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Новости Война
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Полное членство Украины в НАТО в условиях войны невозможно, - Столтенберг

столтенберг

Полноправное членство Украины в НАТО до завершения войны невозможно.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Рано говорить, каким будет решение Вашингтонского саммита. Все страны-члены НАТО согласовали, что при условии войны полное членство не возможно. Но мы будем и дальше рассматривать каким образом мы можем сделать ближе Украину и НАТО друг к другу, готовясь к саммиту в Вашингтоне ", - сказал Столтенберг.

Он напомнил о сокращении пути Украины к членству в НАТО с двух шагов до одного.

"Мы отменили требование ПДЧ для Украины. Таким образом, мы отменили один из этапов, которые Украина должна пройти для того, чтобы стать членом НАТО. Мы также сделали для Финляндии и Швеции", - отметил генсек Альянса.

Читайте также: Украина станет членом НАТО, необходимо проводить реформы, - Столтенберг

Также он акцентировал внимание на создании Совета Украина-НАТО, который "является важным органом, где Украина и члены НАТО встречаются на равных за одним столом и решают вопросы вместе".

"Это существенно приближает Украину к НАТО, создавая соответствующий орган принятия решений. Этот Совет впервые встретится на уровне министров иностранных дел на этой неделе и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба к ней присоединится", - рассказал Столтенберг.

Кроме того, по его словам, Альянс существенно согласовал комплексную программу, чтобы обеспечить полную оперативную совместимость между ВСУ и силами НАТО.

"Это позволит приблизить сотрудничество и оперативную совместимость со странами-членами НАТО. Кроме того, F-16, боевая артиллерия, танки и учебная подготовка предоставляются членами Альянса. И это практически помогает приблизить Украину к НАТО", - добавил генсек.

Автор: 

НАТО (9931) членство в НАТО (1501) Столтенберг (1619)


