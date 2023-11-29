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Группа "шахедов" двигается в направлении Одесщины, - Воздушные силы

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

шахед,реактивний

Вечером 29 ноября Воздушные силы зафиксировали движение группы "шахедов" в направлении Одесской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают Воздушные силы в телеграм-канале.

В сообщении отмечается: "Группа "шахедов" в направлении Одесщины из акватории Черного моря!"

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Одесити , тримайтеся і бережіть себе 😕!
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29.11.2023 20:28 Ответить
Дякую, друже!

Не скажу, що це добре, але вже звикли до ***.#того сусіда.
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29.11.2023 20:38 Ответить
піторасікі, а на Київ слабо??
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29.11.2023 20:30 Ответить
та пытаються летать,но резалт как обычно почти 90% уже в области руиниться)))))безперспективняк)
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29.11.2023 20:39 Ответить
Юрій Бірюков, менеджер ГО "Справа Громад" просить фінансової допомоги з метою закупки пристроїв, які виявляють ворожі дрони. Втім, пояснення дає він сам:
"Проста коробочка, простий дисплей, одна кнопка керування та дві антени. Начебто нічого складного і нічого визначного. Але цей пристрій може, з певним ступенем ймовірності, попередити військового щодо наближення ворожого дрона - у списку пристроїв, що виявляються, багато того, що постійно на слуху.
А значить - попередити про небезпеку.
А значить - дати шанс.
А значить - врятувати.
Ми хочемо попередити військових, хочемо дати їм шанс, ми хочемо їх врятувати. Йдеться про тисячі пристроїв, тисячі. Йдеться про мільйони гривень.
Але перша партія буде на 1 000 пристроїв, це 2 000 000 гривень. Половину оплатить Петро Порошенко. Ми зможемо оперативно зібрати мільйон щоби забезпечити шансом щонайменше 1000 військових?

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29.11.2023 20:41 Ответить
дал бы- но не верю вам
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29.11.2023 21:27 Ответить
Ну ось тобі посилання на пост від військового зв'язківця стосовно подібного по функціоналу пристрою.

При бажанні - можеш попросити його дати номер карти виробника.
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29.11.2023 21:53 Ответить
 
 