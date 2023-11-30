320 случаев гепатита "А" подтверждено в Винницкой области. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
По состоянию на 29 ноября в Винницкой области лабораторно подтверждено 320 случаев заболевания гепатитом "А".
Об этом сообщили в Винницком областном центре контроля и профилактики заболеваний Минздрава, информиурет Цензор.НЕТ.
Всего было зафиксировано 382 случая заболевания, из них 54 у детей, за предыдущие сутки (28 ноября) выявлено два новых случая. Отмечается, что в настоящее время 35 пациентов находятся на лечении в стационарах.
На территории области вакцинировано от гепатита "А" 784 человека, в том числе 669 медиков и 115 контактных лиц (из них 56 детей).
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Igor 41bb5020
показать весь комментарий30.11.2023 10:25 Ответить Мне нравится 2
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