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Топ комментарии
+10
ми це якраз і жнемо...нашу нейтральність
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27.11.2023 14:59
+9
Устав НАТО под отдельно взятую Украину менять не будут. Это и так было понятно. Но не зеледенту. Отсюда вопрос: для чего эти постоянные вопли "Пачиму мы не в НАТЕ???!!!" Это при том, что даже в НАТО подчеркивают об огромном уровне коррупции в Украине.
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27.11.2023 15:07
+7
Запхніть собі в сраку вашу НАТУ.Україні після перемоги-НАТО буде потрібне,як рибі парасолька.
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27.11.2023 14:55
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Правила форума Совет форумчан
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27.11.2023 14:54 Ответить
Та досить вже цитувати це лайно. Все давно зрозуміло.
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27.11.2023 14:54 Ответить
Запхніть собі в сраку вашу НАТУ.Україні після перемоги-НАТО буде потрібне,як рибі парасолька.
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27.11.2023 14:55 Ответить
ми це якраз і жнемо...нашу нейтральність
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27.11.2023 14:59 Ответить
Менше телемарафону дивися.
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27.11.2023 15:06 Ответить
Переможцям треба об'єднатися щоб трагедія 2014 року більше не повторилась
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27.11.2023 15:11 Ответить
Бред сумасшедшего. Победа Украины и есть вступление в НАТО а не какие то всратые территории.
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27.11.2023 16:55 Ответить
Ти краще розповіси чи можливе членство за умови неконтрольованих теріторій. Бо цю шарманку ми вже багато разів чули.
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27.11.2023 14:58 Ответить
Для них ми не існуємо.
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27.11.2023 15:00 Ответить
Принаймі один член НАТО має неконтрольовані території, які знаходяться під окупантом, причому окупант - також член НАТО.
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27.11.2023 15:22 Ответить
Це який? Кіпр не член НАТО.
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27.11.2023 15:31 Ответить
Ваша правда. Геть забув, що Греція і Кіпр - це дві держави, просто на дві держави "адіннарот".
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27.11.2023 16:13 Ответить
кучма та кравчук- БУДЬТЕ ви прокляті і ваше потомство за те що здали нашу ядерну зброю . і щоб ющер здох в страшних муках
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27.11.2023 14:58 Ответить
Її віддали в обмін на визнання такої держави як Україна.
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27.11.2023 15:07 Ответить
Тобто, наші гаранти шантажували Україну "невизнанням" для здачі ЯЗ
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27.11.2023 15:22 Ответить
Як мінімум, один з "гарантів" - точно шантажував.
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27.11.2023 15:25 Ответить
Всього за період з грудня 1991 року до 27 вересня 2003 року Україну визнала 171 держава.
ДатаДержава02.12.1991https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Poland.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0 Польща 02.12.1991https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Canada_(Pantone).svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Канада 03.12.1991https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Hungary.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Угорщина 04.12.1991https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Latvia.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D1%96%D1%8F Латвія 04.12.1991https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Lithuania.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0 Литва 05.12.1991https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Argentina.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Аргентина 05.12.1991https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Bolivia.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%96%D1%8F Болівія 05.12.1991https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Bulgaria.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F Болгарія 05.12.1991https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Russia_(1991%E2%80%931993).svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Росія 05.12.1991https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Croatia.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8F Хорватія 06.12.1991https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Cuba.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0 Куба 08.12.1991https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_the_Czech_Republic.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Чехословаччина 09.12.1991https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Estonia.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F Естонія 11.12.1991https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Slovenia.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%8F Словенія 12.12.1991https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Georgia_(1990%E2%80%932004).svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%96%D1%8F Грузія 16.12.1991https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Turkey.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Туреччина 18.12.1991https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Sweden.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%96%D1%8F Швеція 18.12.1991https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Norway.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8F Норвегія 20.12.1991https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_the_Kirghiz_Soviet_Socialist_Republic.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD Киргизстан 20.12.1991https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_the_Turkmen_Soviet_Socialist_Republic.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD Туркменістан 21.12.1991https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Sierra_Leone.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8C%D1%94%D1%80%D1%80%D0%B0-%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B5 Сьєрра-Леоне 23.12.1991https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_the_Kazakh_Soviet_Socialist_Republic.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD Казахстан 23.12.1991https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Costa_Rica_(state).svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%A0%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Коста-Рика 23.12.1991https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Liechtenstein.svg
