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Новини Оборона
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Україна отримала право спільно розробляти та вносити зміни до ключових стандартів НАТО, - Міноборони

mim

Україна стала асоційованим членом програми технологічного співробітництва збройних сил країн НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

За результатами голосування на щорічному засіданні MIP Steering Group, Україну прийнято до багатосторонньої програми взаємосумісності (MIP), яка реалізовує технологічне співробітництво армій держав-членів НАТО.

Відтепер у ролі асоційованого члена МІР Україна отримала право спільно розробляти й вносити зміни до ключових стандартів НАТО, які стосуються взаємодії систем бойового управління та суміжних стандартів.

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За підтримки Трастового фонду C4 Україна-НАТО та програми MIP зроблено великий внесок у розвиток української системи ситуаційної обізнаності "Дельта", що з 2016 року розробляється українськими військовими ІТ-фахівцями. Саме на прикладі роботи "Дельти" офіцери Центру інновацій та розвитку оборонних технологій Міноборони презентували потенціал України на засіданні MIP Steering Group.

"Для України надання статусу члена МІР – це знакове рішення. Вдячні німецьким партнерам за підтримку нашої заявки та прагнень. Тепер Україна може посилювати співпрацю з Альянсом та країнами поза НАТО. Це рішення показує успіхи та прогрес у розвитку спроможності України до ситуаційної обізнаності у світі", - наголосив очільник Центру інновацій та розвитку оборонних технологій полковник Марат Утюшев.

Україну вже повідомили про набуття членства офіційними дипломатичними каналами. Також прапор України буде включений в шаблон оформлення всіх документів МІР. У своєму листі представники NATO Headquarters Consultation, Command and Control (C3) Staff зазначають, що ця подія є гарним прикладом співпраці України з НАТО та країнами-членами Альянсу, зокрема в рамках проекту NATO-Ukraine C4 Knowledge Sharing Project.

Багатостороння програма інтероперабельності (MIP) є програмою технологічного співробітництва ЗС держав-членів НАТО. Вона створена на рівні національних розробників інформаційних систем бойового управління та має на меті досягти інтероперабельності національних систем категорії C2IS.

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Одним із продуктів MIP є специфікація MIP4-IES - протокол та модель даних для обміну інформацією про обстановку між системами бойового управління. Взаємодія МІР та українських розробників системи ситуаційної обізнаності "Дельта" здійснюється з 2019 року.

Автор: 

Міноборони (7325) НАТО (6426) оборона (4772) стандарт (88) Резніков Олексій (1445)


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Топ коментарі
+30
Проти НАТО в Україні боролись:

1. Тимошенко - будучи прем'єркою зірвала надання ПДЧ в Бухаресті у 2008 заявивши, що українці не готові до НАТО.
2. Янукович - у 2010 підписав закон про відмову України від вступу до Альянсу.
3. Зеленський - відмовився відвідати саміт НАТО в 2019, та не подав заявку на вступ у 2022 році, порошуючи Конституцію країни.

На руках цих покручів кров сотень тисяч українців, спалені міста, зруйнована економіка, втрачені території. Іуди.
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12.07.2022 15:05
+14
Поки не офіційно-але Україна вже в НАТО...
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12.07.2022 15:05
+13
ну и это вполне логично...... я бы тоже хотел знать все недостатки своей техники, чтобы повысить качество выпускаемой мною продукции......, ну и, естественно, новые методы борьбы с врагом, особенно с таким подлым и мерзким, коим является раска федераска.....
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12.07.2022 15:01
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ну и это вполне логично...... я бы тоже хотел знать все недостатки своей техники, чтобы повысить качество выпускаемой мною продукции......, ну и, естественно, новые методы борьбы с врагом, особенно с таким подлым и мерзким, коим является раска федераска.....
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12.07.2022 15:01 Відповісти
Молодці.
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12.07.2022 15:03 Відповісти
Проти НАТО в Україні боролись:

1. Тимошенко - будучи прем'єркою зірвала надання ПДЧ в Бухаресті у 2008 заявивши, що українці не готові до НАТО.
2. Янукович - у 2010 підписав закон про відмову України від вступу до Альянсу.
3. Зеленський - відмовився відвідати саміт НАТО в 2019, та не подав заявку на вступ у 2022 році, порошуючи Конституцію країни.

