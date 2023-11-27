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Из-за непогоды в Одессе замерзли насмерть 3 человека, - СМИ

одеса

Тела трех человек обнаружили в Одессе без следов насильственной смерти.

Об этом сообщило издание "Думская" со ссылкой на источники в правоохранительных органах, передает Цензор.НЕТ.

"Три трупа, предположительно бездомных, нашли в Одессе накануне. Все они без следов насильственной смерти", - пишет издание.

В Щепном переулке обнаружили тело мужчины с переохлаждением, на автобусной остановке на Академика Лазарева – тело женщины и на Привокзальной площади – мужчину.

Смотрите: Непогода в Украине: в нескольких областях до сих пор сложная ситуация с дорожным движением, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Автор: 

непогода (816) Одесса (7860) смерть (9210)


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Дуже, дуже прикро... Вряд чи хто переймається наразі безхатьками. Трішки не в тему ( але десь під думками щодо встановлення ялинок прочитав. Важко не погодитися ).

Шедевр від Olga Ruda-
Який фільм ви б хотіли подивитися на Новий рік?
- Володимир Олександрович змінює професію....
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27.11.2023 14:15 Ответить
У підвалах будинків з теплими трубами теплопостачання повинні бути зняти замки, де безхатьки могли знайти притулок. Скоріш за все вони там і досі і це грубе порушення
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27.11.2023 14:34 Ответить
Може краще безхатьки знаходять притулок в спеціально обладнаних місцях? Наприклад ті самі розпіарені "пункти незламності" на які мільони пішли. Ніж обсерати подвали людям і шукати шо можна відламати шоб відтягти в пункт прийому.
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27.11.2023 14:49 Ответить
Ну то хай знаходять. https://omr.gov.ua/ua/citizens/map-heater/ Безхатьки напевно знають їх розташування.
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27.11.2023 14:52 Ответить
Якшо залився ханкою, то "навігатор" може і відмовити. Сінька в холодну пору року - це небезпечно...
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27.11.2023 14:58 Ответить
Отож. Врятування потопаючого - справа рук самого потопаючого. А якщо набухався та замерз - то таке може трапитися навіть і не з безхатьками...
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27.11.2023 15:00 Ответить
100%
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27.11.2023 15:24 Ответить
Ольга Руда - респект !
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27.11.2023 14:24 Ответить
 
 