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Новости Война в Украине
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обстрел (20060) Херсон (2084)

Россияне атакуют пригород Херсона

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

херсон

Российские войска обстреливают пригород Херсона с оккупированного левого берега.

Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает Цензор.НЕТ.


"Пригород Херсона под плотным вражеским огнем. Российские войска атакуют с временно оккупированного левого берега.

Держитесь подальше от окон! Берегите себя и своих близких!" – написал он.

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Капець. Ще буде битва за Херсон.
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28.11.2023 20:28 Ответить
Атакуют и обстреливают - абсолютно одно и то же .
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28.11.2023 20:31 Ответить
Атакують і обстрілюють це зовсім різні речі ,а за обстріли Херсона треба обстрілювати міста терористичних як лднр так і російські , ворог відчуває свою безкарність.
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28.11.2023 20:59 Ответить
Цензор, не атакуют, а обстреливают. По вашей логике, роZZияне атакуют Львов.
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28.11.2023 21:23 Ответить
Не росіяни , а цапи!
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28.11.2023 21:29 Ответить
Не цапи, а свинособаки.
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28.11.2023 21:36 Ответить
Атакували б вже їх чорти в пеклі!!!
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28.11.2023 21:56 Ответить
 
 