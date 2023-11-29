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Новости Война в Украине
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защита (154) Украина (44287) Анналена Бербок (226)

Бербок о защите Украины: Необходимо создавать "зимний щит"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

бербок

Союзникам следует создать щит над Украиной на фоне атак РФ зимой

Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Россия снова нацелилась на гражданскую инфраструктуру", - сказала Бербок в кулуарах первого заседания Совета НАТО-Украина.

По ее словам, обстрелы России по энергетической инфраструктуре Украины в прошлом году зимой оставили миллионы людей без электричества и отопления на длительное время.

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Топ комментарии
+5
Поки ви створите, то літо настане. Повчіться у тов. Кіма і у аятол як треба оперативно рашці допомагати.
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29.11.2023 13:06
+5
Вже десятки разів треба створити "зимовий меч" аби відрубати рашистам саму змогу наносити удари по Україні, тоді й щит буде не так потрібен і на нього не буде потреби витрачати величезні кошти!!!
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29.11.2023 13:10
+3
Допомога украінцям потрібна , не сьогодні ,
а ще вчора !!
Тому потрібно менше це говорити , а вже допомагати ,
щоби не було пізно 😠
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29.11.2023 13:13
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Поки ви створите, то літо настане. Повчіться у тов. Кіма і у аятол як треба оперативно рашці допомагати.
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29.11.2023 13:06 Ответить
Вже десятки разів треба створити "зимовий меч" аби відрубати рашистам саму змогу наносити удари по Україні, тоді й щит буде не так потрібен і на нього не буде потреби витрачати величезні кошти!!!
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29.11.2023 13:10 Ответить
Допомога украінцям потрібна , не сьогодні ,
а ще вчора !!
Тому потрібно менше це говорити , а вже допомагати ,
щоби не було пізно 😠
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29.11.2023 13:13 Ответить
нуууу...
ви таке скажете: допомагати.
політики говорять. це їхня робота.
наш зе!політик кожного дня щось гундосить.
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29.11.2023 13:16 Ответить
Гріша - помовч...
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11.12.2023 12:18 Ответить
лицемірство і брехня європейських аферистів не має меж і дна.-"зимовий щит" на ділі(((https://censor.net/ua/news/3458488/********************************************************************************* плюс - https://censor.net/ua/news/3458487/stoltenberg_pro_f16_dlya_ukrayiny_postachannya_rozpochnetsya_tak_shvydko_yak_tse_mojlyvo
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29.11.2023 13:23 Ответить
Зимовий щит... Может носки пришлют или варежки
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29.11.2023 13:24 Ответить
кацапе ти спалився варєжками
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29.11.2023 13:30 Ответить
Зимові шкарпетки(носки) та теплі устілки висилають наші волонтери на фронт щотижня. А "носики" (кому треба) вже пороблять наші воїни за своїм смаком!!!
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11.12.2023 12:22 Ответить
Ось так, МИСЛИТЬ державна ЛЮДИНА!
А не отой, непотріб з ВРУ, який сидить на податках з Українців!
73% з прибувших на дільниці, замислитися повині б, але …
Дякуємо Німеччині за допомогу Українцям!
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29.11.2023 13:25 Ответить
Можна вже меч створювати?
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29.11.2023 13:27 Ответить
Так зимо вже прийшла. Коли ж ви будете цей щит створювати?
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29.11.2023 14:10 Ответить
 
 