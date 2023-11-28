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Устойчивость бактерий к антибиотикам осложняет лечение раненых, - Минздрав

Новости Цензор.НЕТ Здоровье Война в Украине

лекарства,таблетки,антибиотики

Министерство здравоохранения Украины заявило о трудностях с лечением раненых военных из-за стойкости некоторых бактерий к антибиотикам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Проблема антибиотикорезистентности достигла критического уровня. Произошло это, в частности, из-за чрезмерного и нерационального использования антибиотиков с профилактической и лечебной целью (особенно во время пандемии COVID-19), самостоятельный прием антибактериальных препаратов (без назначения врача), невозможность соблюдения минимальных гигиенических требований на прифронтовых территориях, перегруженность медицинской системы", - говорится в сообщении.

В Минздраве отмечают, что крайне тяжела ситуация с резистентностью госпитальных штаммов бактерий к цефтриаксону и левофлоксацину. К сожалению, уже сегодня некоторые раненые бойцы имеют инфекционные осложнения, вызванные возбудителями, которые нечувствительны к этим препаратам более чем в 75%, а в некоторых случаях — до 100%.

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Отдельной проблемой, по словам медиков, стало неконтролируемое поступление и применение антибактериальных препаратов, попавших в Украину с гуманитарной помощью. Часть из них не зарегистрированы в Украине и входят в группу "резерва", это лекарственные средства "последней надежды", которые должны использоваться только в самых тяжелых случаях бактериальных инфекций, когда все другие возможности исчерпаны. Использование этих антибиотиков без лабораторного подтверждения целесообразности их назначения крайне опасно и негативно влияет на развитие антимикробной резистентности, так как к этим препаратам устойчивость развивается быстрее.
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Топ комментарии
+9
Тому що традиційно совки вірусну інфекцію лікують антибіотиками, які ніяк не впливать на віруси, бо фактично вірус - навіть не жива клітина а фрагмент РНК/ДНК. А потім купа атипових пневмоній.
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28.11.2023 20:07
+8
Тобто МОЗ розписався у повному провалі своєї роботи під час КОВІДу та повній бездіяльності після повномаштабного вторгнення? Не здивований лише тому, що вони самі не розуміють що роблять і кажуть.
Ей, Зєлєбобіки! Уляна Супрун вам була "дохтур смерть"? Зараз як, норм, стали безсмертними? Все без черг і за доступними цінами?
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28.11.2023 20:12
+7
треба "подякувати" нашій цивільній медицині, яка за будь-яких обставин і там де треба і, частіше за все, там де не треба, одразу призначає людині антибіотики...
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28.11.2023 20:06
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треба "подякувати" нашій цивільній медицині, яка за будь-яких обставин і там де треба і, частіше за все, там де не треба, одразу призначає людині антибіотики...
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28.11.2023 20:06 Ответить
Лікарі практично напряму пов'язані з фармацевтичними компаніями, або їх дистрибьюторами. Тому немає чому дивуватися. Це надприбутковий бізнес. Так саме як і КОВІД не так давно.
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28.11.2023 20:11 Ответить
І з аптеками..там своя мафія.
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28.11.2023 20:19 Ответить
Таких "Дохтурів", звісно, очікує свій казан в аду, але в нас і народ дуже розумний, розумніший за більшість лікарів!
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28.11.2023 20:12 Ответить
Більшість поранених - чоловіки. А в чоловіка не так просто запхати ті ліки. Так що самі щось собі вигадувати й приймати - не будуть. Там з медиків треба запитувати.
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28.11.2023 20:22 Ответить
Справа в тому що йдеться про внутрішньолікарняні бактерії. А не про те що там за пацієнти.
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28.11.2023 20:35 Ответить
Якщо щось болить, то не так вже і тяжко!

