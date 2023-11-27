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Новини
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Через негоду в Одесі замерзли на смерть 3 особи, - ЗМІ

одеса

Тіла трьох осіб виявили в Одесі без слідів насильницької смерті.

Про це повідомило видання "Думская" із посиланням на джерела в правоохоронних органах, передає Цензор.НЕТ.

"Три трупи, імовірно бездомних, знайшли в Одесі напередодні. Усі вони без слідів насильницької смерті", - пише видання.

У Щепному провулку виявили тіло чоловіка з переохолодженням, на автобусній зупинці на Академіка Лазарєва - тіло жінки і на Привокзальній площі - чоловіка.

Також читайте: Негода в Україні: у кількох областях досі складна ситуація з дорожнім рухом, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Автор: 

негода (755) Одеса (5428) смерть (6738)


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Дуже, дуже прикро... Вряд чи хто переймається наразі безхатьками. Трішки не в тему ( але десь під думками щодо встановлення ялинок прочитав. Важко не погодитися ).

Шедевр від Olga Ruda-
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27.11.2023 14:15 Відповісти
У підвалах будинків з теплими трубами теплопостачання повинні бути зняти замки, де безхатьки могли знайти притулок. Скоріш за все вони там і досі і це грубе порушення
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27.11.2023 14:34 Відповісти
Може краще безхатьки знаходять притулок в спеціально обладнаних місцях? Наприклад ті самі розпіарені "пункти незламності" на які мільони пішли. Ніж обсерати подвали людям і шукати шо можна відламати шоб відтягти в пункт прийому.
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27.11.2023 14:49 Відповісти
Ну то хай знаходять. https://omr.gov.ua/ua/citizens/map-heater/ Безхатьки напевно знають їх розташування.
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27.11.2023 14:52 Відповісти
Якшо залився ханкою, то "навігатор" може і відмовити. Сінька в холодну пору року - це небезпечно...
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27.11.2023 14:58 Відповісти
Отож. Врятування потопаючого - справа рук самого потопаючого. А якщо набухався та замерз - то таке може трапитися навіть і не з безхатьками...
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27.11.2023 15:00 Відповісти
100%
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27.11.2023 15:24 Відповісти
Ольга Руда - респект !
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27.11.2023 14:24 Відповісти
 
 