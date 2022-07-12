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Новости Оборона
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Украина получила право совместно разрабатывать и вносить изменения в ряд ключевых стандартов НАТО, - Минобороны

mim

Украина стала ассоциированным членом программы технологического сотрудничества вооруженных сил НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

По результатам голосования на ежегодном заседании MIP Steering Group, Украина принята в многостороннюю программу взаимосовместимости (MIP), реализующую технологическое сотрудничество армий государств-членов НАТО.

Теперь в качестве ассоциированного члена MIP Украина получила право совместно разрабатывать и вносить изменения в ключевые стандарты НАТО, касающиеся взаимодействия систем боевого управления и смежных стандартов.

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При поддержке Трастового фонда C4 Украина-НАТО и программы MIP внесен большой вклад в развитие украинской системы ситуационной осведомленности "Дельта", которая с 2016 года разрабатывается украинскими военными ИТ-специалистами. Именно на примере работы "Дельты" офицеры Центра инноваций и развития оборонных технологий Минобороны представили потенциал Украины на заседании MIP Steering Group.

"Для Украины предоставление статуса члена MIP – это знаковое решение. Благодарны немецким партнерам за поддержку нашей заявки и стремлений. Теперь Украина может усиливать сотрудничество с Альянсом и странами вне НАТО. Это решение показывает успехи и прогресс в развитии способности Украины к ситуационной осведомленности в мире" , - подчеркнул глава Центра инноваций и развития оборонных технологий полковник Марат Утюшев.

Украине уже сообщили о членстве официальными дипломатическими каналами. Также флаг Украины будет включен в шаблон оформления всех документов MIP. В своем письме представители NATO Headquarters Consultation, Command and Control (C3) Staff отмечают, что это событие является хорошим примером сотрудничества Украины с НАТО и странами-членами Альянса, в частности, в рамках проекта NATO-Ukraine C4 Knowledge Sharing Project.

Многосторонняя программа интероперабельности (MIP) является программой технологического сотрудничества ВС государств-членов НАТО. Она создана на уровне национальных разработчиков информационных систем боевого управления и стремится достичь интероперабельности национальных систем категории C2IS.

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Одним из продуктов MIP является спецификация MIP4-IES – протокол и модель данных для обмена информацией об обстановке между системами боевого управления. Взаимодействие MIP и разработчиков системы ситуационной осведомленности "Дельта" осуществляется с 2019 года.

Минобороны (9302) НАТО (9964) оборона (5199) стандарт (89) Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+30
Проти НАТО в Україні боролись:

1. Тимошенко - будучи прем'єркою зірвала надання ПДЧ в Бухаресті у 2008 заявивши, що українці не готові до НАТО.
2. Янукович - у 2010 підписав закон про відмову України від вступу до Альянсу.
3. Зеленський - відмовився відвідати саміт НАТО в 2019, та не подав заявку на вступ у 2022 році, порошуючи Конституцію країни.

На руках цих покручів кров сотень тисяч українців, спалені міста, зруйнована економіка, втрачені території. Іуди.
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12.07.2022 15:05
+14
Поки не офіційно-але Україна вже в НАТО...
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12.07.2022 15:05
+13
ну и это вполне логично...... я бы тоже хотел знать все недостатки своей техники, чтобы повысить качество выпускаемой мною продукции......, ну и, естественно, новые методы борьбы с врагом, особенно с таким подлым и мерзким, коим является раска федераска.....
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12.07.2022 15:01
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Правила форума Совет форумчан
ну и это вполне логично...... я бы тоже хотел знать все недостатки своей техники, чтобы повысить качество выпускаемой мною продукции......, ну и, естественно, новые методы борьбы с врагом, особенно с таким подлым и мерзким, коим является раска федераска.....
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12.07.2022 15:01 Ответить
Молодці.
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12.07.2022 15:03 Ответить
Проти НАТО в Україні боролись:

1. Тимошенко - будучи прем'єркою зірвала надання ПДЧ в Бухаресті у 2008 заявивши, що українці не готові до НАТО.
2. Янукович - у 2010 підписав закон про відмову України від вступу до Альянсу.
3. Зеленський - відмовився відвідати саміт НАТО в 2019, та не подав заявку на вступ у 2022 році, порошуючи Конституцію країни.

