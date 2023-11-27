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Україна стане членом НАТО, необхідно проводити реформи, - Столтенберг

столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг наголосив на важливості проведення реформ Україною на шляху до членства в НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

"Союзники погоджуються, що Україна стане членом НАТО. На зустрічі (Україна - НАТО) ми погодимо рекомендації для українців... щодо реформ, оскільки ми продовжуємо підтримувати Київ на цьому шляху до членства в НАТО", - сказав він.

Раніше повідомлялось, що держсекретар США Ентоні Блінкен візьме участь у зустрічі Ради Україна – НАТО в Брюсселі.

Читайте: Блінкен обговорить ситуацію в Україні з главами МЗС країн НАТО

Автор: 

НАТО (6392) членство в НАТО (1710) Столтенберг Єнс (1595)


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Топ коментарі
+10
Мародери ніколи не проведуть реформи, вся надія тільки на наступну владу. Впевнений, що такої кількості "какая разница" більше не буде.
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27.11.2023 13:35
+9
Їм ненадоїло раз за разом нести цей бред.
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27.11.2023 13:35
+9
Треба девитися правді у вічі, реформи депутатам, владі не потрібні,
якби хотіли, то вже давно б провели! Вже пройшло багато часу, а про реформи лише ляпають язиками
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27.11.2023 13:39
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Мародери ніколи не проведуть реформи, вся надія тільки на наступну владу. Впевнений, що такої кількості "какая разница" більше не буде.
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27.11.2023 13:35 Відповісти
Дарма ви так впевнені. В основному війна забирає як раз порохоботів, а узєлєнські масово ще в січні-2022 повиїзжали...
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27.11.2023 13:38 Відповісти
Так, активістів виб'ють, залишиться одна "я внє палітікі" та "какая разніца".
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27.11.2023 13:41 Відповісти
Ви мабуть праві. Але потрібно боротися, бо іншої України в нас немає і не буде.
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27.11.2023 13:42 Відповісти
Если ПРЕЗИДЕНТОМ БУДЕТ Валерий Залужный , Генерал Кривонос , генерал Марченко,………… БУДУТ И РЕФОРМЫ И НАТО , а при этих КРОТАХ ВСЕ ДЕЛАЕСЯ ДЛЯ КАПИТУЛЯЦИ
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27.11.2023 14:13 Відповісти
Пані Вікторія, можливо і так, але є дуже багто але. Для того, щоб провести якісь нормалтьні дії в країні, крім позитивного і вкрай патріотичного і нормльного Залужного, мають бути його можливості. Прикладом є США, де на виборах у фінала завжди змагаються 2 партії - демократи і республіканці. Кожна політична сила має свою підготовлену команду, як серед військових, економістів, суддів так і клерків, бо державний штат це мільйони спеціалістів, гвинтики тієї великої машини. Президентом має бути людина, яка є патріотом України, яка сама підготовлена і має підготовлену команду. А ще для цього потрібні гроші і визнання в Європі та США. І ці генерали дуже були б доповненням патріотичної команди у військовій справі. На мій погляд такі дві політичні сили сформовані, це потужна проросійська сила пофегістів, ворогів і мародерів, яких сформували бувші ОПЗЖ, а точніше регіонали. І є друна патріотична сила, це політики і команда, які сформувалися навкого пана Порошенка. Нові обличчя вже показали на що вони здатні, хочаби подивитися на вибори 2019 року, де прийшли нові обличчя, і не зовсім патріотичні і не зовсім спеціалісти і ще без підготовленої команди і всязи в свій штат підготовлених бувшіх ригів, які обслуговують їх команду.
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27.11.2023 14:35 Відповісти
Буде ще і як. Основні виборці зеленського - це вікова група до 30 років. Саме їх зараз і не чіпають. Ну а те, що у загиблих воїнів, яким 30 і більше років, зостаються сиротами неповнолітні діти державу не цікавить - вони ж голосувати ще не можуть.
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27.11.2023 14:36 Відповісти
Я зрозумів про що Ви, але після того, що сталося за ці роки, то думаю і самі вперті зеляботи тисячу раз подумають в яку графу ставити галочку, якщо ще переживають за своїх дітей.
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27.11.2023 14:41 Відповісти
від слів, реформа в Україні вже нудить
а як що до реформи мвс то взагалі пісдєц
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27.11.2023 15:24 Відповісти
Їм ненадоїло раз за разом нести цей бред.
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27.11.2023 13:35 Відповісти
Давно нічого не балакав. А балакати немає про що. Обісралися зі своєю НАТОю і усим на світі.
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27.11.2023 13:38 Відповісти
А як же вони могли обісра..ся, коли на НАТО ніхто не нападав, а на саміт не їздили ми? То можливо ми винні? А коли напав кацап, то відразу побігли до НАТО і вони нс підтримали. У Вас немє запитань до Боневтіка, чому він не поїхав на саміт НАТО?
