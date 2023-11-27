Полное членство Украины в НАТО в условиях войны невозможно, - Столтенберг

Полноправное членство Украины в НАТО до завершения войны невозможно.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Рано говорить, каким будет решение Вашингтонского саммита. Все страны-члены НАТО согласовали, что при условии войны полное членство не возможно. Но мы будем и дальше рассматривать каким образом мы можем сделать ближе Украину и НАТО друг к другу, готовясь к саммиту в Вашингтоне ", - сказал Столтенберг.

Он напомнил о сокращении пути Украины к членству в НАТО с двух шагов до одного.

"Мы отменили требование ПДЧ для Украины. Таким образом, мы отменили один из этапов, которые Украина должна пройти для того, чтобы стать членом НАТО. Мы также сделали для Финляндии и Швеции", - отметил генсек Альянса.

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Также он акцентировал внимание на создании Совета Украина-НАТО, который "является важным органом, где Украина и члены НАТО встречаются на равных за одним столом и решают вопросы вместе".

"Это существенно приближает Украину к НАТО, создавая соответствующий орган принятия решений. Этот Совет впервые встретится на уровне министров иностранных дел на этой неделе и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба к ней присоединится", - рассказал Столтенберг.

Кроме того, по его словам, Альянс существенно согласовал комплексную программу, чтобы обеспечить полную оперативную совместимость между ВСУ и силами НАТО.

"Это позволит приблизить сотрудничество и оперативную совместимость со странами-членами НАТО. Кроме того, F-16, боевая артиллерия, танки и учебная подготовка предоставляются членами Альянса. И это практически помогает приблизить Украину к НАТО", - добавил генсек.