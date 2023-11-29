Около 900 ракет, которые накопила РФ, это не "невероятное количество". Это вдвое меньше, чем в прошлом году, - Игнат
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Россия накопила примерно вдвое меньше ракет, чем в прошлом году. В этом году оккупанты будут больше рассчитывать на дроновые атаки.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.
Он объяснил, что дроны-камикадзе Shahed-136 постоянно меняют маршруты, чтобы не попадаться мобильным группам — БПЛА идут по дорогам, границам областей и рекам, а каждый "шахед" имеет свою цель.
"Именно поэтому они уничтожаются на подступах к городам и объектам, по которым РФ хочет ударить", - добавил спикер.
По поводу накопления ракет россиянами Игнат заявил, что около 900 единиц – это не "невероятное количество".
"Это примерно вдвое меньше, чем было в прошлом году. Интенсивность ракетных атак в прошлом отопительном сезоне была очень высокой. В этот раз будет больше дронов", - объяснил спикер Воздушных сил.
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Ось це проблема.