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27.11.2023 13:45 Відповісти
А хто такий Боневтік ? І чому він повинен їхати на саміт НАТО ?
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27.11.2023 13:57 Відповісти
А це той, що не втік, коли почалося вторгення кацапів під своїми прапорами, бо рніше вони говорили, що "их тут нет". А той, що не втік, по статусу мав їхти на саміт НАТО і подавати, чи підтримувати стару заявку про вступ. Але він навіть 2,5 роки не призначав предствника від Укрїни, бо бажав подивитися в очі одному пуйлу.
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27.11.2023 14:39 Відповісти
Вєрєщук-какіє іщьо рєфроми ми не знаєм что ета такоє вот єслі би ми зналі что ета такоє но ми савсєм нє знаєм что ета такоє...
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27.11.2023 13:37 Відповісти
Йди в дупу,пустомеля.
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27.11.2023 13:37 Відповісти
Треба девитися правді у вічі, реформи депутатам, владі не потрібні,
якби хотіли, то вже давно б провели! Вже пройшло багато часу, а про реформи лише ляпають язиками
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27.11.2023 13:39 Відповісти
А план вступу в НАТО Безуглій пан Столтенберг надав? Отож.
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27.11.2023 13:40 Відповісти
В нас свій план. Вступимо до НАТО по трупах рашистів. Таому кілеру рашистів як Україні точно не відмовлять
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27.11.2023 13:52 Відповісти
Цікаво, а інші міста вони підтримувати не хочуть, тільки Київ? Скільки можна нести оцю мразіясько-радянську хрінь?? Чи це перекладачі-надмозги в молодості кацапські журфаки позакінчували?
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27.11.2023 13:40 Відповісти
Угу, узагальнюють країну однією столицею. Теж саме - як офіційний Лондон..
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27.11.2023 14:12 Відповісти
Які реформи ? А якже усе ******... бабло привладних бариг, їх статки,статки їхніх дітей, які і є ЇХНЄ майбутнє..? А так ХВАНТАЗІЇ ! Подяка звісно геть за усе Союзникам, але.....
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27.11.2023 13:42 Відповісти
Як ці політики вже задовбали. Як Україна може стати членом НАТО із територіальним конфліктом світового масштабу:? Ніяк. Досить вже махати цією морквою. Треба просто комусь вийти і сказати : "Україні ніяке НАТО не світить, бо у вас є дохрена проблем і ми вже кілька раз обісралися від думки про війну з рф. Все що можемо це гарантувати мільярдну військову підтримку. "
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27.11.2023 13:43 Відповісти
Тобто, те, що 20% України під окупацією, вас не бентежить? А тепер розкажіть-но, як ви приймете Україну в НАТО, якщо вона виконає реформи, але не зможе вийти на кордони 91 року.
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27.11.2023 13:46 Відповісти
Бентежить, тому і земля горить під ногами окупантів. Дохнуть вони там як мухи від касетних снарядів
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27.11.2023 13:50 Відповісти
Головна нагальна реформа в Україні - зміна чинної капітулянської влади, яка вважає, що їх в НАТО ніхто не кличе.
Всі інші необхідні реформи відбудуться якщо не автоматично, то станууться при виконанні головної без очевидного тихого супротиву представників антинатівців.
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27.11.2023 13:46 Відповісти
илабэаз
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27.11.2023 14:06 Відповісти
Может уже пора западным спецслужбам слить информацию
Про поездку президента с Ермаком в Оман?
Дураку понятно - с российской агентурой на Банковой реформ в Украине не будет
Априори
Дураку понятно
Почему это не понятно Столтенбергу?
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27.11.2023 14:10 Відповісти
Це значить, що при Зельоних в НАТО не вступимо.
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27.11.2023 14:20 Відповісти
Какие реформы , очём Вы. Наш домашний наполеон , занимается борьбой с опозицией , борьбой с не подконтрольными СМИ , и коррупцией .
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27.11.2023 14:29 Відповісти
якщо подивитися яких "реформ" досягли члени НАТО -УГОРЩИНА .ПОЛЬЩА І ТУРЕЧЧИНА в допомозі рашистському окупанту України .тоді те про що він торочить куйня , в порівнянні з цими,купленими куйлом,натівськими рефоматорами...
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27.11.2023 14:30 Відповісти
ти типовий 73/43%зебіл зразка 2019-го року з мантрою "Україну в НАТО ніхто не кличе"
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27.11.2023 15:15 Відповісти
Щось погано ви підтримуєте, наші корупціонери-шахраї, вже навіть з жиру показилися
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27.11.2023 14:56 Відповісти
нас имеют за шариковых?рефлекс разрабатывают
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27.11.2023 15:22 Відповісти
"Только после победы", которой никогда не будет. Ага... Иди ты ***** уже!
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27.11.2023 17:35 Відповісти
 
 