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Германия увеличит поддержку Украины, - глава МИД ФРГ Бербок

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

бербок

Германия и партнеры увеличат поддержку Украины, защищающей мир не только в своей стране, но и в Европе.

Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок перед началом заседания министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Бербок заверила, что Германия не будет просто продолжать военную поддержку Украины в ее самообороне, но будет увеличивать ее – свидетельством этого является последнее решение о удвоении военной помощи до 8 млрд евро в следующем году.

"Мы даем четко понять, также здесь на этом заседании министров иностранных дел НАТО в Брюсселе, что безопасность и мир в Украине – это также гарантия мира в Европе. И именно поэтому Германия вместе с другими партнерами продолжает и увеличивает нашу поддержку Украины, поскольку Украина защищает мир не только для своих людей, но и защищает мир в Европе", - подчеркнула она.

На вопрос сможет ли Украина "снова начать контрнаступление, чтобы переломить ситуацию на поле боя в свою пользу", Бербок отметила, что "если СМИ, к сожалению, несколько привыкли к тому, что на европейском континенте происходит жестокое российское наступление, война, мы всегда должны помнить, что речь идет не о теоретических вопросах, не об абстрактных контрнаступлениях, а о том, что Украина должна дать возможность всем людям в своей стране, особенно на востоке Украины, жить в мире и свободе и, прежде всего, хочет освободить их от этого жестокого угнетения".

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Глава МИД Германии отметила многочисленные преступления и зверства, которые совершают в Украине российские оккупанты на захваченных территориях.

"Поэтому речь не о том, может ли Украина как-то добиться прогресса в военном плане, а о спасении людей, которые уже более 650 дней переживают самые плохие вещи, которые только можно себе представить в этом мире", - добавила Бербок.
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Топ комментарии
+6
Danke schön
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28.11.2023 17:09
+4
40 км черга на кордоні Польща -Німечина, вантажівки Польщі блокує Німеччина
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28.11.2023 17:23
+3
некоторые девушки смотрят дальше,чем на шаг вперёд...
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28.11.2023 17:10
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Danke schön
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28.11.2023 17:09 Ответить
Великий Дяк !
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28.11.2023 17:47 Ответить
некоторые девушки смотрят дальше,чем на шаг вперёд...
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28.11.2023 17:10 Ответить
тауруси будуть? чи плануєте відбутися десятком застарілих БМП?
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28.11.2023 17:14 Ответить
та цими таурусами розмивається увага.

є купа речей, які треба і які Німеччина може дати: 155 мм, леопарди, гепарди, ппо , дрони
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28.11.2023 17:21 Ответить
Так вона нічого окрім ППО з цього списку не передає =)

А все інше, що передає, знищується через нестачу

Таурусів, літаків, гелікоптерів, бойових дронів, танків, 155мм.
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28.11.2023 17:31 Ответить
А как можно не дать ни одной ракеты за год, а в следующем году дать в 2 раза больше?
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28.11.2023 17:17 Ответить
0*2=0
отак
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28.11.2023 17:22 Ответить
2+2=5
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28.11.2023 17:28 Ответить
после доклада немецких аналитиков и реальной угрозы войны с путлером на их территории , где у бундесвера никаких шансов .. наконецто кажется зачесали репу и призадумались ..
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28.11.2023 17:19 Ответить
Не бачу. Там, скоріше за все, німкені вже думають як одержувати задоволення коли будуть гвалтувати вузькоокі в кирзачах. Як бабці розповідали.
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28.11.2023 17:45 Ответить
40 км черга на кордоні Польща -Німечина, вантажівки Польщі блокує Німеччина
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28.11.2023 17:23 Ответить
Виключно для пошуку нелегальних мігрантів з третіх країн.
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28.11.2023 17:32 Ответить
Україна якось досягти прогресу у військовому плані, а про порятунок людей, які вже понад 650 днів переживають найгірші речі, які тільки можна собі уявити в цьому світі", - додала Бербок.
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28.11.2023 17:35 Ответить
А як там Франція, топ-5 армія світу хоча б до 100 млн доповзе по поставкам в цьому році? Взагалі не чутно рішучого капітулянта Макрона.
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28.11.2023 17:36 Ответить
Це просто неможливо навіть уявити. Країни з НАТО з спільним населенням за лярд та економікою у сотню раз потужніше ніж московська не можуть нічого подіяти із світовим ********* який у рази менший кількістно та в десятки разів слабкіший за зброєю. Це що? Так незабаром і Північна Корея стане ставити раком свою частину світу та США ради сміху.
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28.11.2023 17:38 Ответить
Вони живуть в сні, війна десь далеко, коли проснуться буде як в фільмі, скузі скузі
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28.11.2023 19:34 Ответить
Таурсы Хде ?!
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28.11.2023 17:45 Ответить


Президент подписал бюджет-2024
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28.11.2023 17:53 Ответить
ФрекенБок
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28.11.2023 17:55 Ответить
То шо, перемога України вже не обговорюється? Чому ці речі вони вирішили розділити, заради перимир'я з х#йлом?
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28.11.2023 18:04 Ответить
 
 