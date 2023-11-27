Украина станет членом НАТО, необходимо проводить реформы, - Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил важность проведения реформ Украиной на пути к членству в НАТО.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.
"Союзники соглашаются, что Украина станет членом НАТО. На встрече (Украина - НАТО) мы согласуем рекомендации для украинцев... по реформам, поскольку мы продолжаем поддерживать Киев на этом пути к членству в НАТО", - сказал он.
Ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен примет участие во встрече Совета Украина – НАТО в Брюсселе.
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+10 Анатолий К #427424
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а як що до реформи мвс то взагалі пісдєц
якби хотіли, то вже давно б провели! Вже пройшло багато часу, а про реформи лише ляпають язиками
Всі інші необхідні реформи відбудуться якщо не автоматично, то станууться при виконанні головної без очевидного тихого супротиву представників антинатівців.
Про поездку президента с Ермаком в Оман?
Дураку понятно - с российской агентурой на Банковой реформ в Украине не будет
Априори
Дураку понятно
Почему это не понятно Столтенбергу?