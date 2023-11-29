Группа "шахедов" двигается в направлении Одесщины, - Воздушные силы
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Вечером 29 ноября Воздушные силы зафиксировали движение группы "шахедов" в направлении Одесской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают Воздушные силы в телеграм-канале.
В сообщении отмечается: "Группа "шахедов" в направлении Одесщины из акватории Черного моря!"
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Не скажу, що це добре, але вже звикли до ***.#того сусіда.
"Проста коробочка, простий дисплей, одна кнопка керування та дві антени. Начебто нічого складного і нічого визначного. Але цей пристрій може, з певним ступенем ймовірності, попередити військового щодо наближення ворожого дрона - у списку пристроїв, що виявляються, багато того, що постійно на слуху.
А значить - попередити про небезпеку.
А значить - дати шанс.
А значить - врятувати.
Ми хочемо попередити військових, хочемо дати їм шанс, ми хочемо їх врятувати. Йдеться про тисячі пристроїв, тисячі. Йдеться про мільйони гривень.
Але перша партія буде на 1 000 пристроїв, це 2 000 000 гривень. Половину оплатить Петро Порошенко. Ми зможемо оперативно зібрати мільйон щоби забезпечити шансом щонайменше 1000 військових?
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