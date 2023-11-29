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ВСУ ударили по зданию на оккупированной Херсонщине, где проходило совещание рашистов. Ликвидировано 5 высокопоставленных должностных лиц, - ЦНС. ФОТОрепортаж (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

28 ноября ВСУ нанесли удар по зданию в оккупированном селе Юбилейное (Херсонщина). Там проходило совещание рашистов, в результате чего были ликвидированы пять высокопоставленных чиновников РФ.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера 28.11.2023, благодаря информации, предоставленной подпольем и неравнодушными местными жителями, был нанесен удар по зданию, где проходило совещание оккупантов во временно оккупированном селе Юбилейное Херсонской области", - говорится в сообщении.

По данным ЦНС, известно о 5 ликвидированных чиновниках.

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Издание ASTRA сообщает, что в результате удара были ликвидированы четыре сотрудника оккупационной полиции, еще 17 пострадали.

Большинство полицейских, работающих в этом отделе, приехали из России.

Так, 46-летний старший лейтенант полиции Мерген Нимгиров занимал должность "оперативника". На оккупированную Херсонщину приехал из Москвы.

ВСУ ударили по зданию на оккупированной Херсонщине, где проходило совещание рашистов. Ликвидировано 5 высокопоставленных должностных лиц, - ЦНС 01

36-летняя лейтенант юстиции Елена Голодяева, получившая ранения, работала "старшим следователем", решила поехать работать на оккупированные территории Украины из Астрахани.

ВСУ ударили по зданию на оккупированной Херсонщине, где проходило совещание рашистов. Ликвидировано 5 высокопоставленных должностных лиц, - ЦНС 02

Пострадавший 36-летний капитан полиции Юрий Панченко работал в оккупационном отделе полиции старшим дознавателем. Он приехал в село Юбилейное из Ставрополя.

ВСУ ударили по зданию на оккупированной Херсонщине, где проходило совещание рашистов. Ликвидировано 5 высокопоставленных должностных лиц, - ЦНС 03

Пострадавшая "начальник следственного отделения" 39-летняя подполковник юстиции Амида Миделашвили, как и коллега Елена Голодяева, приехала из Астрахани.

ВСУ ударили по зданию на оккупированной Херсонщине, где проходило совещание рашистов. Ликвидировано 5 высокопоставленных должностных лиц, - ЦНС 04

В то же время среди пострадавших - и полицейские предатели, которые перешли на сторону РФ во время оккупации.

46-летняя лейтенант полиции Жанна Хабирова, пострадавшая в результате обстрела, окончила Одесскую юридическую академию. В отделе полиции в селе Юбилейное она занимала должность "заместителя начальника отдела".

ВСУ ударили по зданию на оккупированной Херсонщине, где проходило совещание рашистов. Ликвидировано 5 высокопоставленных должностных лиц, - ЦНС 05

А ее коллега, младший лейтенант полиции 29-летний Николай Трубчанов, окончил Харьковский национальный университет внутренних дел (ХНУВД). В оккупационной полиции россиян мужчина согласился работать "оперативником".

ВСУ ударили по зданию на оккупированной Херсонщине, где проходило совещание рашистов. Ликвидировано 5 высокопоставленных должностных лиц, - ЦНС 06