На руках цих покручів кров сотень тисяч українців, спалені міста, зруйнована економіка, втрачені території. Іуди.
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12.07.2022 15:05 Відповісти
Кучму забув.
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12.07.2022 15:07 Відповісти
Кров також на руках всих тих, хто за них голосував.
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12.07.2022 15:38 Відповісти
Поки в НАТО Франція і ФРН проти України , Україну в НАТО не приймуть.Тяжко зрозуміти ?
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12.07.2022 20:11 Відповісти
Поки не офіційно-але Україна вже в НАТО...
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12.07.2022 15:05 Відповісти
Дай боже.
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12.07.2022 15:09 Відповісти
В Кремле разброд: чекисты паникуют перед смертью
https://youtu.be/_kzxV6lBc2k
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12.07.2022 15:08 Відповісти
НАТО в кожну ХАТУ...та щоби у дворі кожному стояв танк.. кулемет та HIMARS...
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12.07.2022 15:25 Відповісти
А заявку на вступ коли боневтіклий зєнєлох наважиться подати, чи дєрьмак поки не дозволяє???
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12.07.2022 15:25 Відповісти
Надо интегрироваться в НАТО по всем возможным направлениям, что бы после войны сразу вступить!
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12.07.2022 15:30 Відповісти
Електронна петиція про те, щоб замінити в Одесі пам'ятник російській імператриці Катерині на скульптуру порно-актора Біллі Геррінґтона, набрала понад 25 тисяч підписів.

У зверненні https://petition.president.gov.ua/petition/141740 пропонують зобразити актора за барною стійкою з пляшкою пива.
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12.07.2022 15:31 Відповісти
У цього актора, скоріше за все, се@ксуальний досвід менше, ніж у кацапохвойди катьки анґальт-цербстської. ОП не підтримає)
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12.07.2022 16:07 Відповісти
А чого Вас це так дивує? Так. Саме Україна зараз може покращити ці стандарти. Бо власне що таке стандарти НАТО? Це перш за все ефективне керування віськовими сиами на полі бою. Це перш за все найбильш ефективне та надійне озброєння. А де це все найкраще перевірити та вдосконалити? Безпосереньо на полі бою. Ви наприклад в курсі, що за пропозицією українських військових виробник вже офіційно вніс вдосконалення в гаубиці три сімки? А їх американці скільки вже експлуатують. Так само і з керуванням на полі бою. Зараз наші війскові спеціалісти на вагу золота в будь якій країні. Бо мають те чого не мають військові інших країн. Ті ж самі військові країн НАТО не мають - бойовий досвід у війні такого масштабу. Зараз українська армія мабуть найбільш боєздатна сухопутна армія Європи. Тому вважаю, що Ваша іронія в данному контексті недоречна.
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12.07.2022 15:54 Відповісти
Я взагаі дивлюся що нашій нації притаманний комплекс меньшовартості. Багато в чому інспірований тими ж самими кацапами. Спочатку нам казали що наші продуки не дотягують до європеських стандартів та не будуть мати попиту в ЄС. Згодовм виявилось що вони аж ніяк не поступаються європейським. Нам казали що наші робітники не будуть мати попиту на свою працю в Європі і взагалі нікчеми тому в Україні мало заробляють. Знову виявилося що це не так. І це стосується не тільки низькокваліфікованної праці. Наприклад ті самі наші айтішники досить легко знаходять собі роботу у Європі. Так само після 2014 року натівські війскові з повагою ставляться до знаннь та навичок наших військових. Завжди відмічать як наші війскові досить легко та швидно опановують нові для них зразки ******** зброї, як вміло можуть проводити війскові ********. Може вже настав час позбуватися цього комплексу меньшовартості?
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12.07.2022 16:10 Відповісти
Це вам так хочеться чи мариться , що десь там у когось є меншовартiсть, то якщо на кожному куртку про неї скавчати наративами, то ви від кацапів нічим не відрізняєтесь в плані вирощування окупаційної культури.
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13.07.2022 12:55 Відповісти
А чим ще мають визначатися стандарти військового блоку? Тільки досвідом війни з його головним противником. Хто має найбільший останнім часом досвід війни з росією? Тому Україна має мати тут чи не провідну ролю і це вірно і логічно. Військові НАТО мають вчитися в українців як воювати з кацапами. Наука і досвід цей для НАТО є безцінним, може знадобитися любої миті і має враховуватися при взаєморозрахунках за зброю і **********.
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12.07.2022 15:46 Відповісти
З тими хто зараз у владі, Україні не бачити ані єс ані нато, це ж підрозділ фсб !
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12.07.2022 16:32 Відповісти
Дерьмаковцы будут участвовать в разработках стандартов НАТО?
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12.07.2022 18:21 Відповісти
Скажите,- кто нибудь держал в руках документ (книжку),- "Стандарты НАТО"?
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12.07.2022 18:40 Відповісти
 
 