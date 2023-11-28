Минобороны внедрило еще четыре стандарта НАТО

В октябре-ноябре 2023 года в Министерстве обороны и Вооруженных силах Украины были введены еще четыре стандарта НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Министерства обороны Украины.

Как отмечается, среди новых введенных стандартов:

"Образование и подготовка по проведению операций в урбанизированной среде" (осуществление стандартизированной подготовки при подготовке к ведению боевых действий в крупных населенных пунктах).

"Тактика, методы и процедуры воздушно-десантных операций НАТО" (обеспечение командиров и их штабов руководством по планированию, координации и выполнению воздушно-десантных операций).

"Проведение сухопутных тактических действий" (обеспечение руководством по планированию и выполнению мероприятий и задач по стабилизации обстановки, которые могут возникать в рамках любой операции и в рамках любой кампании).

"Воздушные и космические операции" (касается общей доктрины, на основе которой могут быть сформулированы стандартные процедуры применения способностей действий в аэрокосмическом пространстве во время объединенных операций).

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Также сообщается, что в настоящее время в Минобороны и ВСУ введено 280 стандартов НАТО:

174 были введены в рамках Целей партнерства Украина-НАТО (первоочередные стандарты НАТО);

106 - так называемых "инициационных", которые внедряются Украиной вне Целей партнерства.

Всего в Альянсе существует 1135 стандартов – то есть в Минобороны и ВСУ уже введена четверть от общего количества (24,6%).

Еще в феврале 2023 года насчитывалось только 77 стандартов, введенных в рамках Целей партнерства, но полномасштабная война не остановила процесс интеграции Украины в Североатлантическое пространство.

"Введение стандартов НАТО в составляющие сектора безопасности и обороны - приоритетная задача для Украины на пути к членству в НАТО", - добавили в Минобороны.

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