Украина станет членом НАТО, необходимо проводить реформы, - Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил важность проведения реформ Украиной на пути к членству в НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

"Союзники соглашаются, что Украина станет членом НАТО. На встрече (Украина - НАТО) мы согласуем рекомендации для украинцев... по реформам, поскольку мы продолжаем поддерживать Киев на этом пути к членству в НАТО", - сказал он.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен примет участие во встрече Совета Украина – НАТО в Брюсселе.

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