Україна отримала право спільно розробляти та вносити зміни до ключових стандартів НАТО, - Міноборони

Україна стала асоційованим членом програми технологічного співробітництва збройних сил країн НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

За результатами голосування на щорічному засіданні MIP Steering Group, Україну прийнято до багатосторонньої програми взаємосумісності (MIP), яка реалізовує технологічне співробітництво армій держав-членів НАТО.

Відтепер у ролі асоційованого члена МІР Україна отримала право спільно розробляти й вносити зміни до ключових стандартів НАТО, які стосуються взаємодії систем бойового управління та суміжних стандартів.

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За підтримки Трастового фонду C4 Україна-НАТО та програми MIP зроблено великий внесок у розвиток української системи ситуаційної обізнаності "Дельта", що з 2016 року розробляється українськими військовими ІТ-фахівцями. Саме на прикладі роботи "Дельти" офіцери Центру інновацій та розвитку оборонних технологій Міноборони презентували потенціал України на засіданні MIP Steering Group.

"Для України надання статусу члена МІР – це знакове рішення. Вдячні німецьким партнерам за підтримку нашої заявки та прагнень. Тепер Україна може посилювати співпрацю з Альянсом та країнами поза НАТО. Це рішення показує успіхи та прогрес у розвитку спроможності України до ситуаційної обізнаності у світі", - наголосив очільник Центру інновацій та розвитку оборонних технологій полковник Марат Утюшев.

Україну вже повідомили про набуття членства офіційними дипломатичними каналами. Також прапор України буде включений в шаблон оформлення всіх документів МІР. У своєму листі представники NATO Headquarters Consultation, Command and Control (C3) Staff зазначають, що ця подія є гарним прикладом співпраці України з НАТО та країнами-членами Альянсу, зокрема в рамках проекту NATO-Ukraine C4 Knowledge Sharing Project.

Багатостороння програма інтероперабельності (MIP) є програмою технологічного співробітництва ЗС держав-членів НАТО. Вона створена на рівні національних розробників інформаційних систем бойового управління та має на меті досягти інтероперабельності національних систем категорії C2IS.

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Одним із продуктів MIP є специфікація MIP4-IES - протокол та модель даних для обміну інформацією про обстановку між системами бойового управління. Взаємодія МІР та українських розробників системи ситуаційної обізнаності "Дельта" здійснюється з 2019 року.