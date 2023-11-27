Из-за непогоды в Одессе замерзли насмерть 3 человека, - СМИ
Тела трех человек обнаружили в Одессе без следов насильственной смерти.
Об этом сообщило издание "Думская" со ссылкой на источники в правоохранительных органах, передает Цензор.НЕТ.
"Три трупа, предположительно бездомных, нашли в Одессе накануне. Все они без следов насильственной смерти", - пишет издание.
В Щепном переулке обнаружили тело мужчины с переохлаждением, на автобусной остановке на Академика Лазарева – тело женщины и на Привокзальной площади – мужчину.
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