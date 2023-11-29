Россия может превратить ОБСЕ в "мертвую голову", - глава МИД Литвы Ландсбергис

ОБСЕ рискует стать организацией с "мертвым мозгом", поскольку союзники из США и Европы идут на уступки России, в частности, в переговорах относительно руководящих должностей и о том, какая страна будет председательствовать.

Об этом в интервью Bloomberg заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что ОБСЕ предложила председательство Мальте как компромисс после того, как РФ вместе со своей союзницей Беларусью выступили против Эстонии.

"Мы танцуем под российскую дудку и я не согласен с этим. Если существует организация, которую можно назвать фактически "с мертвым мозгом", то у нас есть все шансы увидеть, как ОБСЕ становится такой", - подчеркнул Ландсбергис.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы не будут участвовать в заседании Совета министров ОБСЕ в Скопье из-за присутствия на нем главы МИД страны-агрессора Сергея Лаврова.