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ВСУ ударили по зданию на оккупированной Херсонщине, где проходило совещание рашистов. Ликвидировано 5 высокопоставленных должностных лиц, - ЦНС 07
ВСУ ударили по зданию на оккупированной Херсонщине, где проходило совещание рашистов. Ликвидировано 5 высокопоставленных должностных лиц, - ЦНС 08
ВСУ ударили по зданию на оккупированной Херсонщине, где проходило совещание рашистов. Ликвидировано 5 высокопоставленных должностных лиц, - ЦНС 09
ВСУ ударили по зданию на оккупированной Херсонщине, где проходило совещание рашистов. Ликвидировано 5 высокопоставленных должностных лиц, - ЦНС 10
ВСУ ударили по зданию на оккупированной Херсонщине, где проходило совещание рашистов. Ликвидировано 5 высокопоставленных должностных лиц, - ЦНС 11
ВСУ ударили по зданию на оккупированной Херсонщине, где проходило совещание рашистов. Ликвидировано 5 высокопоставленных должностных лиц, - ЦНС 12
ВСУ ударили по зданию на оккупированной Херсонщине, где проходило совещание рашистов. Ликвидировано 5 высокопоставленных должностных лиц, - ЦНС 13
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Топ комментарии
+26
Хай від одної назва України вони втрачають розум , та жах знищує їхні душі. Щоб скоти і в думках не мали пертись в Україну
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29.11.2023 10:14
+21
Йой,най буде,файно є
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29.11.2023 10:11
+12
Ну тєпєрь рашисти нарадуюцца у кабзона...
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29.11.2023 10:11
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Йой,най буде,файно є
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29.11.2023 10:11 Ответить
Ну тєпєрь рашисти нарадуюцца у кабзона...
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29.11.2023 10:11 Ответить
Хай від одної назва України вони втрачають розум , та жах знищує їхні душі. Щоб скоти і в думках не мали пертись в Україну
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29.11.2023 10:14 Ответить
а не треба збиратися у нашому центрі надання адміністративних послуг та вішати на нього своє ганчір'я... зібралися б десь у лісосмузі. були б живі...
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29.11.2023 10:21 Ответить
ну це не точно
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30.11.2023 06:56 Ответить
це не той єнерал там був, про якого вчора писали? )))
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29.11.2023 10:22 Ответить
Нє. Той "знайшов" міну.
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29.11.2023 10:46 Ответить
як там було в реалі ми ніколи не взнаєм. канешно "при ісполненіі найшов міну" швидше скажуть піплу, чим "його знайшов хаймарс за накритим столом" )))
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29.11.2023 11:27 Ответить
На нараді остаточно вирішили всі питання і пішли на концерт.
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29.11.2023 10:30 Ответить
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29.11.2023 19:12 Ответить
Та вони й самі обстріл по собі викликали...Закінчувати університети,академії-і працювати в селі оперативником?Та краще застрелитися-а так ще бойові ,чи Ладу,ну на худий кінець-хоч пачку пєльмєній одержать.Високопосадовці-тьфу,а не високопосадовці...
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29.11.2023 19:38 Ответить
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29.11.2023 10:32 Ответить
Файно. Про підпілля зайве.
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29.11.2023 10:42 Ответить
да, если бы не эта статья, кацапчики бы и не догадались о небезразличном населении
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29.11.2023 11:13 Ответить
Можливо і так 😡
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29.11.2023 13:52 Ответить
Невже у кабиздоха вільні місця ще є ?
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29.11.2023 11:28 Ответить
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29.11.2023 12:51 Ответить
На будівлі ж пише-центр надання адміністративних послуг.
ЗСУ надали послугу в повному об"ємі. Думаю ніхто скиглити не буде.
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29.11.2023 13:35 Ответить
А де папа і мама Колі Трубчанова? Треба передати їм вітання, подякувати за виховання сина
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29.11.2023 13:49 Ответить
Всі відправились до пекла, бо там їм місце 😠
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29.11.2023 13:55 Ответить
Дай Боже,не останні...
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29.11.2023 14:00 Ответить
46-річний старший лейтенант поліції Мерген Німгіров " в 46 лет, СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ?))) ок, видно Ылита сыска
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29.11.2023 14:11 Ответить
Отакі "кадри" кує українська юрисприденція. Одеса, Харків. Скіки їх, отих кадрів, чекають по відділках, управліннях України на танки ху..ла.
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29.11.2023 15:04 Ответить
Мерген Німгіров, Аміда Міделашвілі, Жанна Хабірова - скрєпниє "рускіє" прізвища ...
як і 700 років тому воюємо з ордой ...
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29.11.2023 16:09 Ответить
СЛАВА ЗСУ!
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29.11.2023 18:15 Ответить
 
 