Україна стане членом НАТО, необхідно проводити реформи, - Столтенберг
Генсек НАТО Єнс Столтенберг наголосив на важливості проведення реформ Україною на шляху до членства в НАТО.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.
"Союзники погоджуються, що Україна стане членом НАТО. На зустрічі (Україна - НАТО) ми погодимо рекомендації для українців... щодо реформ, оскільки ми продовжуємо підтримувати Київ на цьому шляху до членства в НАТО", - сказав він.
Раніше повідомлялось, що держсекретар США Ентоні Блінкен візьме участь у зустрічі Ради Україна – НАТО в Брюсселі.
Топ коментарі
+10 Анатолий К #427424
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+9 Володимир Щербина
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+9 Mart
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а як що до реформи мвс то взагалі пісдєц
якби хотіли, то вже давно б провели! Вже пройшло багато часу, а про реформи лише ляпають язиками
Всі інші необхідні реформи відбудуться якщо не автоматично, то станууться при виконанні головної без очевидного тихого супротиву представників антинатівців.
Про поездку президента с Ермаком в Оман?
Дураку понятно - с российской агентурой на Банковой реформ в Украине не будет
Априори
Дураку понятно
Почему это не понятно Столтенбергу?