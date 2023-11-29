Группа "шахедов" двигается в направлении Одесщины, - Воздушные силы

Вечером 29 ноября Воздушные силы зафиксировали движение группы "шахедов" в направлении Одесской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают Воздушные силы в телеграм-канале.

В сообщении отмечается: "Группа "шахедов" в направлении Одесщины из акватории Черного моря!"

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