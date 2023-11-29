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Новости За рубежом
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Россия готова захватить часть стран ЕС, – президент Чехии Павел

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

плакат,стоп,війні,путін

Россия в настоящее время представляет собой наиболее значительную и непосредственную угрозу европейской безопасности и союзникам по Североатлантическому альянсу.

Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, режим российского диктатора Владимира Путина открыто заявляет, что борется против "коллективного Запада". По мнению Павла, российские имперские амбиции не имели бы границ, если бы эти границы не были установлены.

"Если это будет разрешено, Россия без колебаний захватит регионы бывшего Восточного блока", - отметил он.

Также читайте: Армии стран Европы готовятся к войне с Россией, - президент Чехии Павел

Президент Чехии заявил, что большая опасность угрожает странам, которые пока не являются членами Евросоюза и НАТО.

"Вот почему очень важно поддерживать такие государства, как Молдова, Грузия или Босния и Герцеговина", - сказал он.

Также президент Чехии добавил, что Россия принесла далеко идущий военный конфликт в Европу, вызвав огромные человеческие страдания и разрушения в Украине.

Также читайте: Если Запад не сохранит поддержку Украины на высоком уровне, следующий год будет еще более благоприятен для России, - президент Чехии Павел

Павел сказал, что Россия, как постоянный член Совета Безопасности ООН, развязала империалистическую, кровавую кампанию против суверенной страны и совершает военные преступления масштабов, которых не наблюдали в Европе за последние 80 лет, за исключением резни в Сребренице.

Он подтвердил, что Украину необходимо продолжать поддерживать в политическом, экономическом, гуманитарном и военном отношении. По словам Павла, на политиках также лежит большая ответственность в плане стратегических коммуникаций.

"Лично дома я неоднократно объясняю, что на Украине на кону стоит наша собственная безопасность", - заявил он.

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Президент Павел добавил, что не все лидеры стран разделяют его точку зрения. За время его короткого президентского срока ему пришлось поговорить с некоторыми лидерами, чье мнение о России было совсем другим.

"Моя цель - не судить их, а выслушать и объяснить, как связаны текущие события. с историческим опытом нашей страны", - сказал он.

Также он считает, что если бы Россия получила выгоду из своей агрессии, ее аппетит увеличился бы. Более того, это могло бы вдохновить другие страны использовать военную силу для достижения своих интересов.
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Топ комментарии
+10
це вже навіть не смішно: Європейський Союз з вп'ятеро більшим населенням и в тридцятеро більшим бюджетом боїться нападу відсталоії, втім мілітаризованої, бензоколонки ви, бл@дь, думали зупинити варварів стурбованістю та занепокоєнням?? воювати треба! кров лити треба! бо іншого шляху зупинити глобальний пи$дець просто не існує.
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29.11.2023 09:20
+9
В Європі насправді дуже мало реально притомних політиків. Павел один з них
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29.11.2023 09:20
+7
плєшивий сцарь всіх ємєль, відкритим текстом наказав, рожати по вісім дітей.
через тридцять років буде чергова війна! ще більш жорстокіша та кривава.
вистачить патронів у ніжних європейських політиків, цього разу?
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29.11.2023 09:18
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Не зроблені висновки з минулого призведуть до дуже великих проблем у майбутньому...
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29.11.2023 09:13 Ответить
плєшивий сцарь всіх ємєль, відкритим текстом наказав, рожати по вісім дітей.
через тридцять років буде чергова війна! ще більш жорстокіша та кривава.
вистачить патронів у ніжних європейських політиків, цього разу?
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29.11.2023 09:18 Ответить
100%. Я прямо уявляю як Штати б'ють ядерними ракетами по Москві у вілдповідь на окупацію Естонії. Ага, щас
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29.11.2023 09:18 Ответить
В Європі насправді дуже мало реально притомних політиків. Павел один з них
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29.11.2023 09:20 Ответить
чекають на свій Перл Харбор...
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29.11.2023 09:30 Ответить
Політико назвало його мрійником,а він реально реаліст
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29.11.2023 10:00 Ответить
у світі мало притомних політиків , або іншими словами"рашистськопритомних" в тому числі і в ЄС І США І В НАТО
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29.11.2023 10:08 Ответить
це вже навіть не смішно: Європейський Союз з вп'ятеро більшим населенням и в тридцятеро більшим бюджетом боїться нападу відсталоії, втім мілітаризованої, бензоколонки ви, бл@дь, думали зупинити варварів стурбованістю та занепокоєнням?? воювати треба! кров лити треба! бо іншого шляху зупинити глобальний пи$дець просто не існує.
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29.11.2023 09:20 Ответить
Треба тільки нормально допомогти Україні розбити кацапську нечисть,і все,і можна жити спокійно.Але ж вони будуть просто стурбованостями обмінюватись,і допомагати чайними ложечками
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29.11.2023 10:05 Ответить
Да никто здесь воевать не будет просто, нах никому не надо. Один коллега на работе так и сказал - мы приспособимся.
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29.11.2023 10:41 Ответить
Проблема в тому що захід опирається на дипломатію, а кацапи опираються на силу
Коли захід зрозуміє що безпеку надає військо і зброя і жодним чином не дипломатія тоді в них зміниться думка
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29.11.2023 09:55 Ответить
Зараз рашка захопить увесь світ. Тільки спочатку їй доведеться Авдіївку взяти і ще якесь там село перед нею, яке вже беруть два роки
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29.11.2023 10:52 Ответить
Вместо того, чтобы рассуждать вслух - этот Павел что-то бы хоть делал.
В Чехии полно собственности росийских силовиков - Карловы Вары - принадлежат Бастрыкину, сотни отелей, земля, торговые центры, гражданство, вклады в банках...
Ничего из этого не трогается, не арестовывается, а продолжает функционировать и финансировать РФ.
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29.11.2023 11:10 Ответить
угорщина і словенія самі здадуться щоб цілувати дупу х#йла
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29.11.2023 21:30 Ответить
 
 