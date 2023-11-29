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Бербок о защите Украины: Необходимо создавать "зимний щит"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Союзникам следует создать щит над Украиной на фоне атак РФ зимой
Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
"Россия снова нацелилась на гражданскую инфраструктуру", - сказала Бербок в кулуарах первого заседания Совета НАТО-Украина.
По ее словам, обстрелы России по энергетической инфраструктуре Украины в прошлом году зимой оставили миллионы людей без электричества и отопления на длительное время.
Топ комментарии
+5 Ivanna Myroslavska
показать весь комментарий29.11.2023 13:06
+5 Виталий Танчик 0fc3d8f4
показать весь комментарий29.11.2023 13:10
+3 Amber
показать весь комментарий29.11.2023 13:13
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а ще вчора !!
Тому потрібно менше це говорити , а вже допомагати ,
щоби не було пізно 😠
ви таке скажете: допомагати.
політики говорять. це їхня робота.
наш зе!політик кожного дня щось гундосить.
А не отой, непотріб з ВРУ, який сидить на податках з Українців!
73% з прибувших на дільниці, замислитися повині б, але …
Дякуємо Німеччині за допомогу Українцям!