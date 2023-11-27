Польские перевозчики грозятся заблокировать все пункты пропуска на границе с Украиной
Перевозчики Польши пригрозили блокировкой всех пунктов пропуска на границе с Украиной. В настоящее время на пункте пропуска "Медика-Шегини" очередь из грузовиков растянулась на 30 километров.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
"Мы ужесточим протест тем, что не будем пропускать автомобили из Украины на всех пограничных переходах с Польшей. Но я думаю, что к тому времени что-то будет решено, потому что все идет в правильном направлении", - заявил представитель польского комитета защиты перевозчиков и работодателей в сфере транспорта Адам Издебский.
По данным польских СМИ, на пункте пропуска "Медика-Шегини" очередь из грузовиков растянулась на 30 километров. Среднее время ожидания составляет 127 часов.
Пожарные и волонтеры в районе Перемышля предоставляют заблокированным водителям теплую пищу. Польские водители также стоят в очередях на украинской стороне несколько дней.
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Мабуть тому, що мріють добити "потопельника".
Але так само очевидно, що польська влада у вигляді президента Дуди і в.о. міністрів не палає бажанням вирішувати цю ситуацію. Вони просто умили руки і дивляться, як купка потвор ставить на коліна українську економіку. Не реагує на все більш жорсткі окрики з ЄС. Чому?
Чи важкою працею на найгірших роботах??
В тебе комплекс меншовартості.
В Польщі кілька перевізників і блокує тільки один, який займається перевозками також в білорусію та на росію і за яким стоїть антиукраїнська партія Конфедерація.
Що ще вимагають поляки я описав в коментарі нижче. Читайте:
В 431 году до н.э. Афины объявили блокаду Коринфа, чтобы положить конец коринфской морской экспансии. Эта блокада привела к Пелопоннесской войне, которая длилась 27 лет.
В 337 году до н.э. Филипп II Македонский объявил блокаду Афин, чтобы заставить их отказаться от союза с Афинами. Эта блокада привела к Четвертой Священной войне, которая закончилась поражением Афин и их включением в Македонское царство.
В 1185 году византийский император Исаак II Ангел объявил блокаду Константинополя, чтобы предотвратить возвращение свергнутого императора Мануила I Комнина. Эта блокада привела к восстанию и свержении Исаака II Ангела.
Торговые блокады могут быть эффективным средством давления на другую страну, но они также могут привести к войне. Если блокада не приводит к желаемому результату, она может быть использована как предлог для начала войны.
Вот несколько примеров того, как торговые блокады были использованы как предлог для начала войны:
В 1803 году Великобритания объявила войну Франции в ответ на французскую блокаду Великобритании.В 1914 году Германия объявила войну России в ответ на русскую блокаду Германии.В 1939 году Германия объявила войну Польше в ответ на польскую блокаду Германии.
ска, клінічні психологічні комплекси
хоч погугли в чому причина
Поляки вимагають повернення дозволів для українських перевізників, бо контора яка видавала від імені ЄС дозволи українцям сиділа в Польщі і працювали там поляки. Як розказують українські перевізники кількість дозволів була обмежена, а особливо під кінець року їх "не було" зовсім. А вантажі треба було возити і тут включався механізм, через якісь зв'язки за окрему плату, не малу, можна було отримати дозвіл. Корупції як відомо в ЄС немає.
Була ще така схема: український перевізник везе вантаж в Польщу, передає його польському і ті вже везуть Європою. Тобто поляки дуже добре заробляли на українцях. Тепер коли ЄС дозволив українцям возити свої вантажі Європою без дозволів, полякам увірвалось.
Тому вони вимагають повернути дозволи для українських перевізників, а фактично викинути їх з ЄС. А самі поляки вимагають дати їм доступ до української системи Шлях, щоб мати можливість самим перевозити українські вантажі. Тобто, закрийте для українців ринок перевезень ЄС, а для поляків відкрийте ще й український.
Якщо завтра ваш сусід заблокує вам вихід з квартири, бо хоче зайняти ваше робоче місце. На які поступки йому ви підете?
Тут не про поступки треба говорити. А про наведення порядку на кордоні.
З допомогою було дуже цікаво. Стару совкову техніку нам Польща віддала, а в замін США дали гроші і на ті американські гроші Польща купила собі нову американську ******* зброю. Допомога була не безкорисливою. Але і на тому велике полякам спасибі.
Как только смена произойдет эту ситуацию урегулируют. Просто кое-кто подобрал очень удачный момент для этой акции.
21 квітня 1920 року голова дипломатичної місії України, міністр закордонних справ та юстиції Української Народної Республіки Андрій Лівицький і міністр закордонних справ Речі Посполитої Польської Ярослав Домбровський підписали Варшавський договір. За кілька днів до цього, впродовж кількагодинної розмови віч-на-віч за зачиненими дверима, концепцію україно-польської співпраці погодили головний отаман УНР Симон Петлюра та начальник Польської держави Юзеф Пілсудський.
На підставі цих таємних домовленостей польські війська увійшли до Києва, а УНР на картах Речі Посполитої була позначена як підконтрольна полякам територія. Та й скільки лишилося тієї УНР - від Збруча до Дніпра… Галичина і Волинь були передані полякам.
Навіть соратники звинуватили Петлюру в зраді. Хоча сам подавав її як "перемогу".
Згадаймо разом ту оказію сторічної давності. Щоб знати, яких помилок не слід повторювати.
я забув, коли то вже було ....(прости Господи)
день , під час жорстокої війни в нашій краіні 😠
Звісно , ми не станемо битися з ними , бо є з ким це робити ,
але ніколи цього не забудемо і не пробачимо , бо це дурість і зрада деяких поляків 😡‼️
а є анархія , яку очолив Дуда 😠
Найголовніше - що чинна польська влада толерує відверте проросійське і антиукраїнське беззаконня, дозволяючи блокування автодоріг, називаючи це страйком!
Але страйк - це коли не виходять на роботу, а ці якраз виходять.
пропоную через РУПОР читати їм польською мовою НОВИНИ ЦЕНЗОРА.
Нехай їм соромно буде.
Поляки завжди зрадять.
Купуйте польське, підтримайте польських фашистів!
в суд подавати на компенсацію наслідків простою,
і смертей водіїв
Відео великої колони польських машин опублікував український перевізник.
https://t.me/huyovy_kharkiv/133065