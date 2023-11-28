Россияне атакуют пригород Херсона

Российские войска обстреливают пригород Херсона с оккупированного левого берега.

Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает Цензор.НЕТ.



"Пригород Херсона под плотным вражеским огнем. Российские войска атакуют с временно оккупированного левого берега.

Держитесь подальше от окон! Берегите себя и своих близких!" – написал он.

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