозволів, полякам увірвалось.
Тому вони вимагають повернути дозволи для українських перевізників, а фактично викинути їх з ЄС. А самі поляки вимагають дати їм доступ до української системи Шлях, щоб мати можливість самим перевозити українські вантажі. Тобто, закрийте для українців ринок перевезень ЄС, а для поляків відкрийте ще й український.
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27.11.2023 13:36 Ответить
Я так і зрозумів. Може й треба трохи піти на поступки з тими хто нам допомагає і зняти напруженість, тим паче з державою через котру йде найбільше постачання вантажів до України.
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27.11.2023 14:03 Ответить
ну ось сідають на голову. і навіть зараз блокують. Як йти на поступки? завтра вони ще щось захочуть.
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27.11.2023 14:13 Ответить
Якщо польських перевізників не влаштовує рішення ЄС про транспортний безвіз для українських перевізників, то нехай їдуть в Брюссель і там протестують. Але вони блокують вантажі які їдуть в Україну: гуманітарна допомога, бензин, дизель, військові вантажі.
Якщо завтра ваш сусід заблокує вам вихід з квартири, бо хоче зайняти ваше робоче місце. На які поступки йому ви підете?
Тут не про поступки треба говорити. А про наведення порядку на кордоні.
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27.11.2023 14:32 Ответить
Думаю, спочатку треба почати наводити лад с хаотичними перевезеннями.
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27.11.2023 14:55 Ответить
"трохи піти на поступки з тими хто нам допомагає"

З допомогою було дуже цікаво. Стару совкову техніку нам Польща віддала, а в замін США дали гроші і на ті американські гроші Польща купила собі нову американську ******* зброю. Допомога була не безкорисливою. Але і на тому велике полякам спасибі.
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27.11.2023 14:37 Ответить
Польша, член Нато, а ми поки що ні, завдяки алкашам профспілковим, бджоловодам і шапошним гопнікам.
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27.11.2023 14:59 Ответить
Вставайте навколішки перед поляками і молиться на портрет Дуди
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27.11.2023 15:28 Ответить
може їм Львівську область подарувати? нічого так поступка?
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28.11.2023 00:52 Ответить
Для чого штучно створювати черги з порожніх вантажівок інших держав на кордоні? Хай наведуть дані скільки польских фур з контрабасом виявлено, і були вони взагагалі виявлені? Шкода, що клєрки на митниці псують імідж держави Україна.
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28.11.2023 08:09 Ответить
Ну..., залишилось подивитись як вони кацапські танки будуть блокувати!!! Поки нато збиратися у похід!!!
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27.11.2023 13:08 Ответить
Покидьки смердючі.
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27.11.2023 13:09 Ответить
В Польше идет процесс смены правительства и передачи дел и... проблем. Старые уходят, Новые приходят.
Как только смена произойдет эту ситуацию урегулируют. Просто кое-кто подобрал очень удачный момент для этой акции.
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27.11.2023 13:09 Ответить
Уверен, что нет. Новая власть не будет спешить тоже
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27.11.2023 15:30 Ответить
Цей хтось відомий всім крім поляків
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27.11.2023 16:46 Ответить
запускайте арахаму ! терміново
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27.11.2023 13:10 Ответить
Я .уй поверю,что власть польши не при делах,и ничего зделать не могут.......Так с Зеленским обнимались-обнимались...Сколько в Польше наших....И тут так в позу встали.
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27.11.2023 13:10 Ответить
Надіявся, що у полякія принаймні більше здорового глузду і істинкту самозбереження, якщо немає просто відчуття солідарності. Коли війська Безручка рятувпюали Варшаву, сподіваючись, що поляки допоможуть відбити Київ, Пілсудський посинав перші спроби перемовин з червоними кацапами, внаслідок яких через півроку між Польщею і кацапами був укладений мир ціною здачі кацапам України. Пілсудський тріуміував, бо здобув Другу Річ Посполиту. Правда, не надовго. Через17 років кацапи ввійшли у Польщу, провівши з Гітлером її черговий поділ. Все повторюється?
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27.11.2023 13:10 Ответить
не потрібно забувати, що Симон Петлюра уклав із польським лідером Пілсудським таємну Варшавську угоду, обмінявши Галичину та Волинь на можливість ще раз увійти в Київ

21 квітня 1920 року голова дипломатичної місії України, міністр закордонних справ та юстиції Української Народної Республіки Андрій Лівицький і міністр закордонних справ Речі Посполитої Польської Ярослав Домбровський підписали Варшавський договір. За кілька днів до цього, впродовж кількагодинної розмови віч-на-віч за зачиненими дверима, концепцію україно-польської співпраці погодили головний отаман УНР Симон Петлюра та начальник Польської держави Юзеф Пілсудський.

На підставі цих таємних домовленостей польські війська увійшли до Києва, а УНР на картах Речі Посполитої була позначена як підконтрольна полякам територія. Та й скільки лишилося тієї УНР - від Збруча до Дніпра… Галичина і Волинь були передані полякам.

Навіть соратники звинуватили Петлюру в зраді. Хоча сам подавав її як "перемогу".