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27.11.2023 15:29 Ответить
І? Мова про США і сильних світу цього.
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28.11.2023 12:30 Ответить
Україну як незалежну державу США визнали 26 грудня 1991. Мемора́ндум про гара́нтії безпе́ки у зв'язку́ з приєдна́нням Украї́ни до Догово́ру про нерозповсю́дження я́дерної збро́ї - міжнародна угода, укладена 5 грудня 1994. Не розумію у чому питання.
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28.11.2023 12:55 Ответить
і з ядерною зброєю Україну визнало б не менше держав
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27.11.2023 15:33 Ответить
навіть більше
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27.11.2023 16:03 Ответить
Ні.
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28.11.2023 12:32 Ответить
У Білорусіі теж Лукашенка проклинають, що здав ядерну зброю...
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27.11.2023 16:32 Ответить
Та за любих реальних об'єктивних умов членство України в НАТО не можливе. Це треба прийняти як дійсність для подальших кроків у зовнішній та внутрішній політиці.
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27.11.2023 14:59 Ответить
Перемога над росією - реальна та об'єктивна умова. У цю перемогу не можуть повірити лише у кремлі та кремлівські тролі, а український народ кожного дня наближає її своєю боротьбою
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27.11.2023 15:14 Ответить
Натівці та американські й британські імперіалісти не зацікавлені у нашій перемозі у цій війні. Вони все зроблять, або не зроблять, щоб цього не відбулося.
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27.11.2023 15:18 Ответить
Імперіалісти на те вони і імперіалісти що зацікавлені у знищенні ворога та взяття його під свій контроль. Американці перш за все зацікавлені у приниженні і знищенні росії щоб показати світу що США єдиний гегемон у всьому світі і на прикладі росії покажуть світу що буде із країною яка боролась із світовим лідерством США.
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27.11.2023 15:21 Ответить
Та ні. Може вони й зацікавлені у поиниженні та знищенні росії, та взагалі на це не спроможні, і це дуже затратна й ризикована авантюра. Чи є приклад з історії яку країну вони принизили або знищили у конвенціональній війні? А тут мавпа з ядерною зброєю. Вони гарно живуть, правлять світом, їм є що втрачати. Ще й зароблять з росією, або виторгують щось у неї.
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27.11.2023 15:31 Ответить
Абсолютно реально. СРСР чудово розвалили із ядерною зброєю і ця зброя аж ніяк не завадили ганебно програти у Афганістані.
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27.11.2023 15:36 Ответить
А Афганістані переміг тероризм. США просто не бачать сенсу утримувати країну, де тероризм має підтримку народу
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27.11.2023 15:44 Ответить
Не утримувати країну, а нав'язати їй та збудувати демократію. Вони не мають наміру нікого утримувати. В нас вже стала демократія за часів Ющенка. Гроші на війну та утримання вони давали. Більше, судячи з усього, не хочуть.
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27.11.2023 16:39 Ответить
Поки США були в Афгані, таліби сиділи під плінтусом.
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28.11.2023 12:38 Ответить
СССР розпалась сугубо через внутрішні причини. Як би в СССР знайшовся би свій Дєн Сяопин він би вцілів.
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28.11.2023 12:36 Ответить
Тільки до санкцій він десятки років проіснував з тими ж причинами.
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28.11.2023 12:53 Ответить
" американські й британські імперіалісти не зацікавлені....... "
Враження ніби на з'їзді ЦК КПСС побував.
Шалені не стихаючі аплодисменти, товаришу Суслову!
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27.11.2023 15:59 Ответить
Так я називаю речі своїми іменами. Так співпало. Вони самі себе так називають. Неофіційно, звісно.
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27.11.2023 16:40 Ответить
Яка в біса "перемога над Росією"? Ви з неба не землю спустіться, треба бути реалістом. Ця війна не закінчиться так як про це мріють відірвані від реальності.
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28.11.2023 12:34 Ответить
Якого біса перемога над Гітлером? Гітлер вже під московою - так казали реалсти у 1941 . Що поробиш - рашисти розпочали тотальну війну, де переможений народу буде повністю знищений - після Бучі стало зрозуміло, що вижити мирним українцям можна лише перемігши ворога і тому народ зробить все можливе і неможливе, але пермога обов'язково буде заради життя на нашій землі.
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28.11.2023 12:42 Ответить
Ви спочатку порівняйте хто перемагав Гітлера, скільки їх було і скільки країн працювали на це.
З гітлером воював весь світ і навіть так зумів його заборони за 4 роки. Тоді бруківку не стелили. А західні союзники соплі не жували і зброю піпеткою не цілили.
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28.11.2023 12:51 Ответить
Так і зараз багато цивілізованих країн допомогають Україні і працюють на знищення російського фашизму. Томі-гани, Шермани, які палали як сірники у коробці були далеко не найкращою зброєю. Союзники тоді ще й як жували соплі та цідили піпеткою, але в кінці кінців що тоді що зараз в кінці кінців переможе більший військово-економічний потенціал, який протистояв і протистоїть німецьому та російському фашизму.
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28.11.2023 13:19 Ответить
Що ти мелеш, тоді вся промисловість США була поставлена на потреби ленд-лізу який давав усе що затребував СССР. По друге, Шерман це кращий танк другої світової. І не треба ляля.
Тоді західні партнери не намагалися гітлеру лице зберегти.
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28.11.2023 13:27 Ответить
Нас з таким завзяттям хоронять, що можуть випадково впасти самі в яму.
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27.11.2023 14:59 Ответить
Це усім зрозуміло..
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27.11.2023 15:01 Ответить
Не можна бути наполовину беременною,або наполовину з абортом....Україні найближчими десятиліттями не світить ані ЄС і тим більше НАТО.Діє змова між заходом і куйлом , про поділ України .винищення українців і недопущення її ані в НАТО ані в ЄС.
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27.11.2023 15:02 Ответить
Ес світить, НАТО ні.
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27.11.2023 15:09 Ответить