На руках цих покручів кров сотень тисяч українців, спалені міста, зруйнована економіка, втрачені території. Іуди.
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12.07.2022 15:05 Ответить
Кучму забув.
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12.07.2022 15:07 Ответить
Кров також на руках всих тих, хто за них голосував.
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12.07.2022 15:38 Ответить
Поки в НАТО Франція і ФРН проти України , Україну в НАТО не приймуть.Тяжко зрозуміти ?
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12.07.2022 20:11 Ответить
Поки не офіційно-але Україна вже в НАТО...
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12.07.2022 15:05 Ответить
Дай боже.
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12.07.2022 15:09 Ответить
В Кремле разброд: чекисты паникуют перед смертью
https://youtu.be/_kzxV6lBc2k
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12.07.2022 15:08 Ответить
НАТО в кожну ХАТУ...та щоби у дворі кожному стояв танк.. кулемет та HIMARS...
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12.07.2022 15:25 Ответить
А заявку на вступ коли боневтіклий зєнєлох наважиться подати, чи дєрьмак поки не дозволяє???
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12.07.2022 15:25 Ответить
Надо интегрироваться в НАТО по всем возможным направлениям, что бы после войны сразу вступить!
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12.07.2022 15:30 Ответить
Електронна петиція про те, щоб замінити в Одесі пам'ятник російській імператриці Катерині на скульптуру порно-актора Біллі Геррінґтона, набрала понад 25 тисяч підписів.

У зверненні https://petition.president.gov.ua/petition/141740 пропонують зобразити актора за барною стійкою з пляшкою пива.
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12.07.2022 15:31 Ответить
У цього актора, скоріше за все, се@ксуальний досвід менше, ніж у кацапохвойди катьки анґальт-цербстської. ОП не підтримає)
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12.07.2022 16:07 Ответить
А чого Вас це так дивує? Так. Саме Україна зараз може покращити ці стандарти. Бо власне що таке стандарти НАТО? Це перш за все ефективне керування віськовими сиами на полі бою. Це перш за все найбильш ефективне та надійне озброєння. А де це все найкраще перевірити та вдосконалити? Безпосереньо на полі бою. Ви наприклад в курсі, що за пропозицією українських військових виробник вже офіційно вніс вдосконалення в гаубиці три сімки? А їх американці скільки вже експлуатують. Так само і з керуванням на полі бою. Зараз наші війскові спеціалісти на вагу золота в будь якій країні. Бо мають те чого не мають військові інших країн. Ті ж самі військові країн НАТО не мають - бойовий досвід у війні такого масштабу. Зараз українська армія мабуть найбільш боєздатна сухопутна армія Європи. Тому вважаю, що Ваша іронія в данному контексті недоречна.
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12.07.2022 15:54 Ответить
Я взагаі дивлюся що нашій нації притаманний комплекс меньшовартості. Багато в чому інспірований тими ж самими кацапами. Спочатку нам казали що наші продуки не дотягують до європеських стандартів та не будуть мати попиту в ЄС. Згодовм виявилось що вони аж ніяк не поступаються європейським. Нам казали що наші робітники не будуть мати попиту на свою працю в Європі і взагалі нікчеми тому в Україні мало заробляють. Знову виявилося що це не так. І це стосується не тільки низькокваліфікованної праці. Наприклад ті самі наші айтішники досить легко знаходять собі роботу у Європі. Так само після 2014 року натівські війскові з повагою ставляться до знаннь та навичок наших військових. Завжди відмічать як наші війскові досить легко та швидно опановують нові для них зразки ******** зброї, як вміло можуть проводити війскові ********. Може вже настав час позбуватися цього комплексу меньшовартості?
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12.07.2022 16:10 Ответить
Це вам так хочеться чи мариться , що десь там у когось є меншовартiсть, то якщо на кожному куртку про неї скавчати наративами, то ви від кацапів нічим не відрізняєтесь в плані вирощування окупаційної культури.
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13.07.2022 12:55 Ответить
А чим ще мають визначатися стандарти військового блоку? Тільки досвідом війни з його головним противником. Хто має найбільший останнім часом досвід війни з росією? Тому Україна має мати тут чи не провідну ролю і це вірно і логічно. Військові НАТО мають вчитися в українців як воювати з кацапами. Наука і досвід цей для НАТО є безцінним, може знадобитися любої миті і має враховуватися при взаєморозрахунках за зброю і **********.
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12.07.2022 15:46 Ответить
З тими хто зараз у владі, Україні не бачити ані єс ані нато, це ж підрозділ фсб !
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12.07.2022 16:32 Ответить
Дерьмаковцы будут участвовать в разработках стандартов НАТО?
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12.07.2022 18:21 Ответить
Скажите,- кто нибудь держал в руках документ (книжку),- "Стандарты НАТО"?
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12.07.2022 18:40 Ответить
 
 