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Минобороны (8211) НАТО (8911) стандарт (83)

Минобороны внедрило еще четыре стандарта НАТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

нато

В октябре-ноябре 2023 года в Министерстве обороны и Вооруженных силах Украины были введены еще четыре стандарта НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Министерства обороны Украины.

Как отмечается, среди новых введенных стандартов:

  • "Образование и подготовка по проведению операций в урбанизированной среде" (осуществление стандартизированной подготовки при подготовке к ведению боевых действий в крупных населенных пунктах).
  • "Тактика, методы и процедуры воздушно-десантных операций НАТО" (обеспечение командиров и их штабов руководством по планированию, координации и выполнению воздушно-десантных операций).
  • "Проведение сухопутных тактических действий" (обеспечение руководством по планированию и выполнению мероприятий и задач по стабилизации обстановки, которые могут возникать в рамках любой операции и в рамках любой кампании).
  • "Воздушные и космические операции" (касается общей доктрины, на основе которой могут быть сформулированы стандартные процедуры применения способностей действий в аэрокосмическом пространстве во время объединенных операций).

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Также сообщается, что в настоящее время в Минобороны и ВСУ введено 280 стандартов НАТО:

  • 174 были введены в рамках Целей партнерства Украина-НАТО (первоочередные стандарты НАТО);
  • 106 - так называемых "инициационных", которые внедряются Украиной вне Целей партнерства.

Всего в Альянсе существует 1135 стандартов – то есть в Минобороны и ВСУ уже введена четверть от общего количества (24,6%).

Еще в феврале 2023 года насчитывалось только 77 стандартов, введенных в рамках Целей партнерства, но полномасштабная война не остановила процесс интеграции Украины в Североатлантическое пространство.

"Введение стандартов НАТО в составляющие сектора безопасности и обороны - приоритетная задача для Украины на пути к членству в НАТО", - добавили в Минобороны.

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Якби це сказали представники НАТО, то я б повірив. А оскільуи це "інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Міністерства оборони України." Джерело: https://censor.net/ua/n3458327
то віри цьому дуже й дуже мало (для мене, в усякому разі)
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28.11.2023 19:05 Ответить
Здається, що через саботаж із втіленням стандартів НАТО і були пов'язани претензії до наших генералів.
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28.11.2023 19:09 Ответить
"Саботаж"? І хто це мав претензії до наших генералів?
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28.11.2023 19:16 Ответить
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28.11.2023 19:15 Ответить
і як тепер торгувати пайком у супермаркетах?
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28.11.2023 19:21 Ответить
Тактика повітряних та космічних операцій - це мабуть про застосування Таурусів поставки яких обіцяють збільшити у наступному році в порівнянні з теперешніми.
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28.11.2023 19:21 Ответить
За збільшення відповідає особисто Федоров!
Потужне збільшення буде не менше ніж у 100 разів!
0×100=0
У подібних "збільшеннях" він провідний фахівець.
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28.11.2023 19:49 Ответить
А когда минобороны внедрит главный стандарт НАТО- НЕ ВОРОВАТЬ!!!!!! Банда воров и уклонистов....
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28.11.2023 19:58 Ответить
Тепер всі співробітники Міноборони толерантно пісають сидячи.
А кількість жінок, що півкар'єри проводять у декреті, перевищує кількість чоловіків.

Це всім дуже допоможе.
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28.11.2023 22:34 Ответить
 
 