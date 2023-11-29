РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
8142 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Война
2 109 11
война (46506) обстрел (20060) ракеты (2695) Игнат (511)

Около 900 ракет, которые накопила РФ, это не "невероятное количество". Это вдвое меньше, чем в прошлом году, - Игнат

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракети,х101

Россия накопила примерно вдвое меньше ракет, чем в прошлом году. В этом году оккупанты будут больше рассчитывать на дроновые атаки.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

Он объяснил, что дроны-камикадзе Shahed-136 постоянно меняют маршруты, чтобы не попадаться мобильным группам — БПЛА идут по дорогам, границам областей и рекам, а каждый "шахед" имеет свою цель.

"Именно поэтому они уничтожаются на подступах к городам и объектам, по которым РФ хочет ударить", - добавил спикер.

По поводу накопления ракет россиянами Игнат заявил, что около 900 единиц – это не "невероятное количество".

"Это примерно вдвое меньше, чем было в прошлом году. Интенсивность ракетных атак в прошлом отопительном сезоне была очень высокой. В этот раз будет больше дронов", - объяснил спикер Воздушных сил.

Читайте также: Следует ожидать большего количества ракетных атак на украинские города, - Столтенберг
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+5
Такторік вони і знищили 70 відсотків енергетики...з яких відновили аж 1,6 відсотка....так що краще розкажіть, що ми накопичили ? Окрім статків зелених
показать весь комментарий
29.11.2023 09:37
+5
А ми що зробили? В офшори вивели тони готівки?
показать весь комментарий
29.11.2023 09:40
+3
900 ракет, без світла нас можуть залишити аж до квітня..
показать весь комментарий
29.11.2023 09:35
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
900 ракет, без світла нас можуть залишити аж до квітня..
показать весь комментарий
29.11.2023 09:35 Ответить
Ви вже посипали голову попелом?
показать весь комментарий
29.11.2023 09:37 Ответить
Такторік вони і знищили 70 відсотків енергетики...з яких відновили аж 1,6 відсотка....так що краще розкажіть, що ми накопичили ? Окрім статків зелених
показать весь комментарий
29.11.2023 09:37 Ответить
А ми що зробили? В офшори вивели тони готівки?
показать весь комментарий
29.11.2023 09:40 Ответить
0 ракет є в Україні.
Ось це проблема.
показать весь комментарий
29.11.2023 09:53 Ответить
А в нас скільки ракет для відповіді? Чи знову будемо вікна дефіцитними дронами бити в Москві?
показать весь комментарий
29.11.2023 09:54 Ответить
А во сколько раз стало меньше объектов которые являются целями для этих ракет?
показать весь комментарий
29.11.2023 10:03 Ответить
в совку колись також виробляли "мільйони кирзових чобіт" які були перекошені і страшні
показать весь комментарий
29.11.2023 10:20 Ответить
Але тоді в них не було шахедів.
показать весь комментарий
29.11.2023 10:42 Ответить
Зато у орков шахедов теперь много и будут теперь с ракетами волнами запускать.
показать весь комментарий
29.11.2023 11:00 Ответить
есть одна поправочка - шахедов дох..я но толку них...я, а наши бпла летят и один-два, но свою цель находят
показать весь комментарий
29.11.2023 11:50 Ответить
 
 