Украина получила право совместно разрабатывать и вносить изменения в ряд ключевых стандартов НАТО, - Минобороны

Украина стала ассоциированным членом программы технологического сотрудничества вооруженных сил НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

По результатам голосования на ежегодном заседании MIP Steering Group, Украина принята в многостороннюю программу взаимосовместимости (MIP), реализующую технологическое сотрудничество армий государств-членов НАТО.

Теперь в качестве ассоциированного члена MIP Украина получила право совместно разрабатывать и вносить изменения в ключевые стандарты НАТО, касающиеся взаимодействия систем боевого управления и смежных стандартов.

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При поддержке Трастового фонда C4 Украина-НАТО и программы MIP внесен большой вклад в развитие украинской системы ситуационной осведомленности "Дельта", которая с 2016 года разрабатывается украинскими военными ИТ-специалистами. Именно на примере работы "Дельты" офицеры Центра инноваций и развития оборонных технологий Минобороны представили потенциал Украины на заседании MIP Steering Group.

"Для Украины предоставление статуса члена MIP – это знаковое решение. Благодарны немецким партнерам за поддержку нашей заявки и стремлений. Теперь Украина может усиливать сотрудничество с Альянсом и странами вне НАТО. Это решение показывает успехи и прогресс в развитии способности Украины к ситуационной осведомленности в мире" , - подчеркнул глава Центра инноваций и развития оборонных технологий полковник Марат Утюшев.

Украине уже сообщили о членстве официальными дипломатическими каналами. Также флаг Украины будет включен в шаблон оформления всех документов MIP. В своем письме представители NATO Headquarters Consultation, Command and Control (C3) Staff отмечают, что это событие является хорошим примером сотрудничества Украины с НАТО и странами-членами Альянса, в частности, в рамках проекта NATO-Ukraine C4 Knowledge Sharing Project.

Многосторонняя программа интероперабельности (MIP) является программой технологического сотрудничества ВС государств-членов НАТО. Она создана на уровне национальных разработчиков информационных систем боевого управления и стремится достичь интероперабельности национальных систем категории C2IS.

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Одним из продуктов MIP является спецификация MIP4-IES – протокол и модель данных для обмена информацией об обстановке между системами боевого управления. Взаимодействие MIP и разработчиков системы ситуационной осведомленности "Дельта" осуществляется с 2019 года.