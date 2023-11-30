РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
8834 посетителя онлайн
Новости Здоровье
888 1
Винницкая область (917) гепатит (68)

320 случаев гепатита "А" подтверждено в Винницкой области. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

По состоянию на 29 ноября в Винницкой области лабораторно подтверждено 320 случаев заболевания гепатитом "А".

Об этом сообщили в Винницком областном центре контроля и профилактики заболеваний Минздрава, информиурет Цензор.НЕТ.

Всего было зафиксировано 382 случая заболевания, из них 54 у детей, за предыдущие сутки (28 ноября) выявлено два новых случая. Отмечается, что в настоящее время 35 пациентов находятся на лечении в стационарах.

На территории области вакцинировано от гепатита "А" 784 человека, в том числе 669 медиков и 115 контактных лиц (из них 56 детей).

Читайте: В Украине летальных случаев среди больных гепатитом A не зафиксировано, - Минздрав

320 случаев гепатита А подтверждено в Винницкой области 01
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну і яке джерело зараження,напевне вода бутильована,або водопровідна,але якщо озвучити, то невигідно владі ,тут гроші потєря потєрь ,а там що некомпетентна
показать весь комментарий
30.11.2023 10:25 Ответить
 
 