Світло ЄС для України і її народу відключать прорашистські виключеті.котрі стоять в Польщі і в Угорщині, і не виключено,що в Німеччині і в Франції ,ще стоять прорашистські запобіжники
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27.11.2023 15:13 Ответить
Все там "світе", просто тут у тренді, розганяти зраду-зрадную, Це вже-Усім Зрозуміло,
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27.11.2023 15:14 Ответить
Нічого не світить.
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28.11.2023 12:52 Ответить
От і чудово. Взагалі треба навіть боротися проти згубних для України компромісів щодо членства, за те щоб увійти до НАТО по повній.
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27.11.2023 15:02 Ответить
От чого те НАТО не здохло від нього все рівно ніякого толку не було. Живе, а всі навкруги маються.
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27.11.2023 15:04 Ответить
Прибиріть це позоріще, воно нажрате європейське бидло триндить ту мантру із року в рік.
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27.11.2023 15:05 Ответить
Устав НАТО под отдельно взятую Украину менять не будут. Это и так было понятно. Но не зеледенту. Отсюда вопрос: для чего эти постоянные вопли "Пачиму мы не в НАТЕ???!!!" Это при том, что даже в НАТО подчеркивают об огромном уровне коррупции в Украине.
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27.11.2023 15:07 Ответить
У нас не корупція зашкалює, а повне беззаконня на всіх рівнях.
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27.11.2023 15:14 Ответить
Коррупция и есть последствие беззакония. Но ни одно, ни другое не является вопросом, который НАТО должно рассматривать. Вот я и пишу, что даже НАТО интересует этот вопрос.
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27.11.2023 15:21 Ответить
Формально, ніякого вступу в НАТО для України не буде. Ніколи.
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27.11.2023 15:10 Ответить
Які вологі кремлівські мрії. Буде вступ і до НАТО і танки НАТО ще війдуть у кремль
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27.11.2023 15:16 Ответить
Ніколи не кажи-ніколи,кацап.
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27.11.2023 15:17 Ответить
пітухостан і 100 років буде воювати ради цього (з 2014 якщо точно)..А сказане про вступ в НАТО чули вже з 2014...Країну не беруть якщо в неї військовий конфлікт
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27.11.2023 15:16 Ответить
Так кацапи вже 300 років ведуть геноцид українського народу. Звісно рашисти будуть знищувати нас до останнього мирного мешканція поки їх не придушать самих. А от коли їм добряче наваляють навіть у Афганістані, то вони можуть ще не скоро оговтатися.
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27.11.2023 15:25 Ответить
Ну это не совсем справедливо. Так "нагеноцидили" что Украина чуть не стала второй Францией, по территории и населению. Поляки, турки или немцы такого бы точно не допустили.
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27.11.2023 21:25 Ответить
Ну от наприклад у тебе багатодітна родина і в тебе маніяк вбив дитину. А тобі кажуть у полції - так наманіячили, що в тебе залишилась найбільша родина у районі - в людей по 1-3 дітей, в тебе аж четверо залишилося. Твій цинізм вражає. Десятки мільйонів українців знищили наші сусіди-людожери
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28.11.2023 12:52 Ответить
НАТО ніяке по суті ..вони сміливі були тільки в Іраку і Афганістані бо в тмх ЯЗ не було ...Така собі сила демократії ...Сила не правді - а в кого більше танків ...Просто марнування часу на все це НАТО...
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27.11.2023 15:19 Ответить
"Сила не правді - а в кого більше танків ..."
Як з'ясувалося, сила не в танках, а в дронах та інших керованих апаратах, напханих вибухівкою. Ну, і в ЯЗ...
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27.11.2023 15:59 Ответить
Значить, ****** буде воювати до скону, або просто офіційно не підпишу мир ніколи.
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27.11.2023 15:26 Ответить
Ніде і ніколи в історії людства навіть підписання "вічного миру" нічого не означало, хіба що давало тимчасову перерву для приготувань до нової "священної війни".
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27.11.2023 16:04 Ответить
Шановні, подобається це комусь, чи не подобається, але вступ в НАТО залежить не від його уставу, бажання Столтенберга, небажання Орбана, чи військового конфлікту.
Є лише один критерій - рішення людини в Овальному кабінеті. Яке приймається з урахуванням думки політичної еліти Вашингтону. Все інше вирішується. От від цього і потрібно виходити.
Все НАТО побудоване навколо однієї країни - США. Всі інші лише статисти, які можуть кричати що завгодно, але врешті-решт, роблять все, що вирішує країна, яка є основною ударною силою альянсу.
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27.11.2023 16:06 Ответить
та до сраки те обісцяне нато
воно імпотентне з моменту створіння як і сране оон
треба об'єднуватись з тими кому сросія реально загрожує
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27.11.2023 16:07 Ответить
Реально це Грузія та Молдова.
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27.11.2023 16:21 Ответить
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27.11.2023 16:17 Ответить
А як можна завершити те, що офіційно не починалось? Адже завдяки саме нашим дорогим партнерам війна так і не була названа війною. Бачте, є ще коменрційні інтереси. Щодо завершення. А що члени НАТО мають на увазі під цим терміном? Може офійійну розписку від *****? Чи повірять слову?
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27.11.2023 16:18 Ответить
а у нас война заявлена до победного конца, пока крым не заберем и вывод?
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27.11.2023 16:34 Ответить
Есть альтернатива. Пока война взять не могут, но пусть гаранты Будапешта вернут нам возможность восстановить статус страны с Яо. Тактическим. А как война закончится допустим, то мы тогда сами выберем или НАТО или оставить себе статус с Яо. Выбор думаю ясен заранее, уже сегодня--- только Яо!
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27.11.2023 20:15 Ответить
навіть на це вони не підуть
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28.11.2023 00:39 Ответить
Повне ні, так надайте гарантії які надали Швеції та Фінляндії до вступу. На території під нашим контролем. З цими гарантіями ми можемо і 10 років вступати.
ПС: але від себе скажу, що не нададуть навіть таких гарантій, як мінімум ще декілька років. Поки самі не окріпнуть. НАТО зараз слабке. Нажаль... Розслабилися
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27.11.2023 22:06 Ответить
 
 