Згадаймо разом ту оказію сторічної давності. Щоб знати, яких помилок не слід повторювати.
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27.11.2023 13:16 Ответить
Поляки завжди нас зраджували і домовлялися за нашими спинми, хоч з Волинню, хоч без. Бо пеньондзи понад усе.
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27.11.2023 15:31 Ответить
Тупые ляхи! Все катастрофы, все эпидемии и казни на ваши дурные головы! Пророссийские шавки, чтоб земля под вами горела!Все ваши заверения в дружбе и понимании - враньё! Хочу увидеть русские танки на улице Варшавы. Вот тогда в очередной раз буду убеждён,что Бог таки есть.
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27.11.2023 13:12 Ответить
а коли ви в останній раз переконувалися, що Бог - є?
я забув, коли то вже було ....(прости Господи)
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28.11.2023 00:54 Ответить
Были такие случаи в жизни. Три, если быть точным.
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28.11.2023 13:16 Ответить
Польські перевізники - це найзапекліші вороги України на сьогоднішній
день , під час жорстокої війни в нашій краіні 😠
Звісно , ми не станемо битися з ними , бо є з ким це робити ,
але ніколи цього не забудемо і не пробачимо , бо це дурість і зрада деяких поляків 😡‼️
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27.11.2023 13:12 Ответить
Немає гниліше і гірше ворога, ніж той хто називається твоїм другом.
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27.11.2023 13:13 Ответить
В Польщі немає сьогодні влади , від слова зовсім ,
а є анархія , яку очолив Дуда 😠
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27.11.2023 13:15 Ответить
Може відвести війська вільної України під кордон Польщі?
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27.11.2023 13:15 Ответить
фура з німечини сьгодні подорожчала на 2700 євро, пиз...., заплатив передплату ще тиждень тому тепер вимають доплати, якось так, якщо хтось думає що це не вплине на ціни продукціі внутрі країни!!!
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27.11.2023 13:18 Ответить
Те, що пара десятків, чи навіть сотень куплених зруснявілих поляків стали маріонетками московії - це ще пів біди.

Найголовніше - що чинна польська влада толерує відверте проросійське і антиукраїнське беззаконня, дозволяючи блокування автодоріг, називаючи це страйком!

Але страйк - це коли не виходять на роботу, а ці якраз виходять.
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27.11.2023 13:18 Ответить
Покажите ляхам историю которую они забыли. Интересно росийские танки в Варшаву они так же смогут остановить?
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27.11.2023 13:20 Ответить
Одні "обдаровані" створюють проблеми--- інші "особливообдаровані ,їх вирішують,всі при занятті.
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27.11.2023 13:22 Ответить
Мабудь ці перевізники не знають що коїться в Україні
пропоную через РУПОР читати їм польською мовою НОВИНИ ЦЕНЗОРА.

Нехай їм соромно буде.
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27.11.2023 13:22 Ответить
https://novynarnia.com/2020/04/21/ostanniy-grih-petlyuri-100-rokiv-federatsiyi-z-polshheyu/ https://novynarnia.com/2020/04/21/ostanniy-grih-petlyuri-100-rokiv-federatsiyi-z-polshheyu/

Поляки завжди зрадять.
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27.11.2023 13:22 Ответить
Шакали.
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27.11.2023 13:26 Ответить
А в АТБ повно польських товарів!
Купуйте польське, підтримайте польських фашистів!
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27.11.2023 13:28 Ответить
цікаво вивчати суспільство іноді по коментах. один-два всього спитали - А ЩО МИ РОБИМО? всі інші клянуть поляків. одну надію маю - пишуть срані боти
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27.11.2023 13:37 Ответить
А що б ти (не бот) зробив? Виконав би всі вимоги поляків, мадярів, словаків, москалів?
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27.11.2023 13:59 Ответить
по -перше не ТИкай, не пам'ятаю щоб нас представили, а по -друге, питання треба ставити до влади, яка поки просто дивиться. можливо навіть з задоволенням
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27.11.2023 14:42 Ответить
Достаточно вспомнить, что было 10 лет назад украино-кацапской границе. Ничего не напоминает?
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27.11.2023 13:51 Ответить
йдуть по лекалам кацапів. Бо самі такі ж самі
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28.11.2023 00:56 Ответить
Напевно навіть в росії здивувались як просто можна влаштувати блокаду Україні. І не треба ніякі ракети
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27.11.2023 14:19 Ответить
В Польше произошел государственный переворот. Самоустранился президент, армия, органы безопасности, государственные органы управления. Власть захватили польские перевозчики, которые проплачены Россией.
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27.11.2023 14:28 Ответить
Брати поляки, може поспішили ви биковати?

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27.11.2023 14:44 Ответить
А де ж потужні зелені кроки до розв'язання цієї ситуації? Язика засмоктало у дупу?
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27.11.2023 15:29 Ответить
Ляшська мразота
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27.11.2023 16:03 Ответить
скільки ще це терпіти, просто так блокують і все,
в суд подавати на компенсацію наслідків простою,
і смертей водіїв
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27.11.2023 16:24 Ответить
🚛Німецькі митники блокують польські фури на німецько-польському кордоні

Відео великої колони польських машин опублікував український перевізник.

https://t.me/huyovy_kharkiv/133065
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27.11.2023 20:02 Ответить
Поставлено завдання зменшити постачання ВСУ, поляки й словаки відгукнулися
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04.12.2023 12:24 Ответить
 
 