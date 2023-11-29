Встречу ОБСЕ из-за Лаврова будут бойкотировать еще несколько министров, - Кулеба

Еще несколько министров заверили, что не будут участвовать во встрече министров ОБСЕ в знак протеста.

Об этом глава МИД Дмитрий Кулеба заявил журналистам в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

По его словам Украина, Литва, Латвия и Эстония, которые публично объявили о бойкоте заседания в Северной Македонии – это не полный список министров, которые туда не приедут.

"Стран, которые не согласны с участием Лаврова – больше четырех", – заявил глава МИД.

Кулеба уже получил заверения еще нескольких коллег, которые будут избегать участия в совместном с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заседании в Скопье.

Читайте также: Правительство Северной Македонии объяснило решение пустить Лаврова: Оно уже было на заседании ООН. Он едет не в Скопье, он едет в ОБСЕ. Мы должны чувствовать разницу

"Есть четыре страны, которые заявили, что не будут на министерском заседании ОБСЕ. Но есть также министры, которые подошли ко мне и сказали, что они здесь (на встрече НАТО в Брюсселе) есть, а там (в Скопье) не будут, но не хотят это заявлять публично. Есть также те министры, кто будут в среду на ужине, где Лаврова не будет, но не будут на самом заседании в четверг", – рассказал министр.

В то же время Кулеба заявил, что не хочет критиковать Северную Македонию, хотя именно ее решение пригласить Лаврова на встречу и выдать ему визу привело к кризису.

"Я хочу встать на защиту македонцев, которые весь год поддерживали Украину", – подытожил министр.

Ранее сообщалось, что главы МИД Эстонии, Латвии и Литвы будут бойкотировать заседание ОБСЕ из-за участия Лаврова. Также отмечалось, что Украина будет бойкотировать заседание ОБСЕ из-за присутствия Лаврова.