Більш того - чоловікі скорше здатні перестати приймати ліки, як тільки стало легше, тобто повний курс проходять далеко не всі.
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28.11.2023 20:47 Ответить
Помиляєтесь , бо хлопці в окопах ,,застуду" звісно переносять на ногах , і в багатьох потім як наслідок і бронхіти, і гайморити , і вушні запалення , котрі теж переносять на ногах , тож вимушені приймати антибіотики , а головне питають про дієві , які ,,стопудово" допоможуть , бо в окопі не до дотримання правил використання антибіотиків . Це я не видумав .
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28.11.2023 21:28 Ответить
Тому що традиційно совки вірусну інфекцію лікують антибіотиками, які ніяк не впливать на віруси, бо фактично вірус - навіть не жива клітина а фрагмент РНК/ДНК. А потім купа атипових пневмоній.
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28.11.2023 20:07 Ответить
Мо', якщо схрестити можновладця з бактерією, у нього виробиться стійкість до глитайства?
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28.11.2023 20:11 Ответить
Існують природні антибіотики, існують солеві пов'язки для очистки ран
і вони не мають побічних ефектів.
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28.11.2023 20:11 Ответить
Побічних ефектів не мають звісно, проте й користі від них як від подорожника.
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28.11.2023 20:15 Ответить
Так , Ви праві , бо за таким принципом тоді можна і гомеопатію використовувати.
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28.11.2023 21:31 Ответить
Тобто МОЗ розписався у повному провалі своєї роботи під час КОВІДу та повній бездіяльності після повномаштабного вторгнення? Не здивований лише тому, що вони самі не розуміють що роблять і кажуть.
Ей, Зєлєбобіки! Уляна Супрун вам була "дохтур смерть"? Зараз як, норм, стали безсмертними? Все без черг і за доступними цінами?
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28.11.2023 20:12 Ответить
Уже ніби більше року як антибіотики масово не вживаються.
От скажіть. хтось дуже часто користувався цефтриаксоном ? Ну прям кожний другий у країні.
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28.11.2023 20:13 Ответить
Не раз бачив як у аптеці мамочки імпульсивно купували антибіотики, бо соплі у дитини.
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28.11.2023 20:16 Ответить
Спробуйте заради цікавості самі купити- вам не продадуть.
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28.11.2023 20:17 Ответить
Зараз - звісно. Ви гадаєте що резистентність мікрофлори так швидко знижується при відміні антибіотиків? Еволюція так не працює.
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28.11.2023 20:22 Ответить
Так чому вона наростає ? Може проблема в лікарняних закладах? Коли рештки препаратів викидаються в каналізацію чи сміття. Або людина , яка отримує лікування антибіотиками, ходить в туалет, робить свої справи, а з її сечею антибіотик потрапляє в каналізацію і вже там проростає флора стійка до ліків ?
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28.11.2023 20:27 Ответить
Тому що у нас зразу використовують антибіотики останнього поколіня. А на Заході починають мало не з пеніцилліну.
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28.11.2023 20:52 Ответить
Правильно роблять на заході.
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28.11.2023 21:32 Ответить
Очень странно. Я лечился германским доксициклином и вылечился согласно плану, а когда лечился год до того "отечественным" получил только побочку.
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28.11.2023 20:19 Ответить
Треба розуміти також, що найкращі найдефіциніші препарати було чесно розікрадено
ще на далеких підступах до шпиталів.
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28.11.2023 20:20 Ответить
Не розікрадено. А відкладено до кращих людей або кращих часів. Та й самим ************. А ні, то хай краще згниють
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28.11.2023 23:11 Ответить
Может в госпиталях следует подбирать антибиотики под каждого раненного(пробы на антибиотики влом проводить?). Цефтриаксон всем и вся. У раненых в полевых условиях основная опасность это синегнойная палочка,на большой ряд антибиотиков ей похер. И ,как внутрибольничная инфекция,это мерзкая зараза.
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28.11.2023 20:24 Ответить
Скорей всего тесты проводить влом, это же не министру, а рядовому солдату
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28.11.2023 20:27 Ответить
Хрень в том,что качественные медикаменты пиз..т и не краснеют. На рядовой состав всем с высокой колокольни.
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28.11.2023 20:32 Ответить
Чому надходження ліків не контролюється,? у нас є купа міністерств. у т.ч й міністерство охорони здоров"я,
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28.11.2023 20:25 Ответить
Минздрав ещё тот гадючник,ноздря в ноздрю с минобороны идут.)
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28.11.2023 20:37 Ответить
прививки от covid значительно снизили иммунитет к инфекционным заболеваниям.
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28.11.2023 20:44 Ответить
Це у кого як. З початку пандемії ковіду я ні разу по цей день не захворів ніякою інфекцією.
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28.11.2023 22:31 Ответить
Е протоколи лiкування. Вони застосовуються пiсля взяття аналiзiв.
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28.11.2023 21:35 Ответить
Проблема не тільки в безконтрольному приміненні а те що люди в тому числі і військові не доліковують....
антибіотики слід приймати не менше 5 днів і плюс 2 дня від завершення симтомів...

Знаю що багато не дотримуються... п'ють для профілактики 2-3 дня
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28.11.2023 23:10 Ответить
Я думал,что весь медицинский бред ушел вместе с Супрун😄
А нет))) и главное комментируют люди)))
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29.11.2023 00:45 Ответить
Все это дешевая пропаганда. В Украине давно бушует эпидемия легочной инфекции которая поражает сосуды и через них все органы. Единственный способ ее сдерживать - антибиотики. Только никто в кашляющем министерстве здоровья и во всех этих приватных медицинских центрах этого не признает. Они выписывают себе антибиотики (от многих из которых быстрое отвыкание то есть тут тоже ложь) а все остальные должны умирать.
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29.11.2023 06:43 Ответить
 
 