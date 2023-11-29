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Новости За рубежом
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Литва (2117) Габриэлюс Ландсбергис (92)

Россия может превратить ОБСЕ в "мертвую голову", - глава МИД Литвы Ландсбергис

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

ландсбергіс

ОБСЕ рискует стать организацией с "мертвым мозгом", поскольку союзники из США и Европы идут на уступки России, в частности, в переговорах относительно руководящих должностей и о том, какая страна будет председательствовать.

Об этом в интервью Bloomberg заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что ОБСЕ предложила председательство Мальте как компромисс после того, как РФ вместе со своей союзницей Беларусью выступили против Эстонии.

"Мы танцуем под российскую дудку и я не согласен с этим. Если существует организация, которую можно назвать фактически "с мертвым мозгом", то у нас есть все шансы увидеть, как ОБСЕ становится такой", - подчеркнул Ландсбергис.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы не будут участвовать в заседании Совета министров ОБСЕ в Скопье из-за присутствия на нем главы МИД страны-агрессора Сергея Лаврова.
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Вона її ще в 2014 році перетворила
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29.11.2023 13:36 Ответить
нагло украв лозунг у Макрона, ай-яй-яй
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29.11.2023 13:44 Ответить
То він тоді про НАТО
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29.11.2023 15:31 Ответить
Будь-яка організація, куди входить росія, перетворюється на ніщо. Нічого нового
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29.11.2023 13:43 Ответить
Не ніщо, а інструмент розширення росії.
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29.11.2023 13:45 Ответить
Постріл в голову та забути. Сенсу в ній вже немає, як і в ООН.
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29.11.2023 13:44 Ответить
Місцевим чинушам дуже комфортно і небідно сидіти у всіляких ООНах, ОБСЄнах,,, та нах... ці контори комусь всралися! Дармоїди з багатоміліонними бюджетами. Хоч чимось реальним за останні 20 років ці контори допомогли комусь? Отож!
Тому Мальта -Шмальта... Яка різниця? кацапія взагалі не знає,що таке міжнародні закони. Тож і хвилюватися за цю шарагу не варто
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29.11.2023 14:12 Ответить
 
 