Украина получила право совместно разрабатывать и вносить изменения в ряд ключевых стандартов НАТО, - Минобороны
Украина стала ассоциированным членом программы технологического сотрудничества вооруженных сил НАТО.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
По результатам голосования на ежегодном заседании MIP Steering Group, Украина принята в многостороннюю программу взаимосовместимости (MIP), реализующую технологическое сотрудничество армий государств-членов НАТО.
Теперь в качестве ассоциированного члена MIP Украина получила право совместно разрабатывать и вносить изменения в ключевые стандарты НАТО, касающиеся взаимодействия систем боевого управления и смежных стандартов.
При поддержке Трастового фонда C4 Украина-НАТО и программы MIP внесен большой вклад в развитие украинской системы ситуационной осведомленности "Дельта", которая с 2016 года разрабатывается украинскими военными ИТ-специалистами. Именно на примере работы "Дельты" офицеры Центра инноваций и развития оборонных технологий Минобороны представили потенциал Украины на заседании MIP Steering Group.
"Для Украины предоставление статуса члена MIP – это знаковое решение. Благодарны немецким партнерам за поддержку нашей заявки и стремлений. Теперь Украина может усиливать сотрудничество с Альянсом и странами вне НАТО. Это решение показывает успехи и прогресс в развитии способности Украины к ситуационной осведомленности в мире" , - подчеркнул глава Центра инноваций и развития оборонных технологий полковник Марат Утюшев.
Украине уже сообщили о членстве официальными дипломатическими каналами. Также флаг Украины будет включен в шаблон оформления всех документов MIP. В своем письме представители NATO Headquarters Consultation, Command and Control (C3) Staff отмечают, что это событие является хорошим примером сотрудничества Украины с НАТО и странами-членами Альянса, в частности, в рамках проекта NATO-Ukraine C4 Knowledge Sharing Project.
Многосторонняя программа интероперабельности (MIP) является программой технологического сотрудничества ВС государств-членов НАТО. Она создана на уровне национальных разработчиков информационных систем боевого управления и стремится достичь интероперабельности национальных систем категории C2IS.
Одним из продуктов MIP является спецификация MIP4-IES – протокол и модель данных для обмена информацией об обстановке между системами боевого управления. Взаимодействие MIP и разработчиков системы ситуационной осведомленности "Дельта" осуществляется с 2019 года.
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1. Тимошенко - будучи прем'єркою зірвала надання ПДЧ в Бухаресті у 2008 заявивши, що українці не готові до НАТО.
2. Янукович - у 2010 підписав закон про відмову України від вступу до Альянсу.
3. Зеленський - відмовився відвідати саміт НАТО в 2019, та не подав заявку на вступ у 2022 році, порошуючи Конституцію країни.
На руках цих покручів кров сотень тисяч українців, спалені міста, зруйнована економіка, втрачені території. Іуди.
https://youtu.be/_kzxV6lBc2k
У зверненні https://petition.president.gov.ua/petition/141740 пропонують зобразити актора за барною стійкою з пляшкою пива.